Tu-du-dum-tum. Na ČT zničili vládu za nařízení respirátorů. Totálně a vědecky

Vláda vyhlásila nová pravidla a Češi začali vykupovat respirátory. Je pro to ale důvod? Podle Jakuba Ondráčka z Ústavu chemických procesů doma šité roušky brání šíření skoro stejně jako respirátory. A navíc, lidé je stejně nebudou nosit správně. „Když se podíváte okolo sebe, 90 % lidí má tu roušku nasazenou úplně špatně, spousta lidí ji nosí pod nosem a tak podobně. A ty mezery jsou tak velké, že když to porovnáte s velikostí částic toho viru, je to jako by tam nic nebylo,“ řekl. A nebyl v kritice sám.

Pravidla pro nošení roušek se opět mají zostřit, už nemají stačit ty látkové, ale všichni, včetně dětí, mají nosit roušky chirurgické. V obchodech, provozovnách služeb, na zastávkách a v hromadné dopravě pak mají být povinné buď respirátory nebo dvě chirurgické roušky. Povinné budou také ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče, nebo pro zaměstnance v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Ovšem na nové nařízení už zazněla kritika z odborných kruhů, například od Jakuba Ondráčka z Ústavu chemických procesů AV ČR. K povinnosti nosit respirátor se vyjadřoval ve Studiu ČT24.

Dle něho opatření nedává smysl, pokud má zabránit komunitnímu šíření. „Účinnost doma šitých roušek vůči částicím, které produkujeme sami, které jsou poměrně velké, není o moc horší pro takhle velké částice než respirátorů typu FFP2. Samozřejmě, pokud bychom se chtěli chránit sami, tak účinnost bude o něco větší pouze za předpokladu, že respirátor bude dokonale utěsněný na obličeji nositele. Jinak účinnost proklamovaných 94 procent nemusí platit a může být i o několik desítek nižší,“ řekl a dodal, že v tom valný význam nevidí. A dvě lékařské roušky na sobě už podle něj nedávají smysl vůbec. U nanoroušek kritizoval, že se vůbec neřeší, jakou by měly mít účinnost nebo dýchací odpor.

Podle Ondráčka je účinnost opravdu otázka u každé roušky a respirátoru vzhledem k tomu, jak člověku „sedí“ na obličeji. A doplnil, že účinnost respirátorů, která je uváděna jako 94 a 95% (u různých typů), byla testována u aerosolu s jinou velikostí částic, než je u viru covid-19. „I tato hodnota může být ve výsledku poměrně zavádějící,“ řekl.

Pokud jde o to, jak dlouho respirátor chrání, Ondráček se nepouštěl do spekulací a pouze uvedl, že s dlouhodobým nošením vzrůstá pravděpodobnost mechanického poškození, které účinnost sníží. Ale o kolik, to by se muselo otestovat. Doporučil, aby lidé nenosili respirátor déle než den.

Vysvětlil i pravděpodobný původ nápadu s dvěma rouškami. „Myslím si, že to pochází z článku amerických lékařů z CDC (Centra pro kontrolu nemocí a prevence), kde oni doporučovali něco podobného, ale není to úplně přesně ono. Oni doporučovali, že si má člověk nasadit lékařskou roušku, kterou si má upevnit nejpevněji, jak to jde. To znamená, že si natáhnete ty gumičky, co to půjde. Ale přesto byste si měli dát ne další lékařskou roušku, ale právě doma šitou roušku látkovou.“ Byl také skeptický vůči nápadu, že by respirátory měly nosit i děti.

„Když se podíváte okolo sebe, 90 % lidí má tu roušku nasazenou úplně špatně, spousta lidí ji nosí pod nosem a tak podobně. A ty mezery jsou tak velké, že když to porovnáte s velikostí částic toho viru, je to jako by tam nic nebylo,“ podotkl ještě s tím, že čím větší má materiál odpor vzduchu, tedy čím méně je prodyšný, tím více vzduchu bude právě procházet netěsnostmi. Což platí zejména u respirátorů.

Kromě Ondráčka byl k novým nařízením skeptický i olomoucký primář Milan Sova. „Lidé budou mít respirátory špinavé, takže nebudou plnit svou funkci,“ odhadl Sova situaci pro CNN Prima News. „Rouška, kterou jednou za čas vyprali, oproti respirátoru, který by nosili několik měsíců. Asi nikdo z nás nedokáže odhadnout, co to bude znamenat, ale ta situace nastane, to je celkem jasné,“ konstatoval a doplnil, že respirátor sice má vydržet jen 8 hodin, ale vzhledem k tomu, že někteří lidé nosí stejnou roušku od března, tak se dá čekat, jak se budou chovat k respirátorům.

Lékař z FN Motol Lukáš Pollert si myslí, že by naopak respirátory mohly pomoci, ale nesmí být povinné. Přidal infografiku, podle které se lidé nosící respirátor nemusí obávat, protože chrání jak sebe, tak ostatní. „Povede to ke zklidnění ve společnosti, protože odpadne nepříjemné vymáhání nosit roušku u druhých,“ tvrdí. Ovšem tento přístup vláda asi nesdílí.

