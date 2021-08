Uplakaní Piráti. Rakušan možná ví, že na něj něco vyplave. Pomoci jim má pán s pozoruhodným životopisem

VHLED MICHALA BOKA „Všechno jsou to jen hoaxy. Žádný neomarxismus v programu nemají. A ty lži šíří jenom jejich političtí oponenti, protože se jich bojí. Už tomu chybí jen, aby se rozplakali a šli žalovat za paní učitelkou,“ popisuje Michal Bok kampaň Pirátů a STAN. A lidé si podle něho už začali všímat. „Na tohle prostě umírněný středový nebo dokonce středopravicový volič není ani v nejmenším zvědavý,“ říká. Alfa samcem české politiky prý zůstává stále Andrej Babiš, protože nikdo nedokázal stvořit dostatečně kvalitního konkurenta. Už devět let.

Preference Pirátů a Starostů míří dolů. Ještě nedávní favorité voleb se nyní v některých průzkumech propadli až na třetí místo. Co se stalo? Lidi si začali všímat, co jsou Piráti vlastně zač. Donedávná sympatiční kluci a holky plní energie, kteří zatočí s korupcí, se totiž začali vybarvovat.

A teď čerstvě pirátský poslanec Profant zahlásil v debatě o manželství pro homosexuály, že to ve Sněmovně narazilo, protože je plná „konzervativních bílých páprdů a velká část inklinuje k fašismu“. Takže, pokud máte náhodou jiný názor než pan Pirát, jste fašista. A to není náhoda.

Připomeňme si dnes už zlidovělou fotku předsedy strany Bartoše s vlajkou Antify a máme vymalováno. Předseda Pirátů může ronit krokodýlí slzy a lkát nad tím, jak byl mladicky nerozvážný, ale tím nijak nemůže změnit skutečnost, že se veřejně a otevřeně hlásil k organizaci, kterou si jako svoje paramilitární křídlo založili soudruzi z Komunistické strany Německa.

Na tohle prostě umírněný středový nebo dokonce středopravicvý volič, na kterého Piráti a Starostové údajně cílí, není ani v nejmenším zvědavý. A pirátské reakce tomu nasazují korunu.

Všechno jsou to jen hoaxy. Žádný neomarxismus v programu nemají. A ty lži šíří jenom jejich političtí oponenti, protože se jich bojí. Už tomu chybí jen, aby se rozplakali a šli žalovat za paní učitelkou.

Uplakánky nemá nikdo rád

V politice máme zpravidla rádi alfa samce. Je to přirozené, ostatně jako plémě jsme jen civilizovaná zvířata. A svoji biologickou podstatu nezapřeme. Prostě chceme, aby náš vůdce byl silný samec, který každému, kdo nás ohrožuje, urve hlavu, pomaže si tvář krví a srce nepřítele obětuje bohům. Prostě dominantní alfa samec, kterého můžeme následovat.

Cítíme se díky němu bezpečnější. Víme, kam jdeme. Část jeho sebedůvěry se přenáší i na nás. Připadáme si díky němu silnější a lepší. A nalézáme v sobě skryté schopnosti potit krev, zvedat se, když padáme, a jít neúnavně za naším cílem. To je prostě naše přirozenost, kterou nezměnilo ani milion let evoluce.

Jako vůdce chceme někoho, kdo si nenechá kálet na hlavu a kdo nenechá nikoho, aby mu říkal, čím může nebo nemůže být. Na tomhle stojí legendy a pohádky o hrdinech bez bázně a hany, kteří zabili draka a pak si domů odvedli princeznu. Na tom jsme vyrostli. Takhle to máme v krvi.

Výjimkou z tohohle pravidla je, když se to přežene. Když je krize. Když testosteron stříká na všechny strany. Tehdy nakrátko zatoužíme po někom, kdo zklidní hru. Takže, když se několik let přetahovali o moc alfa samci Topolánek s Paroubkem, rádi jsme si načas oddychli s Janem Fischerem a pak dali šanci Petru Nečasovi. Chtěli jsme si prostě oddechnout. Šáhli jsme ale po klidné síle.

Tohle střídání politických cyklů mezi excentrickými alfa samci a klidnými typy je typické pro jakýkoli režim, kdekoli na světě a v jakékoli době. V žádném režimu, nikde na světě a v žádné době však nedostávají šanci beta uplakánci.

Babiš je alfa

V českém prostředí je tím mýtickým alfa samcem už několik let Andrej Babiš. To si nedovolí zpochybňovat ani jeho oponenti. I on sem tam, zejména pokud musí jednat spontánně a bez možnosti konzultace se svými marketéry, má tendenci sklouzávat k ublíženosti a k nářkům o tom, jak to má těžké.

I přesto ale své vyzyvatele převyšuje na poli síly, energie a odhodlání, kterého z něho vyzařuje, rozdílem třídy.

V přírodě alfa samci zpravidla končí tak, že je nějaký jiný člen smečky vyzve na souboj, ve kterém se porvou do krve a jeden z nich odchází jako vítěz, zatímco druhý v horším případě umírá a v lepším míří do zapomnění.

Letos je to 9 let od chvíle, kdy Andrej Babiš stanul v čele svého Hnutí ANO. A za těch 9 let se v české politice neobjevil ani jeden aspirující alfa samec, který by měl koule jít s Babišem do přímého střetu.

Petr Fiala sází na image klidné síly, která úřadující alfu vystřídá až se veřejnost přesytí testosteronem. A tahle taktika mu může vyjít už letos na podzim.

To dravou štikou v rybníce měli být Piráti, ale místo štiky, která rybník čistí od parazitů a slabých kusů, se začali projevovat jako škodná.

Starosti Starostů a Pirátů

Skutečnost, že se pro ně situace nevyvíjí dobře, pochopili, zdá se, i Piráti a Starostové. Ohlásili, že změní strategii.

Zjednodušeně řečeno se z Pirátů a Starostů stanou více Starostové a Piráti. K tomu má z bůhví jakých důvodů pomoci marketér Martin Charvát, jehož poslední štací byla totálně nezvládnutá komunikace a kampaň bývalého šéfa hnutí Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře, když chtěl prorazit se svým projektem Lidé PRO.

Hlavní problém jim ale uniká. Voliči nestojí o uplakánky. Od Pirátů se však tahle mentalita přelila i do STAN.

Takže si teď čerstvě předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan vylil srdíčko na téma, jak se na něho prý chystá masivní diskreditační kampaň.

Alfa samec se nebojí. Alfa ví, že mu chcou uříznout hlavu. Alfa nepřátelům čelí. Politika je tvrdá hra a Rakušan, který je synem někdejšího senátora za ČSSD, by to měl vědět. A on to možná i ví. A pokud má nějaké kostlivce ve skříni, ví i o nich.

Takže se tady možná jen snaží o damage control. Tj. ví, že na něho něco vyplave, tak to preventivně, dopředu označí za lži. A ono by to možná za normálních okoloností i fungovalo. To by se ale Piráti a Starostové nesměli napatlat už předtím odérem uplakánků.

