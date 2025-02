Útoky na ruskou ropnou infrastrukturu už nejsou ve válce na Ukrajině ničím neobvyklým, u příznivců Ukrajiny vyvolávají hořící rafinérie nadšení. Cílem posledního útoku se stala přečerpávací stanice Kropotkinskaja v okresu Krasnodar. O útoku informovala agentura Reuters. Tato stanice patří konsorciu CPC (Caspian Pipeline Consortium), které útok označilo za teroristický, ale neoznačilo viníka. Ukrajinci se dle Reuters k útoku sami přihlásili.

Na to, že Ukrajinci útočí bez rozmyslu na cíle, jejichž poškození bude vadit západním státům, už přišlo upozornění. Podle podcasterů z podcastu Russians with Attitude byl útok Kyjeva zoufalý a také schizofrenní. „Mohlo by se zdát, že tento útok zapadá do série úderů, které ukrajinská armáda dříve provedla proti ruské ropné a plynárenské infrastruktuře – ale ve skutečnosti je to trochu zajímavější,“ poznamenávají.

„Přečerpávací stanice je součástí energetické sítě, která spojuje ropná pole v západním Kazachstánu s ruským přístavem Novorossijsk, odkud se ropa vyváží do světa. Přibližně 90 % ropy, kterou CPC v loňském roce přečerpala, pocházelo z Kazachstánu. Partnery v CPC jsou společnosti Chevron, Shell a další západní firmy – velká část kazašské ropy, která prochází stanicemi a ropovody, je v americkém vlastnictví. Asi 25 % CPC vlastní americké společnosti a v loňském roce na ně připadlo 40 % ropy, která prošla systémem CPC,“ informovali.

A dodali, že se nejedná o útok pod cizí vlajkou, ale o přímý útok na americké ekonomické zájmy, protože americké firmy se v oblasti střední Asie angažují už dlouho. „Bombardování v podstatě americké energetické infrastruktury v regionu, který je pro USA strategicky důležitý už tři a půl desetiletí a zůstane jím i po hypotetickém plném obratu k Pacifiku... Odvážná strategie,“ prohodili ironicky.

A kladou si otázku, zda je to výhrůžka Trumpovi nebo pokus obvinit Rusy, že poškozují americké společnosti nebo zda jsou Ukrajinci prostě tak hloupí. „Ať už jsou jejich důvody jakékoliv, zdá se, že kreténi v Kyjevě jsou odhodláni napravit chybu a přesvědčit Ameriku, aby posílala svou budoucí vojenskou pomoc hlavicí napřed,“ poznamenali závěrem.

Last night, the Kiev regime went for what looks like an extremely desperate gambit; as usual, the tactic they chose is schizophrenic.



A swarm of Ukrainian drones hit the Kropotkinskaya oil pumping station, operated by the Caspian Pipeline Consortium (CPC). Now, you might assume… pic.twitter.com/bNm0hPaQrC — Russians With Attitude (@RWApodcast) February 17, 2025

Ani místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedv si při obvinění nebral servítky. „Zatímco Paříž hostila setkání evropských zemí, které vehementně obhajují nekonečnou válku, kyjevský narkoman zaútočil na ropné zařízení patřící mezinárodnímu konsorciu Caspian Pipeline Consorcium, kterým proudí americká ropa. Zdá se, že v Evropě se formuje protitrumpovská internacionála,“ hodnotí.

While Paris hosted a gathering of European countries vehemently advocating war without end, Kiev's drug addict attacked an oil facility belonging to the international Caspian Pipeline Consortium, which carries US oil. An anti-Trump International seems to be taking shape in Europe — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 18, 2025

