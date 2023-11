Uhájili jsme pořadí na špičce kandidátky, takže... Vondra v čele eurokandidátky SPOLU

Před společnou kandidátkou Spolu do evropských voleb Alexandr Vondra (ODS) varoval, nakonec ji jako lídr povede. „Lídr má vést. Ne se utápět v kompromisech a v obavách, aby se někoho nedotkl, neříkat vůbec nic. To není cesta k vítězství,“ říká europoslanec a místopředseda ODS v rozhovoru pro Lidové noviny.

„Učinili jsme demokratické rozhodnutí, které jsem akceptoval, protože se mi nakonec podařilo prosadit programové desatero. To mi umožní v zásadě hájit evropskou politiku tak, jak ji hájím léta letoucí. Zároveň jsme uhájili takové pořadí na špičce společné kandidátky, které ukáže, že ODS je větší strana než naši dva menší partneři. Tedy respektuji to. A nakonec mě i přesvědčil argument, že můžeme v eurovolbách vyhrát. Takže ano, jdeme vyhrát,“ vysvětluje, co přimělo změnit názor na společnou kandidátku SPOLU, ke které se zpočátku stavěl velmi kriticky.

Jeho názorové rozpory s Luďkem Niedermayerem z TOP 09 podle Vondry kandidátku koplikovat nebudou, protože jsou nyní stranou. „Samozřejmě jsou tady názory, kde se dramaticky lišíme, třeba otázka přijetí eura. Tu ale neřešíme, protože se nebude řešit v Evropském parlamentu. Je to rozhodnutí české vlády a českého parlamentu. Evropský parlament nám do toho nemá co mluvit čili tohle jsme dali stranou,“ uvedl.

V čem bude jako lídr hlasitý, bude záviset na tom, jaká budou témata voleb. Ve volbách do EP by měla dominovat evropská témata. Jestli před lety u nás byla tendence tyto volby podceňovat, tak dnes už tomu podle europoslance Vondry tak není. „Stále více lidí si uvědomuje realitu. Na 80 procent legislativy, která je nakonec schvalována v českém parlamentu, má své kořeny v Evropě. A víc a víc je jasné, že tyto regulace, předpisy, zákony ovlivňují základní pravidla života u nás. I základní životní potřeby lidí. Aby se to rýmovalo, tak říkám „bydlení, topení, dopravu, potravu“,“ uvedl lídr společné kandidátky Spolu pro volby do Evropského parlamentu.

