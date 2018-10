Úplně neznámí lidé. Chtějí na sebe upozornit, tak nadávají těm, kteří celý život něco dělali! Jiří Krampol na PL zametl s těmi, kteří nadávají umělcům za to, že dostanou vyznamenání od Zemana

„Mám velkou radost. Je to milé překvapení a jsem za to vděčný,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Jiří Krampol. A vzhledem k tomu, jak divoká diskuse nejen na sociálních sítích vypukla nedávno po informaci, že vyznamenání dostane například Michal David, vyjádřil se i k případným „křiklounům“. „Víte, já jsem měl to štěstí, že jsem měl chytré kamarády. A když si mě některý z nich vzal stranou a k něčemu mi řekl – hele, to je úplně blbý, tak jsem věděl, že to blbý je. Ale když někdo, třeba pro veřejnost i úplně neznámý, chce na sebe upozornit a nadává lidem, kteří celý život něco dělají? Co na to říct? To mne přece nemůže urazit,“ říká Jiří Krampol a dodává. „Tak co by mi chtěl kdo vyčítat? Je mi osmdesát let a prakticky od devatenácti jsem se nezastavil. Co umím, to jsem udělal. Víc ze mne nikdo nedostane. Někomu se to líbilo, někomu ne. Tak to v životě chodí. Pokud se to někomu nelíbí, tak ať se na mne nekouká. Ať si pustí něco jiného,“ říká Jiří Krampol.

ParlamentníListy.cz včera jako první informovaly, se nám vyjádřil jejich dlouholetý kolega Jan Kuželka. „Když jsem se včera u vás v ParlamentníchListech.cz dočetl, že to dostanou Jirka Krampol a Ivan Vyskočil, tak mne to potěšilo," uvedl a pokračoval. „S Ivanem se známe asi od roku 1970, dá se říci, že jsme spolu vyrůstali. Dodnes spolu hrajeme v divadle. Je to velice rovný kluk, pohodový a má toho za sebou strašně moc. A to samé Jirka Krampol. Vždyť ten toho udělal pro lidi tolik. I se Šimkem, když si vzpomenete. Dělali satiru vlastně v době, kdy to byl velký problém. A nenechali se odradit," uvedl Kuželka a dodal. „Asi se zase ozvou nějací kritici. Ale já jim prostě oběma fandím, a to vyznamenání jim přeji."

Stejně vstřícně zareagoval na vyznamenání pro Jiřího Krampola a Ivana Vyskočila například i spisovatel Jan Bauer. „Oba dva jsou to mí kamarádi a moc jim to přeji. Jsou to skvělí herci, u lidí oblíbení. A já si myslím, že dobří herci mají být oceňováni,“ řekl s úsměvem spisovatel.

Sám Ivan Vyskočil včera pro ParlamentníListy.cz uvedl, že mu informace o tom, že bude mezi oceněnými, udělala radost. „Velmi si vážím, že si pan prezident mé práce všiml,“ řekl mimo jiné.

autor: David Hora