U jednoho stolu s SPD: Rozčílená debata o uprchlické situaci ve Španělsku. Okamura pak prozradil něco ke kauze H-System, co v jiných médiích nikdy neřekl

REPORTÁŽ "Politici nedokázali v České republice nastavit legislativu tak, aby bránila slušné a řádné lidi. Místo toho je nastavena tak vágně, že v podstatě chrání podvodníky na úkor slušných lidí. Je to kauza, která ukazuje na nefunkční stát," konstatoval k momentálně hodně probírané kauze H Systém pro ParlamentníListy.cz Tomio Okamura. Stát by měl podle něj převzít odpovědnost. "Měl by těm lidem pomoc. Naběhli si na základě legislativy, kterou politici připravili tak, že vlastně podvodník má navrch. To přeci není možné," konstatoval s tím, že před dvaceti lety i on uvažoval o koupi bytu či domku u této firmy. Okamura se zúčastnil v sobotu setkání se členy SPD v Liberci.

Kolem druhé hodiny odpolední byl v Liberci těžko snesitelný pařák. Spíše nesnesitelný. Setkání příznivců a členů hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se v Liberci naštěstí konalo ve stínu venkovní restaurace U Vodníka hned vedle malého rybníčku. Přítomní zde při občerstvení rozebírali politickou situaci. Není divu, že častým tématem byla migrace valící se na Evropu. Podle všeobecného mínění zde panujícího by Evropa své hranice chránit dokázala, kdyby chtěla. "Ale oni nechtějí. Je to záměr," tvrdila jedna ze členek SPD za souhlasného přitakávání kolegů. Mluvilo se i o události z tohoto týdne, kdy sedm stovek migrantů proniklo přes šestimetrový plot v severoafrické španělské enklávě v Ceutě i o tom, jak je andaluské pobřeží jihu Španělska zavaleno žádostmi o azyl, kde stovky migrantů bloudí ulicemi.

"Španělsko se začíná stávat branou imigrace poté, co italská vláda přibouchla pomyslně dveře díky nástupu nového italského ministra vnitra Salviniho, pod kterým se zásadně mění italská migrační politika. Připomínám, že Salvini je představitelem Ligy, se kterou je SPD ve stejné europarlamentní frakci," upozornil pro ParlamentníListy.cz liberecký krajský lídr SPD, člen republikového předsednictva, poslanec a expert hnutí na oblast armády Radovan Vích. "Španělsko to nezvládá, má přeplněné tábory běženci. Není to jenom těch sedm set lidí, kteří přelezli ten plot. Další člun tam přistál mezi turisty, a z něj se běženci rozprchli mezi turisty. Je to naprosto nepřijatelné. Je to vše důsledek toho, že Evropská komise a vůbec Evropská unie situaci kolem migrační krize absolutně nezvládá. Což říkáme od samého počátku," konstatoval s tím, že teď Andrej Babiš přebírá jejich rétoriku, aby si udržel přízeň voličů. Narážel tím bezpochyby i na nejnovější vyjádření českého premiéra po setkání s rakouským protějškem v Salzburgu o tom, že Evropská unie musí řešit azylové řízení s migranty mimo své území, intenzivněji bojovat s pašeráky lidí, posílit evropskou pohraniční agenturu Frontex.

"Osmdesát procent našich občanů odmítá nelegální migraci. Je jasné, že to bude rezonovat naší společností a bude to rezonovat v rámci voleb do Evropského parlamentu," domnívá se Vích. Vyjádřil se i k nápadu hnutí Žít Brno přijmout do města z přeplněné Itálie desítky migrantů. "Je to samozřejmě nesmysl. Nejde ale jen o hnutí Žít Brno. Primátoři osmi měst v České republice potvrdili, že by nebyli proti přijímání migrantů na svém území. To je alarmující. A jsou to i krajská města jako je Hradec Králové, Pardubice či Jihlava. Pro nás je toto naprosto nepřijatelné. Hnutí Žít Brno nemluví za všechny Brňany a zásadním způsobem si podřízlo větev do blížících se komunálních voleb," je přesvědčen.



Pravděpodobný pražský lídr SPD do komunálních voleb Hynek Beran (vpravo) a tajemník liberecké SPD Jan Bartoš. (Foto: O. Szaban)

H-System: Pochybení státu, absolutní selhání soudnictví

Na přetřes přišlo i hodně diskutované rozhodnutí Nejvyššího soudu v souvislosti s kauzou H-System. "Je tu jasné pochybení státu. Bavme se i o tom, kdo je bývalý komunistický prokurátor pan Monsport, který brojil proti lidem z Jazzové sekce, je součástí kauzy Panama Papers, obhajoval i bývalého ministra obrany Bartáka, co se týká nákupu tater. Pro nás je toto vše velice alarmující. Je nám velmi líto těch lidí. Je to důsledek toho, že stát za dvacet let nebyl schopen vyřešit situaci kolem H-Systemu. Odsouzen byl jen pan Smetka, ale představenstvo H-Systemu bylo amnestováno prezidentem Klausem v roce 2013. Ve výsledku je tu šedesát nešťastných rodin. Stát pochybil, je to absolutní selhání soudnictví. Je to lidsky úplně špatně," uvedl Radovan Vích.

Navržená jednička a dvojka liberecké kandidátky do komunálních voleb Věnceslava Drábková a Petr Strnad. (Foto: O. Szaban) Navržená jednička a dvojka liberecké kandidátky do komunálních voleb Věnceslava Drábková a Petr Strnad. (Foto: O. Szaban)

Kauza H-System podle něj svědčí o tom, že v České republice právní systém absolutně nefunguje. "Opakovaně dochází na moje slova, že pokud ti lidé nebudou mít přímou odpovědnost, je v podstatě dovoleno beztrestně krást. V případě soudců prosazujeme časově omezený mandát, aby ho museli obhajovat jednou za pět let. Je to takto například ve Spojených státech. Prosazujeme, aby soudci měli přímou hmotnou zodpovědnost za své rozsudky," upozornil. Tedy když svým rozsudkem způsobí prokazatelně škodu, že někoho odsoudí nespravedlivě a časem se na to přijde. "Což se stalo například v případě přepadené pošťačky na Znojemsku, kdy odsoudili nevinného mladého kluka bez jediného přímého důkazu a po pěti letech policie našla skutečného pachatele. Ty roky však tomu klukovi už nikdo nevrátí a soudce je vysmátý," připomněl.

"Vždyť soudce není robot. Je potřeba jim dát takové podmínky, které jsou v privátní sféře. Hmotnou zodpovědnost, časově omezený mandát. To rozpohybuje rozsudky a každý soudce bude uvažovat nad základní dikcí pro jeho práci, která by měla platit. A to je prostá lidská spravedlnost. Ta nám chybí. Převládá formalismus, soudci si hrají na nadlidi, žonglují se slovíčky, místo aby šli k meritu věci a hájili obyčejného pracujícího člověka, který se stal obětí nějakých gaunerů," domnívá se. Co se týče H-Systemu, je to podle něj totální selhání státu. "Politici nedokázali v České republice nastavit legislativu tak, aby bránila slušné a řádné lidi. Místo toho je nastavena tak vágně, že v podstatě chrání podvodníky na úkor slušných lidí. Je to kauza, která ukazuje na nefunkční stát," konstatoval. Ten by teď měl převzít odpovědnost. "Měl by těm lidem pomoc. Naběhli si na základě legislativy, kterou politici připravili tak, že vlastně podvodník má navrch. To přeci není možné. Bohužel i v dnešní době platí, že slušný člověk je v defenzivě. Dlouhodobě v SPD upozorňujeme, že chceme do České republiky vrátit řád a systém, který já například znám z Japonska. Kde jasně platí zákony a kdo je poruší, ví, že bude mít obrovské problémy," uzavřel Tomio Okamura. Ten poté diskutoval se spolustraníky a následně se vydal do Vesce na hudební festival Benátská.

autor: Oldřich Szaban