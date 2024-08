Udání za „chirurgy z dovozu“, advokátka obeslala celou republiku. Kampaň SPD jede dál

„Věc řeší pražští kriminalisté a z pokynu státního zástupce ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku,“ napsal médiím policejní mluvčí Jan Daněk.

Za podněcování k nenávisti vůči národu, etnické skupině nebo rase hrozí podle platné legislativy šest měsíců až tři roky vězení.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že jen reaguje na schválení migračního paktu a kroky vlády, kvůli nimž budou do České republiky proudit imigranti.

Proti kampani hnutí SPD se ozvala advokátka Pavla Krejčí s tím, že pokládá obsah kampaně za silně neetický. Proto podala stížnost ke středočeskému krajskému soudu. Na síti X pak sehnala dobrovolníky z jednotlivých krajů České republiky, aby byla stížnost podaná v každém jednotlivém.

„V současné chvíli jsou podány stížnosti za všechny kraje,“ sdělila právnička CNN Prima NEWS. „Mezi navrhovateli jsou advokáti, lékaři, psychologové, stavební inženýr, studenti právnických fakult a další profese. Za každý kraj byla podána jedna stížnost s jedním navrhovatelem,“ uvedla s tím, že za každý kraj padla jen jedna stížnost, aby se soudy nezatěžovaly.

Do věci zasáhne i Ústavní soud, ke kterému směřovaly čtyři stížnosti ze čtyř krajů.

Jedním z prvních, kteří se proti kampani hnutí SPD postavili, je politik TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Dnes jsem podal trestní oznámení na politické hnutí SPD a osoby zodpovědné za jejich marketingovou kampaň související s nadcházejícími volbami. Takovéto projevy etnické nenávisti se nesmějí stát běžnou součástí kampaní populistických stran. Nestačí se pouze ohradit na sociální síti, musíme to řešit, jinak se nenávist vůči rase či etniku stane normou pro určité politické strany,“ napsal Jiří Pospíšil 6. srpna na svém facebookovém profilu.

„Politická konkurence kvičí, protože vládní pětikoalice nemá témata, a my dál budeme bojovat proti migračnímu paktu EU za bezpečnou Českou republiku. A nějaké výkřiky pana Pospíšila a nějaké právničky, která je podle mého názoru zřejmě vládní podporovatelka,“ zdůraznil pro CNN Prima NEWS Okamura. „Trestní oznámení může podat každý. My si za plakátem stojíme,“ řekl Okamura a dodal na adresu Pospíšila: „Neúspěšný politik TOP 09, kterého už nechtěla ani vlastní strana, Jiří Pospíšil, podal zoufale a trapně trestní oznámení,“ řekl předseda hnutí.

Předseda hnutí SPD se ke kauze vyjádřil i pro ParlamentníListy.cz. „Kdyby velkou část nelegálních imigrantů a pachatelů vražd, znásilnění a jiné kriminality tvořili modroocí blonďatí Švédi nebo šikmoocí Číňané či Eskymáci, dali bychom na plakát Švédy nebo Číňany či Eskymáky. Ta grafika a alegorie zobrazuje v určité nadsázce realitu. Politická korektnost se snaží pravdu potlačit. Pokud nebudeme pravdivě a realisticky pojmenovávat příčiny problémů, nebudeme věci řešit správně. V Německu je spousta útoků noži. Místo toho, aby zamezili nelegální imigraci, tak tam radši budou omezovat držení nožů. Dokud v Německu nebyly hordy imigrantů, tak obrovská násilná kriminalita s noži tam ale nebyla,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Okamura.

Předvolební kampaň SPD představila i další část své strategie, která protentokrát útočí na slova předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, která při loňském zvyšování cen za energie doporučovala lidem, aby si v zimě oblékali dva svetry.

Předvolební plakát představil poslanec za SPD Zdeněk Kettner. Na plakátu je malá holčička v posteli. U ní nápis: „Maminka nemohla uplést svetr; šla na noční.“

„Toto je naše reakce na arogantní slova Pekarové, že když lidé nemají na drahé energie, ať si vezmou dva svetry. Díky asociální vládě se více než 100 000 obyvatel naší země dostalo do situace, že opravdu nemají na topení. Dětem je zima a rodiče musejí mít tři práce, aby zaplatili složenky a měli na jídlo. Přitom naše elektrárny vyrábějí elektřinu velmi levně a je jí dost. Je však uměle nadražena vládou a zisky putují do kapes amerických oligarchů, které nazýváme sorošovci. Je to megakorupční aféra, která nemá v dějinách naší země obdoby. SPD vše samozřejmě zruší a uvede do normálního stavu,“ komentoval plakát poslanec Kettner.

