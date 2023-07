Úplatky z Ukrajiny! Zdroj: FBI. Senátor na Bidena vypustil krakena

reklama

Kauzu pokrývá americká televize Fox News na základě informací, jež obsahoval dokument FBI, který ve čtvrtek zveřejnil republikánský senátor Chuck Grassley ze státu Iowa.

Grassley podle televizní stanice, která je dostupná více než 100 milionům amerických domácností, uvedl, že zveřejnil dokument, který popisuje údajný zločinný úplatkářský plán zahrnující tehdejšího viceprezidenta Joea Bidena a ukrajinského obchodního manažera, aby si americký lid mohl „tento dokument přečíst sám bez filtru politiků nebo byrokratů“.

V dokumentu Zločevskij sděluje zdroji, že má „mnoho textových zpráv a ‚nahrávek‘, které ukazují, že byl k takovým platbám donucen“ Bidenovými.

Dokument je datován 30. června 2020 a říká, že kontakt se zdrojem byl „telefonický“.

Zdroj, který je označován jako „CHS“, oznámil FBI, že „na konci roku 2015 nebo v roce 2016, během Obamovy/Bidenovy administrativy, byl CHS poprvé představen úředníkům ukrajinského obchodu se zemním plynem Burisma Holdings prostřednictvím Oleksandra Ostapenka.

„CHS a Ostapenko odcestovali na Ukrajinu a během jednání v sídle Burismy, kterého se účastnili také finanční ředitel Burismy Vadim Pojarski a Karina Zločevská, dcera generálního ředitele a zakladatele Mykoly Zločevského.

Během schůzky Pojarski řekl, že Burisma najala bývalého prezidenta nebo premiéra Polska, aby využil své kontakty v Evropě pro případné obchody s ropou a plynem, najali také Huntera Bidena, aby je „prostřednictvím svého otce chránil před všemi druhy problémů,“ uvádí se v dokumentu.

Na dotaz zdroje, proč ho společnost najala, když měla už Bidena mladšího ve svém představenstvu, Pojarskii odpověděl: „Hunter Biden není moc chytrý, chtěli jsme získat další rady.“

Další schůzka zdroje se uskutečnila o dva měsíce později. Zdroj se setkal s Mykolou Zločevským ve Vídni v Rakousku před kavárnou spolu s Ostapenkovou v době, kdy Joe Biden učinil veřejné prohlášení o (bývalém) ukrajinském generálním prokurátorovi Viktoru Shokinovi, že je zkorumpovaný a že by měl být odvolán z funkce.

„CHS řekl Zločevskému, že Shokinovo vyšetřování Burismy, které bylo v tuto chvíli zveřejněno, by mělo podstatný negativní dopad na budoucí působení Burismy ve Spojených státech.“

Na to Zločevskij odpověděl: „Neboj se, Hunter se o tyto záležitosti postará prostřednictvím svého otce,“ uvádí dokument.

„CHS doporučil Zločevskému, že by bylo problematické získat kapitál v USA vzhledem k Shokinovu vyšetřování Burismy, protože nikdo v USA by neinvestoval do společnosti, která byla předmětem trestního vyšetřování a navrhl, že by bylo nejlepší, kdyby Burisma jednoduše zahájil soudní spor na Ukrajině a zaplatil nějakému právnímu zástupci 50 000 dolarů,“ stojí v dokumentu.

Zločevskij ale řekl, že Burisma „pravděpodobně prohraje soud, protože nemůže prokázat nevinu“. Také se zasmál sumě 50 000 dolarů a řekl, že „stojí 5 (milionů) zaplatit jednomu Bidenovi a 5 (milionů) druhému Bidenovi“.

Zdroj k tomu poznamenal, že „nebylo jasné, zda tyto údajné platby již byly provedeny“, uvádí dokument.

Ve zmíněném dokumentu také nalezneme poznámku o nízkém intelektu syna prezidenta USA. Když totiž zdroj doporučil Zločevskému, že „jakékoli takové platby Bidenům by věci zkomplikovaly a Burisma by si měla najmout ‚nějaké normální americké poradce pro ropu a plyn‘, protože Bidenovi nemají žádné zkušenosti s obchodním sektorem“, odpověděl Zločevskij, že ačkoli je Hunter Biden hloupější, než jeho pes, potřeboval ho udržet ve správní radě.

Na to se zdroj zeptal, zda Hunter Biden nebo Joe Biden požádali Zločevského, že by si měl Huntera ponechat.

„Zločevskij odpověděl: Ano, oba dva.“

Zdroj poté podotkl, že byla chyba Bideny poslechnout. Na to Zločevskij řekl, že oceňuje radu CHS, ale že „je příliš pozdě na změnu svého rozhodnutí“.

„CHS to pochopil tak, že Zločevskij už Bidenům zaplatil, pravděpodobně proto, aby se ‚vypořádal se Shokinem‘,“ stojí v dokumentu.

Poté dokument zmínil „telefonní hovor 2016/2017“, který měl zdroj se Zločevským po prezidentských volbách v roce 2016. Zločevskij řekl, že „není šťastný, že Trump vyhrál volby“.

Zdroj se zeptal Zločevského, zda má obavy ze zapletení Burismy s Bidenovými. Na to Zločevskij prohlásil, že Bidenům platit nechtěl, a byl „tlačen, aby jim zaplatil“.

V tu chvíli už byl prokurátor Shokin vyhozen a Zločevskij řekl, že se „nikdo nedozví o jeho finančních transakcích s Bidenovými“.

Na dotaz zdroje, zda má Zločevskij pro svá tvrzení nějaký důkaz, mu odpověděl, že má mnoho textových zpráv a ‚nahrávek‘, které ukazují, že byl k takovým platbám donucen“, stojí v dokumentu.

Pokud jde o nahrávky a textové zprávy s Bidenovými, zdroj uvedl, že Zločevskij řekl, že má celkem 17 nahrávek týkajících se Bidenových; dvě z nahrávek zahrnovaly Joea Bidena a zbývajících 15 nahrávek obsahovalo pouze Huntera Bidena.

Zdroj také uvedl, že tyto nahrávky obsahují důkazy, že Zločevskij byl nějakým způsobem donucen zaplatit Bidenům, aby zajistili, že Shokin byl vyhozen.

Kromě toho měl Zločevskij také dva dokumenty, které CHS chápal jako výpisy bankovního převodu, které dokazují, že byly provedeny platby Bidenům, pravděpodobně výměnou za Shokinovo propuštění.

Republikánský senátor Grassley, který na celou kauzu upozornil, v této souvislosti prohlásil, že téměř rok tlačil na ministerstvo spravedlnosti a FBI, aby poskytly podrobnosti o tom, jak se vypořádávají s velmi významnými obviněními od důvěryhodného informátora FBI, který zapletl tehdejšího viceprezidenta Bidena do zločinného úplatkářství.

„Zatímco se FBI snažila mlžit a redigovat, americký lid si nyní může tento dokument číst sám, bez úprav a vysvětlení politiků nebo byrokratů. Co udělalo ministerstvo spravedlnosti a FBI s podrobnými informacemi v dokumentu? A proč se je tak dlouho snažily utajit před Kongresem a americkým lidem?“ ptá se senátor a poukazuje na neochotu případ řešit.

Kauza možných úplatků pro prezidenta největší světové velmoci, jak se USA rády nazývají, neunikla ani pozornosti sociálních sítí.

Twitterový účet KanekoaTheGreat, za kterým se podle profilu skrývá nezávislý americký novinář, zveřejnil části zmíněného dokumentu FBI pro veřejnost.

Burisma's CEO said, "It cost 5 (million) to pay one Biden, and 5 (million) to another Biden," to fire the prosecutor investigating his company.



"Don't worry Hunter will take care of all of those issues through his dad."



Although Hunter "was stupid, and his dog was smarter." pic.twitter.com/SxP61Nny6d — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 20, 2023

V jednom z nich poukazuje na prohlášení šéfa ukrajinské ropné a plynárenské společnosti, ve kterém zmiňuje úplatek celkem 10 milonů dolarů americkému prezidentovi a jeho synovi.

„Generální ředitel společnosti Burisma řekl, že vyhodit prokurátora, který vyšetřuje jeho společnost, stojí jednomu Bidenovi 5 (milionů) a druhému Bidenovi 5 (milionů)“.

Poukazuje i na pasáž, ve které je zmíněno, že syn amerického prezidenta případné problémy vyřeší pomocí svého otce.

„Neboj se, Hunter se o všechny ty záležitosti postará prostřednictvím svého otce.“

A nezapomněl ani na zmínku o inteligenci Bidena juniora.

„I když byl Hunter hloupější než jeho pes.“

Burisma's CEO said, "he did not send any funds directly to the "Big Guy" (Joe Biden)."



"It would take them (investigators) 10 years to find the records (illicit payments to Joe Biden)." pic.twitter.com/Ex5NG6Hfk8 — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 20, 2023

V dalším svém tweetu tento novinář ukazuje dokument, ve kterém se píše o převodu úplatků.

„Generální ředitel společnosti Burisma řekl, „že neposlal žádné finanční prostředky přímo ‚Big Guy‘ (Joeu Bidenovi)“, zmínil transakci, která zřejmě nesměřovala přímo na prezidentův účet, ale zároveň byla podle něj dobře utajená a špatně dohledatelná.

„Trvalo by jim (vyšetřovatelům) 10 let, než by našli záznamy (nezákonné platby Joeu Bidenovi).“

Burisma CEO claimed to possess text messages, wire transfer statements, and 17 recordings (2 with Joe Biden and 15 with Hunter Biden) showing he was forced to pay the Bidens to ensure the firing of Viktor Shokin.



The FBI concealed this information since January 2018. pic.twitter.com/ViMc1fqxS6 — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 20, 2023

A do třetice tento novinář na twitteru poukázal na existenci důkazů ohledně celé komunikace s Bidenovými i ohledně poskytnutí úplatků, ke kterým byl šéf ukrajinské společnosti podle svých slov přinucen.

„Generální ředitel společnosti Burisma tvrdil, že vlastní textové zprávy, prohlášení o bankovním převodu a 17 nahrávek (2 s Joem Bidenem a 15 s Hunterem Bidenem), které ukazují, že byl nucen zaplatit Bidenům, aby zajistil propuštění Viktora Shokina,“ píše novinář a vše podpořil opět kopií dokumentu FBI.

K tomu ale dodává, že samotná FBI všemi těmito informacemi disponovala již od roku 2018 a tajila je.

„FBI tyto informace od ledna 2018 tajila.“

Dodejme, že o možném zapojení Huntera Bidena do této kauzy se spekuluje již roky. Jak on, tak jeho otec, prezident Spojených států amerických, svoji roli v tomto spolčení popírali. O tom, zda bude mít toto odhalení vliv na následující americké prezidentské volby, nebo bude tlaku na své odstoupení Joe Biden čelit již nyní, po zveřejnění celé kauzy, se dá spekulovat.

Že to ale Bidenovi, který je navíc neustále konfrontován se svými přešlapy spojovanými s jeho vysokým věkem nepomůže, je téměř jisté.

