Tygr čeká za dveřmi. Prymula vysvětloval, že rozhodně není vyhráno

„Nikdo si snad nemohl myslet, že to bude záležitost, kdy tady exploduje epidemie a budeme mít desetitisíce zemřelých, jak to je v některých jiných zemích. Ale postupně tento proces bude probíhat, a bude dlouhodobý. V tuto chvíli je zřejmé, že to není otázka měsíců, ale let,“ znovu upřesnil.

Slov se prý chybně chytili někteří žurnalisté a začali tvrdit, že bychom snad měli rušit naše nynější opatření a promořovat se přirozeně.



Promořování však bude řízené a bude trvat po několik let. Prymula věří, že se podaří naleznout lék a později i vakcínu, byť ta dle něj přináší mnohé otázky ohledně délky její účinnosti. Fotogalerie: - Rouškolidé

Situace sice u nás nabrala pozitivní vývoj, ale stačí, pokud by lidé přestali opatření respektovat – pak bychom kvůli tomu mohli začít nekontrolovatelně směřovat k exponenciálnímu růstu. „Opravdu jsme epidemii zafixovali. Ale znamená to zůstat ve střehu celou dobu. To není věc, kdy my v uvozovkách zvítězíme a už se nic nestane,“ zdůraznil.

A dodal s nadsázkou: „Tygr čeká za dveřmi. My jsme je zavřeli, ale on stále bude čekat na skulinu, aby vtrhl dovnitř“.



Pohrozil, že nárůst může přijít zejména po Velikonocích: „Řada osob nabyla dojmu, že jsme o Velikonocích vlastně skončili, že je tady velké vítězství, a vrhli se do víru standardního života. Mají roušky, popíjejí pivo v hloučcích. To povede k tomu, že za sedm dnů tady budeme mít výrazně vyšší výskyt (nákazy).“

Opatření by se dle něj měla následně uvolňovat řízeně a postupně: „Budu navrhovat, aby to bylo asi ve čtyřech kaskádách, oddělených od sebe dejme tomu deseti patnácti dny, abychom byli schopní opravdu posoudit, co s tím uvolněním se děje či neděje,“ přidal. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Život jako před pandemií však ani po rozvolnění očekávat nemáme: „Iluze, že tady bude systém, který nás zbaví veškerých problémů a budeme moci žít úplně přesně jako předtím, a pak to někdo za nás vyřeší, to určitě ne. Budeme muset elementární opatření dodržovat poměrně dlouhou dobu.“



Čísla týkající se nákazy koronavirem ve světě považuje za nepřesná. „To, co tady je prezentováno i mezinárodně, to je festival naprosto nepřesných čísel,“ zmínil. Může za to odlišná metodika v testování. Někde se netestuje téměř vůbec a zdravotníci se zaměřují jen na pacienty v nemocnicích.

Právě i kvůli nejednoznačným statistikám ze světa chce provést plošný test v české populaci. „Proto chceme udělat průřezový test screening populace, abychom věděli, kolik osob to onemocnění prodělalo a kolik je bezpříznakových,“ vysvětlil.

Dobře dle něj funguje i systém chytré karantény.

