Trump vyjel na Tuckera Carlsona. Velkými písmeny

Carlson hned na začátku vznesl myšlenku, že velká koalice, která Trumpa dostala do čela USA, je demolována kvůli válce s Íránem. Bannon poznamenal, že Trump se snaží o tři věci. Jednak o ukončení věčných válek, dále o uzavření hranic a deportování ilegálních migrantů a do třetice o změnu obchodních vztahů, které USA mají se světem, a návrat výroby do USA. „Chtějí zastavit všechny tři, ale nejvíce jsou zaměřeni, a to považuji za podivné, na věčné války. Prostě chtějí věčnou válku, hlavně na Blízkém východě,“ uvedl.

Prohlásil, že je pro Izrael, ale varuje, že tato válka ohrozí nejen Trumpovu koalici, ale i jeho další cíle. Včetně deportace migrantů, která je dle Bannona klíčová. Pozastavoval se nad tím, jak rychle se situace změnila a jak rychle jsou USA zatahovány do války. „Jak se to stalo? Kdo udělal tato rozhodnutí?“ ptal se a požadoval, aby byla zjištěna jména. Podle něho je největším nepřítelem tzv. Deep State, tedy vlivní úředníci hluboce zavrtaní v institucích. „Pokud to nepůjde za Trumpa, tak se to nepodaří,“ prohlásil a stěžoval si, že v bezpečnostních institucích mají jenom pár svých lidí.

Former Trump chief strategist Steve Bannon on how the president’s enemies are working to destroy MAGA with the war on Iran.



(0:00) Will the Iran War Be the Downfall of MAGA?

(6:55) Fox News’ Pro-War Propaganda

(12:42) The Never-Trumpers Pretending to Be On Trump’s Team

(15:30)… pic.twitter.com/PdUZFiUNNZ — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 16, 2025

Bannon se pak věnoval válce v Iráku, kde souhlasil s Carlsonem, že veškeré informace, které jim byly servírovány, byly lživé. „A to se děje i tady,“ mínil. Poukázal, že izraelská pozice se několikrát změnila, například v otázce jak akutní je preventivní útok, i zda je cílem zničit jaderná zařízení nebo změna režimu. A že Izrael sice útočil na vlastní pěst, ale pak se ukázalo, že potřebuje, aby ho USA chránily svou protivzdušnou obranou, aby mu poskytly kapacity svých vzdušných tankerů a také aby mu poskytly bomby s vysokou penetrací. Prohlásil, že v USA funguje něco jako pretoriánská garda v Římě, tedy lidé, kterým je jedno, kdo je zrovna u moci, a prosazují si svou verzi zahraniční politiky.

Carlson to glosoval slovy, že se v USA nikdy neptají, zda chtějí být zapleteni ve válce na Blízkém východě. A Bannon přizvukoval, že proto se na Carlsona útočí, protože vybízí k opatrnosti a k debatě.

„Musíme jít do války proti Deep State – teď. Pokud nepůjdeme do té války teď, nebudeme mít pár úspěchů, nevybudujeme setrvačnost a nezatlačíme je v následujících 200 dnech, tak se v Americe nic nezmění,“ uvedl Trumpův bývalý stratég.

Carlson zveřejnil rozhovor poté, co Donald Trump na Truth Social napsal, že někdo musí „divnému Carlsonovi“ vysvětlit, že ÍRÁN NESMÍ MÍT JADERNÉ ZBRANĚ.

Somebody please explain to kooky Tucker Carlson that,” IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON!” (TS: 16 Jun 23:18 UTC) — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 16, 2025

