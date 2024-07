Trumpa vůbec nestřelili. Vážně sdílí exČT Etzler

Během pandemie covidu se Jana Peterková utrhla ze řetězu a začala sdílet a prosazovat často velmi problematické teze, které se ukázaly jako ukázkové dezinformace, a pokračuje v tom doposud. Kdysi uznávaná moderátorka televize Nova se tím dostala do míst, kde určitě neplánovala být.

Do podobně temných vod se svými příspěvky na sociálních sítích dostává i Tomáš Etzler, kdysi externí reportér americké CNN a zahraniční zpravodaj České televize. Ten včera v hlubokých nočních hodinách usedl ke svému profilu s tvrzením, že Donalda Trumpa na mítinku v Pensylvanii vůbec nestřelili.

„Pete Sousa, hlavní fotograf Bílého domu v dobách Ronalda Reagana a pak i za Baracka Obamy, byl vyhozen z Twitteru poté, co sdílel fotku ukazující naprosto zdravé, ani nepoškrábané ucho kriminálníka. Naprosto otevřeně dělá kampaň MAGA republikánům. Urputně. Zdá se, že panikaří,“ napsal Etzler na svůj profil a zmáčknul osudové tlačítko „publikovat“.

U příspěvku sdílel status anonymního twitterového uživatele „down“, který se zděšením napsal, že Souzův účet na Twitteru zmizel. Souza podle statusu sdílel fotografii agentury AP, kde kráčí kandidát na amerického prezidenta Donald Trump nezraněn po nástupních letadlových schůdcích. U toho Souza napsal: „Fotografie agentury AP z dnešního rána. Podívejte se zblízka na jeho ucho, které měla trefit kulka z pušky AR-15,“ napsal Souza na síti X.

Konspirační étos pak podpořil dojem zlé moci, která Souzův účet ze sítě X vymazala. Jenže pokud by to byla „zlá moc“ sítě X, u jeho smazaného účtu by bylo napsáno, že nejde nalézt, protože byl sítí X zablokován nebo deaktivován. Nyní tam stojí, že jej deaktivoval sám uživatel. Tedy Pete Souza.

Pete Souza totiž, jak potvrdila agentura AP, sdílel fotografii z roku 2017, kde Trump přirozeně měl ucho nezraněné.

„Fotografie byla pořízena 17. září 2022 na shromáždění v Youngstownu ve státě Ohio za tehdejšího kandidáta do Senátu USA JD Vance. Trump se v pondělí večer objevil na republikánském národním shromáždění s velkým bílým obvazem na pravém uchu. Nesčetné množství fotografií ukazuje, že má ucho zakrvácené poté, co střelec zahájil o víkendu palbu na jeho shromáždění v Butleru v Pensylvánii,“ komentovala Souzovo extempore agentura.

Tomáš Etzler neměl potřebu si své informace ověřovat z více zdrojů, jak zní pravidlo každého novináře, ale reagoval na anonymní účet na síti X.

Rozhodně se nejedná o první zásah do českého mediálního i politického pole z pera Tomáše Etzlera.

Etzler se v září 2023 vrhnul na tehdejšího europoslance za ODS Jana Zahradila a zahrnul ho velmi kreativními přízvisky. „Primitiv, demagog, čínský prostitut, EU parazit se naváží do člověka s páteří a charakterem, do Dominika Haška, který je mj. jedním z nejlepších hokejových brankářů všech dob. Gauner Jan Zahradil mu nesahá ani po paty. Kdyby Petr Fiala nebyl takový zbabělec, dávno by se hajzla zbavil,“ napsal Etzler na síti X.

Těsně předtím Etzlerovi soud přikázal omluvit se influencerce Jordánce Jiráskové za to, že ji nazval „prokremelskou svoločí“.