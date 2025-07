Donald Trump slíbil Ukrajině zbraně, jenže má jít o zbraně, které fakticky dodají evropští spojenci. Předpokládá se, že zbraně dodají Finsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Nizozemsko. A pak ještě Kanada. Podle agentury Reuters tkví jeden ze základních problémů v tom, že Trump s těmito zeměmi nejednal předem, takže jeho nápad je překvapil stejně, jako Ukrajince a zbytek světa.

„Mám jasný pocit, že nikdo nebyl předem informován o přesných detailech,“ řekl jeden z evropských velvyslanců. „Také mám podezření, že v rámci administrativy teprve nyní začínají chápat, co to v praxi znamená.“

K iniciativě se prý přidají i Němci a Britové.

Německý ministr obrany Boris Pistorius, který v pondělí navštívil Pentagon, uvedl, že Němci budou s USA v nadcházejících dnech nebo týdnech diskutovat o vyslání baterií systémů Patriot na Ukrajinu. Řekl však, že žádný systém Patriot do Kyjeva nedorazí ještě měsíce.

V reakci na žádost o komentář Pentagon odkázal agenturu Reuters na Trumpovy pondělní výroky, v nichž oznámil svou dohodu s generálním tajemníkem Markem Ruttem. Bílý dům na žádost o komentář nereagoval, stejně jako ukrajinské a ruské ambasády ve Washingtonu.

Otázkou zůstává, zda ony „celé měsíce“ Ukrajinci vůbec mají k dispozici. Ukrajinský bloger vystupující pod jménem Tatarigami, bývalý důstojník ukrajinské armády, totiž naznačil, že situace je opravdu zlá.

Olexandr Solonko, voják, který v současnosti slouží v Doněcké oblasti, má za to, že Rusové chystají další velkou ofenzivu.

„Rusové věří, že pokud nyní vyvinou veškerý tlak, mohou nás konečně zlomit. Toto přesvědčení je založeno mimo jiné na dlouhé, vyčerpávající válce, eskalaci pravidelných útoků na vojenské cíle, obranný průmysl a terorizaci civilistů v týlu,“ napsal muž obeznámený se situací v jednom z úseků na bojišti.

Na Solonkova slova upozornil bloger vystupující na sociálních sítích pod jménem Tatarigami, který tvrdí, že býval důstojníkem v ukrajinské armádě.

„Ať už jsou letos v létě jakékoli zprávy, musíme se soustředit na to hlavní. Je to jednoduchá, ale správná cesta: v armádě nebo pro armádu. Ti, kdo mohou zabíjet okupanty, by je měli zabíjet,“ napsal ukrajinský obránce.

„O výsledku rozhodne, zda Západ podpoří svá slova činy a zda dokážeme napravit své chyby,“ poznamenal Solonko.

Nakonec přidal ještě jednu poznámku.

„Ještě jedna věc: Nyní se nacházíme v době vážné krize. Objektivně jsme oslabili. Jsme unavení, utrpěli jsme ztráty a náš nepřítel má ve válce proti nám značnou podporu. V takových dobách je jasné, kdo se chová jako šakal. Kdo se nás dychtivě snaží bodnout do zad, jako Orbán, který ve shodě s Rusy torpéduje snahy o doplnění naší armády. A všechno dělá v souladu s nimi. Právě v takových chvílích nejjasněji vidíme, kdo je kdo,“ poznamenal Solonko.

