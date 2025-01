Ukrajinci možná zavřou ministra obrany

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 15% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2608 lidí má problém. Vyšetřuje ho Národní protikorupční úřad (NABU). Kvůli kauze Agentury pro obranné zakázky (DPA). Dozorčí rada Agentury pro obranné zakázky 23. ledna jednomyslně odhlasovala prodloužení smlouvy současné ředitelky Maryny Bezrukové o další rok. Ministr Umerov však 24. ledna rozhodnutí rady zrušil s tím, že Bezrukové smlouvu v čele DPA neprodlouží. Jako důvod uvedl údajně neuspokojivé výsledky a jmenoval Rustema Zhmadilova, který rovněž řídí Státního logistického operátora (DOT).

O vyšetřování ukrajinského ministra informuje Rádio svobodná Evropa/Rádio Svoboda.

V návaznosti na Umerovův krok podalo Centrum pro boj proti korupci podnět NABU k zahájení vyšetřování proti Umerovovi pro podezření z údajného zneužití pravomoci. Řízení proti Umerovovi bylo zahájeno na žádost Centra protikorupčních akcí (CPC), uvedl NABU.

CPC tvrdí, že tento krok byl zneužitím pravomoci a uvedl, že byl učiněn „záměrně, pro osobní prospěch a v rozporu se zájmy ministerstva obrany a obranných schopností Ukrajiny“. Na vyjádření Centra protikorupčních akcí upozornil server Kyiv Post.

CPC také uvedla, že dozorčí rady agentur pro zadávání zakázek v oblasti obrany měly vzniknout na doporučení NATO, aby se zabránilo vnějším zásahům do armádních zakázek.

Situace na ministerstvu obrany vzbudila mezinárodní pozornost. Velvyslanci G7 ve společném prohlášení vyzvali k rychlému vyřešení této záležitosti.

Pokud by byl Umerov usvědčen ze závažného zneužití pravomoci, v jejímž důsledku by došlo k velmi „Závažným následkům“, ministrovi by hrozilo 3 až 6 let odnětí svobody. Usvědčený úředník také musí zaplatit finanční pokutu v rozmezí od 757 tisíc hřiven až 1,514 milionu hřiven, což je v přepočtu od 433 tisíc korun do 865 tisíc korun.

Agentura Reuters upozornila, že ukrajinská vláda odvolala náměstka ministra obrany odpovědného za nákupy zbraní. Protikorupční rada ministerstva obrany složená ze zvolených občanských aktivistů varovala, že tok zbraní na Ukrajinu může být ohrožen.

„Obáváme se, že současná situace škodí Ukrajině, ukrajinské armádě a našim mezinárodním vztahům. Pro partnery musíme být jasní a předvídatelní,“ oznámila rada.

