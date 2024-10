Trump rozmázl Bidenův „kopanec“ tak, až se všichni smáli

Médiím pak vysvětlil, že rozhodnutí přijet v popelářském voze a vestě přišlo okamžitě po slovech Joea Bidena. Zavtipkoval, že ve vestě vypadá hubenější a že se tak vesta může stát součástí jeho každodenního oblékání.

„Když řekli, že budu vypadat hubenější, řekl jsem v tom případě, že to budu nosit na pódium,“ vtipkoval. „Možná si už nikdy nevezmu modré sako.“

Donald Trump se bez prodlení pustil do kritiky Bidena za jeho slova. Nenechal nit suchou ani na Demokratické straně. A pustil se samozřejmě i do své soupeřky Kamaly Harrisové. „Vedou kampaň nenávisti, pohrdání a odplaty,“ okomentoval kampaň své soupeřky. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 25736 lidí

„Tento týden Kamala srovnávala své politické odpůrce s nejhoršími masovými vrahy v historii. A nyní promluvil na její výzvu v kampani i pokřivený Joe Biden. Ten konečně řekl, co si on a Kamala skutečně myslí o našich příznivcích, nazval je ‚odpad‘,“ řekl Trump.

Podobně se zachovala při své kandidatuře na nejvyšší post v Bílém domě i Hillary Clintonová v roce 2016. Ta označila Trumpovi voliče za „politováníhodné“, řekl s tím, že Bidenova poznámka ze hry vyloučila polovinu populace.

A poslal Joeu Bidenovi a Kamale Harrisové ostrý vzkaz. „Moje odpověď pro Joea a Kamalu je velmi jednoduchá: Nemůžete vést Ameriku, pokud nemilujete Američany, tak to prostě je. Nemůžete být prezidentem, pokud nenávidíte americký lid. Kamala Harrisová není způsobilá být prezidentkou Spojených států,“ řekl Donald Trump.

Popsal, jak demokratická kandidátka Harrisová hledí na americkou populaci. „Kamala a Joe nás všechny nazývají jako ,oni‘, dokonce i ,oni odpad‘. Říkám vám: Jste srdcem a duší Ameriky. Jste srdcem a duší, vybudovali jste naši zemi, vybudovali jste ji,“ řekl.

250 MILLION AMERICANS ARE NOT GARBAGE—I CALL YOU THE HEART AND SOUL OF AMERICA!!! #MAGA2024 pic.twitter.com/OUR8urg2bT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2024

A srovnal si účty i s popeláři, jejichž vestu si do předvolební kampaně oblékl. „A mimochodem chci poděkovat všem našim popelářům po celé Americe, protože tvrdě pracují, opravdu tvrdě pracují a odvádějí neuvěřitelnou práci a nedostává se jim uznání, které si zaslouží,“ vzkázal prezidentský kandidát Republikánské strany popelářům celých USA.

Psali jsme: Ivan Hoffman: Čekání na Trumpa? Čekání na popravu „Nesmí to už dále pokračovat.“ Eliška Hašková Coolidge z předvolebních USA Byl druhý na Měsíci. Teď podporuje Trumpa. Hvězdy odhalují karty Trump ještě nevyhrál a už ničí Německo. A nejen to