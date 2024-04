Týdny do průšvihu. Izraelský velvyslanec uhranul OSN zprávou o Íránu

reklama

Dle Erdana však i přesto nebyla přijata žádná opatření. „A včera večer byl svět svědkem bezprecedentní eskalace, která slouží jako nejjasnější důkaz toho, co se stane, když se varování nedbá,“ pronesl s tím, že Izrael se snaží probudit mezinárodní společenství už roky, „ale bezvýsledně“.



Poznamenal také, že sobotním útokem Írán měl „opětovně dokázat, že mu na islámu a muslimech nezáleží“. „Íránský útok v Izraeli vážně zranil Aminu al-Hassouniovou, sedmiletou beduínskou dívku,“ zdůraznil vážný stav beduínské dívky, která při útoku Íránu na jih Izraele utrpěla život ohrožující těžká zranění hlavy, s nimiž je v současné době hospitalizována v nemocnici v Beer Ševě.

Izraelský velvyslanec na to přítomným přehrál krátké video, jež zachycuje íránské bezpilotní letouny nad Chrámovou horou a mešitou Al-Aksá v Jeruzalémě. „Pro Írán je zničení Izraele a zapálení regionu důležitější než islámská svatá místa. Režim ajatolláhů ve svém spiknutí, jehož cílem je nastolit globální šíitskou hegemonii prostřednictvím svých zástupců, dokonce zaútočil na Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty a všechny ostatní, které považuje za překážku,“ jmenoval některé dřívější útoku za Íránu.



„Je to cena, kterou chcete podpořit? Pokusy o vyhození mešit do povětří a vraždění muslimů?“ padlo na to od Erdana směrem k alžírskému zastoupení v sálu. Právě alžírský parlament se v loňském roce vyjádřil pro možnost dát tamnímu prezidentovi pravomoc vstoupit do případného konfliktu s Izraelem na straně Palestinců.



Íránský režim, který se země zmocnil po islámské revoluci na konci 70. let a v zemi nastolil vládu islámského fundamentalismu, izraelský velvyslanec připodobnil k nacistickému režimu v Německu. „Režim ajatolláhů má jasný plán: Jeho cílem byla a je světová nadvláda prostřednictvím vývozu své radikální šíitské revoluce do celého světa. Předpokládám, že to všichni víte. Dnešní islámský režim v Íránu se nijak neliší od Třetí říše. A ajatolláh Chameneí se nijak neliší od Adolfa Hitlera,“ řekl.

„Hitlerova Třetí říše měla být tisíciletou říší rozprostírající se napříč kontinenty, stejně jako Chameneí zamýšlí svou radikální šíitskou hegemonii rozprostřít napříč regionem i mimo něj,“ varoval s dodatkem, že Írán a Izrael leží na stejném kontinentu, a přesto se íránská armáda vyzbrojuje mezikontinentálními balistickými raketami.



„Režim ajatolláhů jedná jako nacistický režim a jejich armáda zahrnuje Hamás, palestinský Islámský džihád, Hizballáh, Hútíje, Revoluční gardy a další divoké džihádisty. Namísto pokřiku ‚Sieg Heil‘ tito radikální nacističtí islamisté křičí: ‚Smrt Izraeli! Smrt Americe! Smrt Anglii!‘ Stejně jako nacistický režim i režim ajatolláhů rozsévá smrt a zkázu všude, kam sáhne,“ pravil dále Erdan k Íránu, který je aktuálně jedním ze spojenců Ruska a dodavatelem zbraní, které Moskva používá ve válce proti Ukrajině.



Velvyslanec, jenž už dříve v tomto roce nešetřil kritikou ani Rusko za vítání teroristů Hamásu „na červeném koberci“ v Moskvě, důrazně připomenul, že právě íránské drony jsou během ukrajinského konfliktu používány k vraždění ukrajinských civilistů.

Připomenul také slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jenž v souvislosti s útokem na Izrael pronesl: „Zvuk íránských dronů Šáhid, nástroje teroru, je na nebi nad Blízkým východem a Evropou stejný. Tento zvuk musí sloužit jako budíček pro svobodný svět.“ A vyzval svět, aby Zelenského výzvu poslechl a „probudil se“.



Velvyslanec rovněž jmenoval nedávný rozsudek argotických soudů, který Írán viní ze zodpovědnosti za teroristický útok na centrum židovské komunity v Buenos Aires v roce 1994, při němž zahynulo 85 lidí a 300 jich bylo zraněno či také na vraždění a mučení íránských občanů tamním režimem.



„Co jste udělali na obranu světa před Íránem? Celá zeměkoule trpí před Íránem – včetně íránského lidu. Prosím, braňte je!“ zaznělo.

Erdan se poté obrátil na generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese s tím, že Írán již léta porušuje rezoluce Rady bezpečnosti a Chartu OSN, kdy v rozporu s předchozími rezolucemi dodává zbraně libanonskému Hizballáhu či porušuje další rezoluce včetně týkající se šíření zbraní. „Proč jste nevyužili všech možných prostředků k odsouzení Íránu a nepožadovali jejich dodržování?“ ptal se.



„Proč jste místo toho rozvinuli červený koberec pro tyto genocidní džihádisty? Proč s nimi jednáte, jako by měli zájem na deeskalaci, když víte, že opak je pravdou?“ pokračoval. Íránu je dle jeho slov třeba ukázat, že „civilizovaný svět již nebude nečinně přihlížet“.



Podle informací, které následně Erdan přednesl, by měl Teherán být chopen vyrobit jaderné zbraně již v řádech týdnů. „Írán je na pokraji toho, aby se stal jadernou mocností. To by mělo děsit každého člena této rady,“ zaznělo.

„Ajatolláhův režim si sice myslí, že Izrael je žába ve vařící vodě, že jsme si na hrozby týkající se našeho přežití zvykli a nevšimneme si jich, dokud nebude pozdě – ale mýlí se. Tento útok překročil všechny červené linie a Izrael si vyhrazuje zákonné právo na odvetu. Nejsme žába ve vařící vodě – jsme národ lvů,“ ujistil, že Izrael „bude bránit svou budoucnost“.



V závěru své řeči Erdan poděkoval Spojeným státům a partnerům Izraele za pomoc. To, že se 99 % íránských bezpilotních letounů a raket podařilo zlikvidovat, dle něj nic nemění na brutalitě íránského útoku.

„Uvalte ochromující sankce. Označte íránské Revoluční gardy za teroristickou organizaci. Je třeba jednat ihned. Ne kvůli Izraeli. Ne kvůli regionu. Ale kvůli světu. Zastavte Írán ještě dnes!“ vyzval.





