Ukrajinský majdan: George Soros a Schwarzenberg. Padla hodně tvrdá slova

George Soros, financování československého disentu, Ukrajina či osobnost Karla Schwarzenberga. ParlamentníListy.cz pro vás vybírají téma z rozhovoru se slovenským spisovatelem, analytikem a scénáristou Milanem Žitným. Na podpoře demokratických iniciativ nemusí být nic špatného, ale v ukrajinském případě to prý vedlo do pekel.

Téma využívání záměrně neskartovaných tajných svazků StB některými polistopadovými politiky či souvislost s minulým režimem a raketovým růstem některých polistopadových finančních hráčů jste již v minulých dnech na PL v rozhovorech s Milanem Žitným četli.

Nyní pro vás vybíráme pasáže, které se specificky věnují často diskutovanému jménu George Sorose, ale také významné polistopadové politické osobnosti, Karlu Schwarzenbergovi.

Potomek významného českého šlechtického rodu podle Žitného dokázal, že stejně jako Soros nerozumí politice. Na druhou stranu však slovenský analytik na konkrétním příkladu dokládá, jak před listopadem 1989 kníže nezištně v Rakousku pomáhal našim občanům.

Pokud jde o pomoc Václavu Havlovi a skupině disidentů kolem něho, není podle Žitného důvod analyzovat, kdo a proč tuto pomoc poskytoval. „Toto hledání jakéhosi spiknutí, kdo ‚udělal Havla‘, je způsob, jak zničit svobodný svět a urazit vlastní sebevědomí. Pomoc je nakonec pozitivní věc, pokud nemáme v úmyslu někomu pomoci do hrobu,“ míní analytik.

Čas od času se mluví o tom, že jistou formu pomoci v 80. letech poskytoval československé občanské opozici finančník George Soros, nicméně ani v tomto případě není hned podle Žitného důvod vidět celou věc negativně.

„George Soros podporoval demokratické inciativy, na tom není nic špatného. Dnes již myslím ztratil schopnost vidět věci v souřadnicích, které znamenají fungující demokratický systém. Zda dostávali i lidé z disentu od něj peníze, to by musel říct on,“ říká.

Současná Sorosova činnost je už ale něco jiného. „Ukrajina je příklad, kde dobrý úmysl vede do pekel. Je to i ukázka, jak Soros nerozumí politickým procesům v prostředí, kde nežije, jak nerozumí a ignoruje platná ústavní pravidla v zemi a svoji představu o světě pasuje nad mezinárodní normy. Je to velmi podobný přístup, jako bylo komunistické heslo ‚Poručíme větru, dešti‘, v tomto případě ‚Poručíme Moskvě‘. No, neporučili. Chybu si ovšem nepřiznávají stejně jako ti komunisté. Západ dostává na Ukrajině od Rusů opakovaně nakládačku, a konec je v nedohlednu. Kvůli tomuto nezodpovědnému dobrodružství se státním převratem zahynulo v letadle malajsijské letecké společnosti 298 cestujících. Střela z protiletadlového systému Buk s největší pravděpodobností byla odpálena Rusy, jenže na začátku to nebyli Rusové, nýbrž střelba na Majdanu, dodnes řádně nevyšetřená, a následný státní převrat, který přišel v okamžiku dohody prezidenta Janukovyče s opozicí za přítomnosti tří evropských ministrů zahraničních věcí,“ popisuje.

„Kníže Schwarzenberg rovněž nerozumí politice, stejně jako Soros. Jinak by někdejší šéf české diplomacie a kandidát na prezidenta, aktivní politik, nešel do Kyjeva v době Majdanu podporovat veřejně ty, kteří šli a nakonec v krvavém závěru svrhli legitimní hlavu státu Janukovyče. Ať byl jakýkoliv, byl to prezident s platným mandátem, řádně zvolený ve volbách i pod dohledem pozorovatelů z OBSE. Politik musí vědět, že nesmí zasahovat do vnitřních záležitostí jiné země, obzvlášť způsobem porušujícím platnou ústavu, a podporovat protiústavní převrat. Důsledky tohoto počínání jsou tristní. Korupce řádí dál jako před převratem, země je rozdělena, Krym v háji, východ trápí občanská válka, lidé jsou na tom hůř než před Majdanem. To jsou důsledky západní politiky, která chtěla vyrvat Ukrajinu ze sféry vlivu Ruska,“ pokračuje Milan Žitný.

Podle jeho slov bychom měli být rádi, že jsme se nestali Ukrajinou. „A dejme si pozor, abychom se k jejímu modelu nepřibližovali. Poslední dobou o to dost intenzivně usilujeme. Z jedné i z druhé strany barikád, které tady vyrůstají, zatím sice jen na sociálních sítích, ale hranice mezi virtuálním prostředím a reálným světem se stírá víc a víc,“ konstatuje.

Ve vztahu ke Karlu Schwarzenbergovi ale Žitný uvedl i jinou věc, jeho činnost před listopadem 89, která naopak ilustruje, jak pomáhal, a to i anonymně, československým občanům. Uvedl konkrétní příklad z přelomu 70. a 80. let.

Tehdy se dva českoslovenští herci vraceli z Francie a kdesi v západním Rakousku v serpentinách najeli autem na kámen, což roztrhlo olejovou vanu vozu a nemohli dál pokračovat. Krátce na to je shodou náhod předjelo auto, z něhož vystoupil muž v klobouku a plynulou češtinou jim nabídl pomoc. Zajistil nejbližší autoservis, a protože herci s sebou neměli dostatek peněz na opravu, natož na jídlo a nocleh v hotelu, vše nezištně zaplatil, aniž mužům sdělil své jméno. Až personál rakouské restaurace, kde jim tajemný hostitel vše zaplatil, jim prozradil o koho šlo. Byl to Karel Schwarzenberg.

