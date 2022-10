Ukrajina: 44 sestřelů ruských raket. Do toho přijel Fiala

Anketa Co vy a kandidatura Andreje Babiše? Budu ho určitě volit v obou kolech 84% Zvážím, že ho podpořím ve 2. kole 7% Nebudu ho volit 9% hlasovalo: 2634 lidí serveru ABC News ráno informovali o „masivních ruských úderech na kritickou infrastrukturu“.



Část ukrajinského hlavního města byla v důsledku útoku podle starosty Kyjeva Vitalije Klička odříznuta od dodávek elektřiny a vody a ukrajinské úřady informují o možných výpadcích elektřiny v Charkově a Záporoží.



Objekty kritické infrastruktury byly zasaženy také v Čerkaské oblasti jihovýchodně od Kyjeva a v Kirovohradské oblasti ve střední Ukrajině bylo podle místních úřadů zasaženo energetické zařízení. Ve Vinnycji dopadla sestřelená raketa na civilní budovy, což podle oblastního gubernátora Serhije Borzova způsobilo škody, ale vše se obešlo bez obětí.

V Charkově v důsledku útoků nejezdí metro a kvůli výpadkům dodávek elektřiny byly některé části ukrajinských železnic nuceny přerušit provoz některých vlaků a uvést do provozu záložní dieselové lokomotivy.

Mluvčí ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko podle agentury Reuters potvrdil, že rakety zasáhly energetickou infrastrukturu v Kyjevě a dalších městech a způsobily výpadky elektřiny a vody.



Zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko uvedl, že naléhavé odstávky elektřiny jsou důsledkem toho, že „ruští teroristé opět zahájili masivní úder na energetická zařízení v řadě ukrajinských regionů“ a vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak poukázal, že ruské síly „pokračují v boji s civilními objekty“.



„Další várka ruských raket zasáhla kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Místo na bojišti Rusko bojuje proti civilistům,“ uvedl také k útokům na kritickou infrastrukturu své země ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba a odmítl, aby se útoky „neospravedlňovaly“ tím, že se budou nazývat „odpovědí“.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians.