Trump se po výbuchu impeachmentu posmíval opozici. Ale vážně brutálně. Lžete, uhodila CNN

„Bylo to zlo, byla to korupce, byli to sprostí poldové, byli to lidi, co nechávají uniknout informace, byli to lháři,“ řekl k procesu impeachmentu prezident Trump, který byl před Senátem zproštěn obvinění v obou bodech obžaloby, takže dál zůstává hlavou USA.

Poté se opřel do bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho, kterého vyhodil před třemi lety. „Kdybych nevyhodil Jamese Comeyho, který představoval katastrofu, je možné, že bych tu teď nestál,“ konstatoval.

Narážel na to, že Comey zahájil vyšetřování možného vměšování Ruska do amerických voleb. „Prošli jsme si Ruskem, Ruskem, Ruskem. To všechno byly sra*ky,“ dodal americký prezident. Comeyho pak označil za „pytel hnusu, za největší spodinu v FBI“.

Trump tvrdil, že se Comey přiznal v roce 2017 před senátním právním výborem k únikům informací. CNN však upozornila, že Comey to naopak popřel.

Pak se Trump pustil do předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, která zahájila proces jeho odvolávání. „Nancy Pelosiová je hrozná osoba. Pochybuju, že se vůbec modlí,“ dodal k předsedkyni.

Podobná označení směřoval i na demokrata Adama Schiffa, který měl na starosti impeachment: „Adam Schiff je brutální a hrozná osoba.“

Nešetřil ani senátora Mitta Romneyho. Ten jako jediný republikán hlasoval pro odvolání. „Máte tu někoho, kdo použil náboženství jako berličku. Ale víte, je to kandidát na prezidenta, který neuspěl, a leccos se může stát, když tak hrozně selžete.“

Své odpůrce má Trump za blázny. „Porážel jsem je celý život a budu je porážet zase,“ uvedl Trump s předpokladem, že impeachmentu zřejmě bude čelit v budoucnu znovu.

Trump poté vysvětlil, proč naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby nechal vyšetřovat bývalého viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera, který pracoval pro ukrajinskou firmu Burisma.

Má pochyby o tom, že Hunter Biden jednal v mezích zákona, i když ukrajinské vyšetřování neprokázalo, že by se čehokoli dopustil, upřesnila CNN.

