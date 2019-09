Urá na Moskvu. Bobošíková s Ovčáčkem si povídali o městských liberálech a ČT, na Kavkách to neuslyší rádi

Hostem XTV byl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Pořad moderovala Jana Bobošíková, která začala pořad otázkou: „Pane Ovčáčku, před třiceti lety v srpnu 1989, vystoupil tehdejší prognostik Miloš Zeman v Československé televizi s jasným názorem, kde kritizoval jak socialistickou ekonomiku, tak socialistické zřízení. Byl tehdy propuštěn za své výroky ze svého zaměstnání a myslím si, že to jsou fakta, která by měl vědět v této zemi každý, kdo si říká seriózní novinář, a každý, kdo je politickým oponentem Miloše Zemana. Jak se díváte na to, že přesto je Miloš Zeman nazývaný cynickým pohůnkem východních totalitářů, agentem Kremlu, jak se na to díváte, když ti, kdo to píší, co to říkají, musejí tato fakta znát, musejí vědět, že Miloš Zeman byl odvážný v době, kdy odvaha nebyla levná.“ Mířila první otázka na Jiřího Ovčáčka.

„Já doplním ještě jednu příhodu k onomu vystoupení v Československé televizi, Miloši Zemanovi řekli, ať jde do televize a odvolá to, co napsal v Technickém magazínu. Jelikož Miloš Zeman byl vždycky člověkem odvážným, tak do té televize šel a svá vyjádření ještě zostřil,“ začal Jiří Ovčáček odpověď a pokračoval: „To, co se děje v současné době, všechny ty slovní útoky, ty nálepky, to souvisí s ideologizací politiky. My se jakoby vracíme zpátky před rok 1989 a tady se objevuje skupina lidí, kteří neřeší názorový střet, nezajímá je dialog, diskuse, ale využívají v politickém boji zjednodušení a ideologických nálepek. To znamená, že se jedná o způsob, jak diskvalifikovat svého politického soupeře. Nemám-li myšlenky, nemám-li schopnosti uspět ve volebním klání, v demokratických volbách, obejdu celou tu záležitost a vytvořím ideologické prostředí, zjednoduším celou situaci a začnu někoho tu za kremelského pohůnka, sluhu východu, ruského trolla, je to taková stará totalitní metoda. Vzpomeňme si, jak byli označováni lidé po roce 1948. Buržoazie, renegáti, je to taková oblíbená metoda totalitních režimů a možná tady vidíme zárodky toho, co nám hrozí. Buď v blízké, nebo ve střední době,“ zakončil Ovčáček odpověď.

Dále Bobošíková řekla, že by se ráda zastavila u roku 1968 a vpádu vojsk Varšavské smlouvy, což Miloš Zeman označil za hrubou a neomluvitelnou chybu. „Udělal tak naposledy veřejně na ruském velvyslanectví 9. května,“ řekla Bobošíková a zeptala se, jak přes to všechno je možné, že je prezident označován za ruského švába, který nás prodává Východu.

„Tady je třeba říci, kde jsou ty kořeny celé záležitosti, ty já vidím ve vývoji západní společnosti, jsme její součástí. Dochází k tomu, že většinová veřejnost mimo ty městské liberály, což je standardní označení, žádná nálepka, má takovou volební sílu, že dokáže prosadit svůj názor. Městští liberálové se stávají jakousi volební menšinou, jejich političtí reprezentanti, při vědomí toho, že nejsou schopni dosáhnout vlády, většiny v parlamentu, sahají k ideologizaci a zjednodušování a k onomu nálepkování. K takovému postupu potřebujete vytvořit nepřítele, kdy, jak ho vytvoříte, tak ho začnete očerňovat. Zároveň to znamená, že začnete lhát, tak jak se lže ve výrocích o Miloši Zemanovi. Jeho životopis je jasný, on bude vždycky člověkem, který bude odsuzovat okupaci Československa v roce 1968, koneckonců pro něj měla neblahé důsledky. Pokud by nepřišla, stal by se jistě významným vědeckým pracovníkem, který by jezdil po světě a publikoval by různé odborné statě. Stal se člověkem, který musel působit v organizacích a podnicích, kde by normálně nepůsobil. To je jednoznačná odpověď, ale k tomu, aby politické síly, které nemají žádnou reálnou voličskou sílu, mohly prosazovat, musejí věci ideologizovat. V tomto směru jim pomáhají někteří novináři, kteří taky rádi vidí svět jednoduše. Před rokem 1989 jsme měli jednoduchý svět. Tady jsme byli my a tady byli oni. Oni jsou zlí, my jsme hodní, a to byla věc, kterou tvrdila tehdejší vládnoucí strana. Oni navazují na tuhletu věc a snaží se nám vnutit jednoduché vidění světa. Tam je zlé Rusko, tam je hodný Západ. Problém je v tom, že tuhle vizi jim nabourává západní Evropa. Vzpomeňme si na nedávná vyjádření francouzského prezidenta Macrona, který hovořil o Evropě od Lisabonu po Vladivostok, který chce ukončit izolaci Ruska a spolupracovat s ním, protože ho považuje za součást Evropy. To jsou věci, které vám skupina tzv. levicových liberálů, jak jim říkám, zamlčuje, protože nezapadají právě do toho jednoduchého vidění světa, Miloš Zeman nikdy nebude zapadat do jejich jednoduchého vidění světa,“ odpověděl Ovčáček.

Dalším tématem byl maršál Ivan Koněv. Zmínil, že pro něj je alfou a omegou 27. leden 1945, kdy osvobodil Osvětim. „My si od té doby podle mezinárodní dohody připomínáme Den obětí holocaustu. Mně přijde nepřijatelné, aby někdo chtěl tu sochu odstranit. Proto jsem se do té věci zapojil, a proto považuji za poněkud frapantní, že v situaci, kdy tu je pronásledovaná poslankyně SPD jen proto, že je poslankyně z SPD, za výrok o migrantech, tak je přehlíženo, že starosta Prahy 6 chce odstranit sochu osvoboditele Osvětimi, ale chce kolem ní postavit plot jako kolem koncentračního tábora. To jsem řekl na onom shromáždění,“ myslí si Ovčáček. Dodal však, že maršál Koněv je složitá osobnost, protože kromě osvobození má za sebou i Maďarsko 1956, berlínskou krizi, avšak prý každá velká osobnost je složitá s plusy a minusy.

V rozhovoru Ovčáček řekl, že je zastáncem americké podoby svobody slova, kdy vysvětloval svůj názor na člověka, kterému bylo zastaveno trestní stíhání po tom, kdy řekl, že prezident Zeman má rakovinu. „Jestliže někdo v době vrcholící volební kampaně napíše o prezidentu republiky, že má rakovinu a brzy zemře, jednoznačně ovlivňuje volby, ještě ke všemu šíří lež a dezinformaci. Pokud by někdo to samé učinil o protikandidátu, tak věřte tomu, že dnes by už probíhal soud,“ řekl Ovčáček a dodal, že to je dvojí metr, který ve společnosti nabírá na síle.

Došlo však i na veřejnoprávní média. „Zejména Česká televize je pod palbou kritiky občanů, kritiky politiků včetně prezidenta republiky. Je to kritika za nevyváženost, neobjektivitu, za šíření nepravdivých informací. Ve Sněmovně leží šest neschválených zpráv o hospodaření České televize. Jak si vysvětlujete, že politici s tím nic nedělají?“ zeptala se Bobošíková. Odpovědí jí bylo, že to jsou obavy. Prý obavy z reakce České televize a spřízněných politických seskupení, neziskových organizací. „Je velmi jednoduchým požadavkem, aby to zpravodajství bylo vyvážené, ale ono vyvážené není. To je prostě fakt. Když se podíváte na hlavní nedělní diskusní pořad, kde si ve druhé hodině moderátor pozve hosty, kteří se všichni tři vyznačují tím, že bytostně nesnášejí prezidenta republiky a předsedu vlády a moderátor má k tomu stejný názor, všichni čtyři si tam notují, bahní se v tom a mají radost, že jim to mohou natřít, to přece není veřejná služba. To je ideologický pořad, který nemá místo na obrazovce tohoto typu televize. V soukromé televizi klidně, ale u televize veřejné služby je ten požadavek na objektivitu a vyváženost velice důležitý a je třeba ho dodržovat,“ rozvedl odpověď Ovčáček.

„Senát nedávno přijal k balíčku pro boj s dezinformacemi v Evropské unii usnesení a tam konstatoval, že se na boji s fake news podílejí vysocí ústavní činitelé České republiky. Senátor Hilšer tady v tomto studiu prozradil, že senátoři tím mysleli pana prezidenta Miloše Zemana. Jaká je reakce?“ zeptala se moderátorka.

„Oni se chovají vlastně stejně jako v tom Rusku a v té Číně. Oni jsou úplně stejní. Všimněte si, zmínil jsem to, že Rusko si vytváří svůj vlastní internet, Čína už ho má. Jsou tam cenzurovány různé webové stránky. Také bojují s dezinformacemi. S těmi, které považují za škodící těm režimům, které tam jsou. Zrcadlově se chovají tito politici v České republice. Oni jsou totiž úplně stejní, ale všechno to zakrývají tím pokřikem urá na Moskvu, to je velké nebezpečí pro českou svobodu a demokracii. Pokud i zákonodárné sbory, politici, poslanci, senátoři budou vytvářet seznamy dezinformačních serverů, lidí, novinářů, opět se dostáváme před rok 1989, proto opět opakuji, že s velkou skepsí pohlížím na listopad 2019,“ konstatoval Ovčáček.

