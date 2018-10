Nejen Krampol. Zeman vyznamená i jiného herce. Jméno znají pouze PL. Zde je

VÍME PRVNÍ Nejen hudebník Michal David, herec Jiří Krampol, ale i herec Ivan Vyskočil by měl být mezi umělci, kteří dostanou v neděli 28. října z rukou prezidenta státní vyznamenání. Ivan Vyskočil to dnes ParlamentnímListům.cz potvrdil při své cestě ze Švýcarska.

Informace o tom, že by měl být mezi vyznamenanými, Ivana Vyskočila potěšila. „Samozřejmě mi to udělalo radost a velmi si toho vážím, “ říká s tím, že to bylo příjemné překvapení.

Jak ale také řekl, v náladě, která v naší republice v poslední době panuje, samozřejmě také očekává nejen příjemné reakce.

„Já vím, že se k tomu zase bude leckdo vyjadřovat a jistě se po mně povozí zrovna tak jako po Michalovi Davidovi, říká herec a dodává. „Ale nakonec, podívejte se, mých sedmdesát filmů a padesát let u divadla, navíc některé z těch filmů získaly i zajímavá ocenění, snad o něčem vypovídá,“ říká Ivan Vyskočil a zmiňuje i svou práci v herecké asociaci, kdy má lví podíl na tom, že byla vůbec založena Thálie.

Anketa Jste pro stažení našich vojsk z Afghánistánu? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 3702 lidí

„Za svou prací si stojím, nestydím se za ni“

„Já celé této práci v herecké asociaci říkám dobrovolné dárcovství krve, protože jsme z toho měli akorát maléry a nepříjemnosti,“ vzpomíná se smíchem Ivan Vyskočil a případným odpůrcům jeho ocenění ještě vzkazuje. „Za svou prací si stojím, nestydím se za ni a jim přeji, aby měli také tolik práce, kolik jsem jí měl já, a třeba také dostanou nějaké ocenění. A já jim ho budu přát,“ uvedl Vyskočil a na závěr ještě dodal. „Velmi si vážím, že si pan prezident mé práce všiml a rozhodl se zařadit mne mezi ty, kteří dostanou ocenění,“ uzavřel Ivan Vyskočil.

Státní vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října si z rukou prezidenta Miloše Zemana odnese také americký novinář žijící v Česku Erik Best. Informaci přinesl server deníkn.cz. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček však informaci potvrdit nechtěl, stejně tak se nevyjádřil ani samotný Erik Best. Medaili má podle serveru dostat za své komentáře proti podnikateli Zdeňku Bakalovi či proti expremiéru Bohuslavu Sobotkovi.

V minulých dnech se dostala na veřejnost také informace o tom, že prezident vyznamená také bývalého tenisového reprezentanta Radka Štěpánka, který mimo jiné dvakrát vyhrál Davisův pohár, zpěváka Michala Davida, sportovkyni Ester Ledeckou či herce Jiřího Krampola.

Řád pro Antonína Švehlu a medaile za hrdinství

Zeman na Den vzniku samostatného československého státu vyznamená Řádem bílého lva někdejšího československého premiéra Antonína Švehlu. Medaile Za hrdinství udělí třem českým vojákům, kteří zemřeli v létě při teroristickém útoku v Afghánistánu. Minulý týden prezident oznámil, že vyznamená velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého in memoriam, dále pak bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou, slovenského podnikatele Pavola Krúpu a někdejší novinářku Janu Lorencovou.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především na slavnostním večeru 28. října na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.

Psali jsme: Medaile pro Erika Besta: Vyjádřila se Nora Fridrichová VIDEO „Zkurví, posere, kraviny.“ Hovoří vyznamenaný umělec Jiří Krampol. A tohle znáte? A sakra. Nejen Krampol. Uniklo, komu ještě Miloš Zeman dá medaili. Bude řev Nevychovaná nána křičí ve třídě na prezidenta. Bába řve na Babiše... S takovou demokracií běžte do p*dele! Herec Ivan Vyskočil vypěnil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora