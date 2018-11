U Jaromíra Soukupa se sešli hosté, kteří měli co říct ke kauze Kramný. A bylo to ohromující

Petr Kramný. Zabil svou ženu a dceru? Kauzu si jako téma zvolil Jaromír Soukup pro svůj pořad, do kterého zve „osobnosti, kterým se v médiích nedává prostor“, Jaromír Soukup LIVE. Do pořadu pozval Václava Peričeviče, druhého místopředsedu spolku Šalamoun, který se kauze věnoval, Miroslava Špadrnu, prvního místopředsedu stejného spolku, Johna Boka, disidenta, předsedu a zakladatele tohoto spolku, který se na PL vyjadřoval k Miloši Zemanovi. Dále přišli bývalý místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Kučera, Radek Matlach, znalec v oboru soudního lékařství, a novinář Jan Kopal.

Místopředseda spolku Šalamoun Špadrna hned na úvod řekl, že se v případě odsouzení Kramného stal nejenom justiční omyl, ale dokonce justiční zločin, a pochybení a manipulací s důkazy je v kauze prý mnoho. John Bok citoval Pavla Wonku: „Tam, kde právo se zvrhne do bezpráví, jsme povinni ho neuposlechnout.“ A prohlásil, že když soud vynese rozsudek na základě domněnek a manipulace důkazů, tak je rozsudek právoplatný, ale nezákonný. „Pan Kramný byl odsouzen bez jakýchkoliv důkazů, dám na to svůj život,“ dal slovo do pranice Bok a podotkl, že i komunistické soudy měly po formální stránce obžaloby v pořádku.

Kučera uvedl, že jeho soudní kariéra skončila v devadesátých letech a soudil hlavně „domácí zabíjačky“. „Z hlediska souzení nebylo nic lehčího, protože litoval, plakal, v životě by nic takového neudělal. Taky nemohl, už neměl manželku, že jo,“ zažertoval trochu černě právník. A zdůraznil, že sáhnout na dítě je něco naprosto nenormálního. „Tomu Kramnému strašně uškodilo, jak se choval tady,“ dodal Kučera. A John Bok se ozval, že ačkoliv není zdaleka fanoušek prezidenta, tak je na jeho příkladu přesně možné vidět, jak média mohou zkreslovat obraz člověka. “A to se stalo panu Kramnému absolutně,” prohlásil Bok. I Kučera souhlasil, že média mohla soudce a proces ovlivnit.

Soudní znalec Matlach podotkl, že jim materiály o případu nebyly propůjčeny k volné dispozici, a že toto bylo první porušení zákona o znalcích a tlumočnících. Spolu s Kučerou uvedli, že pitva již jedna byla provedena v Egyptě, a tělo bylo do ČR přepraveno neúplné. Bez žaludku, podle Johna Boka. Když chtěl Matlach s kolegou z těl zajistit další vzorky, tak k tomu prý již nikdy nedošlo. Nebylo jim to umožněno soudkyní. Znalec se domnívá, že to bylo úmyslné. V posudku napsal, že nebylo zjištěno žádné poranění, které by vedlo ke zjištění příčiny smrti. Říká, že našel vysvětlení, které se zabitím elektrickým proudem neoperuje a že v Egyptě mají za to, že ženy zemřely na kombinaci dehydratace a infekce.

John Bok zmínil, že pokud uvedená soudkyně v případu Kramného byla komunistická prokurátorka, tak tito lidé podle zkušeností spolku Šalamoun mají uvažování, které s demokratickým soudním systémem nemá nic společného. A že se soudy hájí mezi sebou, aby práci takzvaně neshodily. Peričevič ještě dodal, že v odposleších Petra Kramného byly padělky, že přepisy rozhovorů byly zfalšovány. John Bok o policistovi, který přepisy prý padělal, řekl, že je amorální, a dodal, že soudy skutečné nahrávky neslyšely. A první místopředseda ještě dodal, že česká policie chybně nejdříve vytvoří teorii o spáchání zločinu a pak jí přizpůsobuje důkazy. Kučera podotkl, že egyptská justice a policie nezjistily, že by Kramný byl vrah, takže ho poslali do Čech normální leteckou linkou a že práce Egypťanů na případu je neprávem zpochybňována.

Kramného popsali jako introverta a Kučera dodal ještě jednu důležitou vlastnost: bezúhonný. A že by Kramný běhal s dráty za manželkou a dítětem? Členové spolku Šalamoun dále zpochybňovali výklad soudu o chladnokrevnosti volání do pojišťovny. Prý jediná chladnokrevná byla operátorka, která byla připravená a řekla Kramnému, kde najde číslo smlouvy. Důkazem mají být záznamy na jejich stránkách. „A těch fabulací jsou tam desítky,“ dodal Bok. Matlach dodal, že našli možné vysvětlení, jak mohly ženy zemřít, a mluvil o intoxikaci bakteriálními toxiny.

Od spolku Šalamoun se ozvalo, že v Egyptě se staly další takové případy a Peričevič také dodal, že v Čechách se staly dva případy pokusu o zabití elektrickým proudem, přičemž v jednom případě manželka žije dodnes a ve druhém byla skutečně zavražděna, ale až po omámení. John Bok se dušoval, že by byl schopný i demonstrovat před soudem sám, jak ho elektrický proud nezabije, kvůli zabezpečení, které je dnes, tedy i v hotelu, kde rodina Kramných přebývala, běžné. A také dodal, že biologické důkazní materiály byly také proti všem normám zničeny a skartovány.

John Bok ještě Soukupovi poděkoval, že mu dal, na rozdíl od jiných médií, prostor. „Musím uznat, že víte, co to znamená být nezávislé médium,“ pochválil Soukupa Bok a znovu nazval odsouzení Petra Kramného justičním zločinem, srovnatelným s padesátými léty.

