Umělče, řekni, že jsi proti okupantovi. Jinak tě nebudeme poslouchat, hrozí profesor Putna. Plus výklad o ruských švábech a mužikovi s vodkou u televize

„Vyjadřovat podporu Putinovi znamená vyloučit se ze slušné lidské společnosti. Stát se Putinovou prostitutkou,“ vyslovil literární historik Martin C. Putna pro DVTV souhlas se zákazem ruských umělců, kteří neodsoudí ruskou agresi na Ukrajině. V dějinách jsou prý situace, kdy „není možné stát stranou“. Kromě kultury je podle něj zasaženo i pravoslaví. Míní, že Rusové stranické knížky „vyměnili za chození do kostela“. Došlo i na „ruské šváby“ v Česku. Putna vysvětlil, jak je poznat.

reklama

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 35560 lidí

Putna míní, že Rusko je „kulturou lží“ a „koncept pravdy, jak ho známe na Západě, se tam neprosadil z důvodu odlišné kulturní orientace od 15. století, od Mongolů, kdy pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska,“ tvrdí. A že zároveň existuje jakési „spravedlivé Rusko“, skládající se z jedinců, kteří nevydrží mlčet a přes hrozbu trestu vyjdou veřejně projevit názor, že se skutečná pravda liší od běžně dostupných informací v „mocenském“ Rusku.



Jedinou omezenou možnost říci pravdu měli podle Putny v historii spisovatelé a básníci, v jejichž dílech se čas od času objevovaly svobodné názory, a proto mají dle něj také ruští spisovatelé v zemi úplně jiné postavení než v jiných zemích.



Zakazovat vystoupení ruských umělců má dle názoru Putny smysl. „V dějinách jsou poklidné situace, kdy na politických názorech umělců tolik nezáleží; ve vyhrocených situacích však není možné stát stranou… Jsi s okupantem, nebo s obětí… Ani ta neutralita vlastně není možná, natož podporovat okupanta. Natož podporovat válečného zločince. Je to přirozené. Musí se říct: ‚Nezlobte se, pokud stojíte na straně válečného zločince, my vás nechceme poslouchat, nebudeme kupovat vaše knihy‘,“ říká s tím, že apolitické umění ve skutečnosti neexistuje.

Fotogalerie: - Střídání stráží a vlajek

Putin podle literárního historika potřebuje podporu umělců. A tvrzení, že ruský lid je pod diktátorem, ale ve skutečnosti má jiný názor, označuje za nepravdivé. „Putin by se nemohl stát Putinem, kdyby neměl celý systém opor – ideových, společenských. Podpora části umělecký elit je velmi důležitá,“ říká Putna s tím, že „prostý lid potřebuje svoji ‚Bohdalku‘“.



„Stejně jako to známe za Husáka – v televizi musel zpívat Kája, aby byl klid. Aby se vědělo, že je všechno v pořádku,“ rozebral Putna v DVTV vysvětlení toho, jak se lidé v Rusku doma „baví u televize“ s vodkou na svých normalizačních metaforách.



Morální kredit si podle Putny neudrželi i někteří bývalí kritici poměrů v Kremlu, dokonce ani ruský spisovatel a disident Alexandr Solženicyn po návratu z vyhnanství. „I Solženicyn se nakonec před Putinem poklonil. I Solženicyn, když se vrátil z exilu z Ameriky, řekl: ‚Je to velký car, on to Rusko obnoví.‘ A poklonil se mu. Dokonce pak napsal ještě několik závěrečných velmi hnusných, šovinistických a antisemitských knih. To je smutný konec Solženicyna,“ podotkl Putna s tím, že by lidé raději měli v knihovně sáhnout po knihách sovětského disidenta Varlama Tichonoviče Šalamova.

Fotogalerie: - Putler go home!

Putna nešetří ani současnou podobu ruského pravoslaví. Stranické knížky si tam dle Putny „vyměnili za chození do kostela“. „Je otázka, kolik těch skutečně věřících tam je,“ míní s tím, že mnozí Rusové vyměnili portréty sovětských vůdců za pravoslavné ikony.



Vyložil též termín „ruský šváb“. Máme si pod ním představit lidi, kteří u nás „z důvodů ideových anebo finančních podporují Rusko“. „Říkají: ‚To Rusko nese to světlo. A ta Evropská unie se rozpadne, ona je bezduchá, neduchovní, my potřebujeme to slovanské bratrství,‘“ jmenoval Putna s tím, že jde například i o bývalé signatáře Charty, kteří v jednu chvíli „uvěřili v Putina“.



Netají se přitom, že téma „ruského švábství“ by zasluhovalo delší bádání:

... a měly by se probádat a sepsat

"dějiny ruského švábství":

kdo všechno

a z jakých důvodů

za posledních dvacet let

"uvěřil v Rusko" a v "Putinovu misi".



Je to důležitá kapitola

českých duchovních dějin 21. století. — Martin C. Putna (@mcputna) March 11, 2022

Poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý, jenž měl v Rusku obchodní zájmy a na svém mobilním telefonu nosil kryt s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, je podle Martina C. Putny akorát „běžný agent, který patří za mříže“. „Tady není intelekt, to je jenom mocenská praxe,“ ohodnotil Nejedlého.

Psali jsme: „Kdybych byl v Rusku, už jsem mrtvý.“ Putna se rozjel jako nikdy. Sám by jel na Ukrajinu, nebýt nemocný „Za co se má stydět?“ Witowská udeřila na Putnu. Záruba setřel olympiádu Džamila Stehlíková, heroin a vypadnutí z okna? Profesor Putna se odvázal Zdechovský: Piráti, běžte do… opozice. Co předvádíte se čtyřmi poslanci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama