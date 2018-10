U Soukupa se sešli kandidáti do Senátu. Moderátor jim ukázal, s čím jde do voleb Ivan Gabal. A všichni vybuchli smíchy

V dalším pokračování pořadu Jaromír Soukup LIVE se moderátor stejného jména věnoval tématu Senátu, ale také zbraním a bezpečnosti. Jako hosty si pozval šest kandidátů do Senátu. Byl to Jaroslav Novák Večerníček za Patrioty České republiky, Jaromír Ostrý, nestraník za ANO, Jiří Hynek za Realisty, Eva Syková, senátorka, obhajující s podporou ANO, nezávislý Martin Konvička, Petr Hannig za Rozumné a Josef Zickler za Řád národa. Jaroslav Novák Večerníček označil Senát za „slepé střevo ústavního systému“, Martin Konvička pro změnu NATO za přežité. Celý záznam pořadu je k dispozici na TV Barrandov.

Soukup se na úvod ptal Jiřího Hynka, zda si myslí stejně jako prezident Zeman, že je Senát zbytečná instituce. Ten to odmítl. Řekl, že do Senátu se rozhodl kandidovat, když ten loni v prosinci zamítl novelu ústavního zákona o bezpečnosti, která by umožňovala se bránit nesmyslné evropské směrnici o zbraních. Martina Konvičku čekala otázka, proč Senát ovládá „pražská kavárna“. Konvička podotkl, že díky tomu, že v Senátu se za normálních okolností mění senátoři jednou za 6 let, tak Senát odráží názory před 6 nebo 4 lety, kdy se o mnoha dnešních tématech vůbec nemluvilo a letošní „vlna“ kandidátů by to mohla změnit.

Novák Večerníček se vyjádřil o svých zkušenostech jako poradce Senátu. Prý se tam skutečně moc neudělá. „Drtivá většina senátorů skutečně moc nepracuje,” podal zprávu kandidát na senátora. „Senát je slepé střevo ústavního systému, které v podstatě zaslouží zrušit, protože senátoři, kteří chtějí něco změnit, tak to dělají mimo Senát,“ vyslovil se Novák Večerníček pro zrušení Senátu a změnu ústavního systému, což má i v programu.

Petr Hannig uvedl, že s Večerníčkem nesouhlasí. Senát by měl prý naopak získat větší pravomoce, protože Sněmovna je údajně často vedena emocemi, zatímco Senát je více rozumový. Profesorka Syková se také vyjádřila pro zvýšení pravomocí Senátu, neboť zákony, které Senát navrhuje, jsou údajně snadno smetitelné Sněmovnou, ačkoliv by dle jejích slov také pomohly občanům. Večerníček argumentoval, že zde žijeme v iluzi, že Senát zastává kontrolní funkci. Tu by ale dle něj měl mít občan v referendu. Když se Soukup dostal ke slibům, které v kampani dávají kandidáti, a zmínil Ivana Gabala, který chce prý zastavit globální oteplování, hosté propukli v smích.

Od Senátu se Soukup dostal ke zbraním. Vyjádřil se, že je rád, že ústavní novela o zbraních neprošla. Na to mu Jiří Hynek vyčetl, že novele neporozuměl, že se snažila pouze ochránit současný stav zákona a nijak podmínky neliberalizovala. Zmínil, že podobnou legislativu má Slovensko, Maďarsko a Itálie a ani v jedné z těchto zemí nedošlo ke zneužití těchto zbraní. Jaromír Ostrý podotkl, že počet trestných činů spáchaných legálně drženou zbraní je opravdu velmi malý.

Novák Večerníček podotkl, že i kdyby došlo ke schválení, směrnice EU mají prioritu, takže si nejdřív musíme „doladit“ vztah s Evropskou unií, vůči které prý nejsme suverénní země. Soukup dále argumentoval, že máme armádu a policii. „Ono to s tou policií není tak slavné u nás,” namítla Syková a dodala, že se mohou najít situace, kdy policie nebude k dispozici. Martin Konvička také podotkl, že tento ústavní zákon měl být jen první obranný val. Zickler prohlásil, že právo na zbraň je výsadou demokratické společnosti.

V souvislosti s bezpečností se začalo řešit téma zahraničních misí. Jiří Hynek prohlásil, že by rád inicioval diskuzi v NATO, zda je možné 17letý konflikt v Afghánistánu stabilizovat. Martin Konvička pak prohlásil, že NATO se přežilo. Bylo založeno za úplně jiných podmínek proti úplně jinému soupeři. Dodal, že nemůžeme být členy spolku, kde náš spojenec je rychle se islamizující Turecko. „Doba NATO skončila a čím dříve si to uvědomíme, tím lépe,“ konstatoval. Josef Zickler se pro změnu postavil proti vystoupení z NATO, protože stav naší armády je prý tristní a chtěl by najít viníka.

