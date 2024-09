Ukrajinci se činí v Rusku, ale u Pokrovsku čím dál hůře. Rusů je moc

Agentura Reuters upozornila, že ukrajinské drony zasáhly sklad zbraní v ruské Tverské oblasti. Došlo k výbuchu o síle lokálního zemětřesení.Výbuchy byly tak silné, že NASA zaznamenala zdroje tepla po výbuchu dokonce až ve vesmíru.

Někdejší ukrajinský důstojník vystupující pod označením Tatarigami_UA prozradil, že Ukrajinci tentokrát opravdu zabodovali.

Reuters doplnila, že neověřené video a obrázky na sociálních sítích ukazovaly obrovskou plamennou kouli šlehající na noční oblohu a četné detonace hřmící přes jezero asi 380 km západně od Moskvy.

„Nepřítel zasáhl muniční sklad v oblasti Toropets,“ řekl Jurij Podoljaka, proruský vojenský bloger ukrajinského původu. „Vše, co může hořet, už tam hoří (a exploduje).“

Zdroj z ukrajinské státní bezpečnostní služby SBU již dříve agentuře Reuters řekl, že útok dronem zničil sklad s raketami, naváděnými bombami a dělostřeleckou municí.

Velikost hlavního výbuchu zobrazeného v neověřeném videu na sociálních sítích odpovídala výbuchu 200 až 240 tun trhaviny, řekl agentuře Reuters George William Herbert z Middlebury Institute of International Studies v Monterey v Kalifornii.

Někteří z ruských proválečných blogerů se začali ptát, jak se mohl Ukrajincům podařit úder v místě, které bylo považováno za velmi dobře opevněné.

Záběry z otevřených zdrojů OSNIT doložily masivní exploze.

