Trump přichází, kolem Ukrajiny se dějí věci: Tři scénáře. Skryté jednání bez USA

Šéf Kyiv School of Economics Tymofiy Mylovanov promluvil o vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA. Vycházel přitom z textu týdeníku The Economist, který napsal, že řada ukrajinských úředníků si přála vítězství Donalda Trumpa, neboť byli pořádně naštvaní na Joea Bidena, který z jejich pohledu posílal pomoc příliš pomalu.

Otázkou však je, zda Trump nakonec poskytne Ukrajině více pomoci. „Jestli mají pravdu, to nevím, ale jedna věc je jasná – Trump prosadí Kyjevu řešení, ať se to líbí, nebo ne,“ napsal Mylovanov na komunikační platformě X. „The Economist také uvádí zajímavou poznámku, že Trump pravděpodobně zcela neopustí Ukrajinu – ale může za to požadovat transakční výhody, jako je přístup k přírodním zdrojům.“

The Ecoomist upozornil, že na stole leží dva možné plány. Jeden plán prosazuje budoucí viceprezident JD Vance – tento plán předpokládá zmrazení války s tím, že se kyjevský režim vzdá nemalé části území země. Druhý plán vychází z představy bývalého ministra zahraničí v první vládě Donalda Trumpa Mika Pompea – nabídnout Kyjevu více podpory a nastínit možnou cestu Ukrajiny do NATO.

Podle britského listu The Telegraph pracuje Trump a jeho tým i s myšlenkou, že by zmrazení konfliktu hlídali britští a evropští vojáci hlídkující v možné demilitarizované zóně. Americká strana by neposkytla vojáky na hlídky v demilitarizované zóně, ale poskytla by Kyjevu zbraně, jež by dle představ měly Moskvu odradit od dalšího útoku na Ukrajinu.

Ekonom Mylovanov má za to, že je lepší mít alespoň nějaký plán než žádný, ale upozornil, že není až tak zásadní, co se stane s Ukrajinou teď, ale co se s ní stane v budoucnu. Jak bude zajištěna její budoucnost? Ukrajina to nebude mít v budoucnu snadné. Přišla o stovky kilometrů čtverečních svého území a má poničenou energetickou infrastrukturu. Podle ekonoma Ukrajina v této situaci prokázala velkou odolnost.

„The Economist také napsal o propadu důvěry na Ukrajině mezi společností, armádou a vedením země. Je pravda, že existují zjevné problémy s vedením země. Ale není pravda, že by došlo ke zhroucení důvěry mezi civilisty a armádou. Od toho jsme ještě daleko,“ upozornil Mylovanov. „Jedna věc je mi jasná – že na ukončení války na Ukrajině se Trump zaměří ještě předtím, než se dostane do svého úřadu.“

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 9, 2024

Podle listu The Wall Street Journal Trump již telefonoval s některými evropskými politiky a naslouchal jejich názorům stran Ukrajiny. A evropští lídři už se připravují na očekávané kroky Donalda Trumpa.

„Evropští lídři v tichosti zahájili jednání o tom, jak pomoci Ukrajině čelit ruské invazi bez podpory Washingtonu, i když se snaží přesvědčit nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, aby nesnižoval pomoc Kyjevu. Na čtvrteční pozdní večeři v maďarském hlavním městě lídři Evropské unie diskutovali o důsledcích Trumpova úterního drtivého vítězství a podle lidí, kteří se schůzky zúčastnili, poprvé probrali, zda by evropské vlády mohly zaplnit mezeru v poskytování pomoci, pokud Trump sníží pomoc Ukrajině,“ napsal WSJ. A že francouzský prezident Macron v 25minutovém rozhovoru apeloval na zvoleného prezidenta Trumpa, aby přiměl Rusko k nějakým ústupkům při předpokládaných jednáních.

