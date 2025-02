Trumpův „úklid“ USA. Snad to pochopí i naši politici, věří Šmucler

Donald Trump a Elon Musk se spojili v ambiciózní snaze radikálně proměnit státní správu v USA a její vliv na ekonomiku. Tento plán, podpořený i nedávným verdiktem soudu, umožňuje Trumpově administrativě hromadně propouštět federální zaměstnance.

Federální soudce USA Christopher Cooper rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může pokračovat v hromadném propouštění federálních zaměstnanců. Zamítl žádost odborů o dočasné zastavení tohoto procesu a uvedl, že nemá pravomoc posuzovat zákonnost těchto výpovědí. Doporučil odborům, aby se obrátily na Federální úřad pro pracovní vztahy, pokud chtějí situaci dále řešit.

Elon Musk ve svém vyjádření uvedl, že přesun zaměstnanců z málo produktivních a dokonce negativně produktivních míst ve státním sektoru do vysoce výkonných rolí v komerční sféře výrazně zlepší životní úroveň v USA. Tento krok je součástí širší strategie Trumpovy vlády, která se zaměřuje na zeštíhlení státní správy, snížení vlivu neziskových organizací na politiku a zvýšení efektivity vládního aparátu.

Předseda České stomatologické komory Roman Šmucler se k této strategii vyjádřil s tím, že pokud se Trumpovi a Muskovi podaří prosadit zamýšlené reformy, změní to USA na mnoho let dopředu. Podle něj usilují především o dva klíčové cíle, které mají zásadní dopad na americkou politiku i ekonomiku.

Prvním cílem je minimalizace vlivu neziskových organizací (NGO). Šmucler poukazuje na to, že v USA (a podobně i v Evropě) mají neziskovky obrovský dopad na veřejnou politiku, přestože nejsou voleny občany. Mnoho z nich je financováno státem a využívá veřejné peníze k ovlivňování politického rozhodování, aniž by za to nesly přímou odpovědnost. Omezení jejich vlivu by podle Trumpa i Muska vedlo k větší transparentnosti a k férovějšímu rozhodování, kde by klíčovou roli hrály demokraticky zvolené instituce, nikoli nevládní organizace operující v zákulisí.

Druhým cílem je přesun státních zaměstnanců do soukromého sektoru, což by vedlo k nárůstu produktivity práce a ke zvýšení bohatství USA.

„Vědí, že za chvíli jsou zase volby a čas je drahý. Snad to pochopí i naši politici po volbách. Není čas marnit čas,“ upozorňuje Šmucler ve svém komentáři na platformě X.

MUSK a TRUMP se snaží o dvě věci, které změní USA nadlouho, pokud to vyjde. 1/minimalizovat počet NGO-u nás "neziskovky" a zmenšit tak počet lidí, kteří nevoleni ovlivňují velmi politiku za veřejné peníze, 2/ dostat maximum státních zaměstnanců do soukromé sféry- stoupne… pic.twitter.com/06jhDsK3uv — Roman Šmucler (@smucler) February 22, 2025

Trump i Musk dlouhodobě kritizují přebujelou státní byrokracii, která podle nich brzdí inovace, komplikuje podnikání a neefektivně nakládá s veřejnými financemi. Omezením počtu federálních zaměstnanců a jejich přesunem do soukromé sféry chtějí podpořit hospodářský růst a zefektivnit vládní aparát.

Hromadné propouštění federálních zaměstnanců iniciované administrativou prezidenta Donalda Trumpa čelí silné kritice ze strany odborových svazů i od části politického spektra.

Odbory federálních pracovníků podaly žalobu s cílem zablokovat hromadné propouštění zaměstnanců ve zkušební době, které realizuje administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Odbory tvrdí, že vládní úředníci zneužívají zkušební lhůtu k plošnému propouštění zaměstnanců ve státních agenturách. V žalobě, která byla podána ve středu pozdě večer u Okresního soudu USA v Kalifornii, odbory uvádějí, že propouštění představuje jeden z „největších podvodů v zaměstnávání v historii této země“.

Odbory požadují soudní příkaz, který by zastavil další propouštění a zrušil by ta, která již proběhla. Předseda Americké federace vládních zaměstnanců (AFGE) Everett Kelley uvedl, že důvodem tohoto propouštění není špatný pracovní výkon, ale skutečnost, že tito zaměstnanci byli přijati před nástupem Trumpovy administrativy.

Vedle odborů vyjádřili obavy i někteří republikánští zákonodárci, kteří varují, že masivní škrty mohou narušit klíčové vládní funkce a negativně ovlivnit jejich voliče. Například Pentagon oznámil plán propustit 5400 pracovníků, což vyvolalo obavy z dopadu na národní bezpečnost a na vojenskou připravenost.

