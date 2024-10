Rusové na Ukrajině dál rozsévají smrt a zkázu. Vedle toho v posledních hodinách a dnech tvrdě tlačí na ukrajinské jednotky v Kurské oblasti, odkud je postupně vytlačují.

„Zatímco prezident Volodymyr Zelenskyj cestuje po Evropě a Spojených státech, kde propaguje svůj ‚vítězný plán‘, jak ukončit válku s Ruskem, ukrajinské síly utrpěly na bojišti další ztráty – podle analytiků se vzdaly až poloviny území, které si Kyjev nárokoval během své letní přeshraniční ofenzivy do ruské Kurské oblasti,“ napsal server amerického listu Washington Post.

Podle amerického listu The New York Times míří právě do kurské oblasti elitní severokorejští vojáci. „Tisíce vojáků z elitní jednotky Korejské lidové armády začaly ve středu přijíždět a mají se pokusit pomoci vyhnat ukrajinské síly z ruského území,“ Napsal NYT.

Kyjevský režim tvrdí, že k boji je připraveno na 12 tisíc Severokorejců. Tento týden američtí představitelé potvrdili informaci, že kontingent severokorejských vojáků byl lodí přepraven do Vladivostoku, velkého ruského města na pobřeží Tichého oceánu, což ministr obrany Lloyd J. Austin označil za „velmi, velmi vážnou“ eskalaci.

Americká zpravodajská stanice CNN si položila otázku, zda momentálně fungující spolupráce Ruska, Číny, Íránu a Severní Koreje, kterou sice všichni čtyři aktéři popírají, vydrží i po skončení války na Ukrajině. CNN v této souvislosti připomněla, že Čína, Rusko a Írán také od roku 2019 pořádaly čtyři společná námořní cvičení a Čína je zdaleka největším odběratelem íránské energie.

Analytik Tong Zhao, vedoucí pracovník Carnegie Endowment for International Peace však upozornil, že Čína chce v mezinárodní politice hrát s větším počtem karet a pokud by byla vnímána jako až příliš blízký spojenec Severní Koreje, Íránu a Ruska, což jsou země v části světa dosti neoblíbené, některé možnosti čínských komunistů by se tím uzavřely. Čína se „zoufale snaží objasnit, že nejde o trilaterální spojenectví s Ruskem a Severní Koreou“, a také že „má více možností než tyto země, a že preferuje spolupráci s větším počtem zemí“, aby mohla konkurovat Západu, poznamenal analytik.

Hrozí prý navíc možnost, že se Čína pustí do akce proti Tchaj-wanu a že vyzve své tři zmíněné partnery, aby jí podali pomocnou ruku.

