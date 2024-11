Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14762 lidí

„Vzhledem k tomu, že se severokorejské jednotky nyní nacházejí v blízkosti frontových linií, naléhavou otázkou je, zda Pchjongjang pošle další. Ukrajina se fakticky ocitá v boji proti dvěma národům, zatímco Západ tuto otázku obchází a bagatelizuje její význam, aby nemusel reagovat,“ napsal Tatarigami na sociální síti X.

„Ukrajina se proti jedné z největších světových armád držela téměř tři roky. Tam, kde se jiní mohli vzdát, Ukrajina dál stojí. I přes slábnoucí podporu a přímé zapojení Severní Koreje stojí a zaslouží si mnohem větší respekt, než jaký se jí dostává,“ pokračoval.

A to stále nebylo všechno. Konstatoval, že Ukrajina při obraně dělala, co mohla.

„Ukrajina neměla více bojových jednotek – je to dezinformace. Země musela zmobilizovat, vycvičit a vybavit své síly, což si vyžádalo čas. Kdyby bylo dost vojáků, nebylo by potřeba vyzbrojovat civilisty v Kyjevě jako akt zoufalství,“ podotkl Tatarigami.

Ukraine didn’t have more combat ready troops - it’s a misinformation. The country had to mobilize, train, and equip its forces, which took time. If there had been enough soldiers, there wouldn’t have been a need to arm civilians in Kyiv as an act of desperation