Trump vyhlásil stav nouze. USA ve válce s virem. A obrovské manévry

Trump nouzový stav vyhlásil se slovy, že tím „uvolní plnou moc“ federální vlády. „Oficiálně prohlašuji národní stav nouze, abych uvolnil plnou moc federální vlády,“ prohlásil.



Započne rovněž i rozsáhlé testování obyvatel. V první polovině příštího týdne by mělo být v zemi k dispozici až půl milionu nových testů a pomocí spolupráce se soukromým sektorem poté celkem přibližně až pět milionů.

To unleash the full power of the Federal Government in this effort, today I am officially declaring a National Emergency. pic.twitter.com/yu2GBcxWD6

Doplnil ovšem, že nechce, aby se testoval kdokoliv na požádání, a že je potřeba mít „určité symptomy“. Jakmile lidé své symptomy popíší a určí se, že budou testování, tak jim bude oznámeno místo, kde budou otestováni.



Součástí nařízení je povinnost každého amerického státu, aby zřídil pohotovostní operační střediska, která by nemoc pomáhala zastavit v jejím šíření.



Bude se pracovat i na zrychlení výsledků testů. Americké ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že poskytne 1,3 milionu dolarů dvěma firmám, které pracují na vývoji rychlého testu na odhalení nemoci Covid-19, kterou vyvolává koronavirus SARS-CoV-2. Cílem je potvrdit přítomnost koronaviru v těle do hodiny. Test kalifornské společnosti DiaSorin Molecular by podle ministerstva mohl být připraven ke schválení do šesti týdnů, test firmy QIAGE z Marylandu do dvanácti týdnů.



Trump také zmínil, že za počtem pouhých čtyřiceti úmrtí stojí především silná opatření na hranicích. „Pokud bychom měli slabé nebo otevřené hranice, bylo by toto číslo mnohokrát vyšší!“ napsal na svém twitteru.

To this point, and because we have had a very strong border policy, we have had 40 deaths related to CoronaVirus. If we had weak or open borders, that number would be many times higher!