Útočí na něj, on neví kdo. Poslanec ANO, kontrolor armády, podal trestní oznámení

V rámci své funkce místopředsedy sněmovního výboru pro obranu plní Pavel Růžička kontrolní funkci nad činností Ministerstva obrany a Armády České republiky. Jak se uvádí na webu Sněmovny: „Výbor pro obranu se v rámci kontrolní a legislativní činnosti věnuje zejména otázkám vnější bezpečnosti státu a jejího zajištění. Je základním institucionálním nástrojem civilní kontroly ozbrojených sil, vykonává kontrolní roli ve vztahu k řízení resortu obrany, v rámci legislativního procesu se podílí na tvorbě zákonných předpisů v oblasti obrany a bezpečnosti, každoročně projednává rovněž příslušnou kapitolu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, dále mandát pro vysílání příslušníků ozbrojených sil do zahraničních operací a jiné materiály týkající se ozbrojených sil, které jsou vládou předkládány Parlamentu na základě ústavní povinnosti (informace o cvičeních ozbrojených sil, o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území ČR atd.)."

Anonym, vystupující na sociální síti X jako „Pan úředník“, se Růžičkovi věnuje poctivě. Jen v srpnu letošního roku o něm napsal na síť X sedm příspěvků. V nich se táže na motivaci poslance Růžičky k útokům na vládního koordinátora pro potlačování dezinformací Otakara Foltýna, mluví o údajné „tajné válce“ Pavla Růžičky s Janou Černochovou a jejím náměstkem Františkem Šulcem, nebo hovoří o údajně podivném podnikání Růžičky ve firmě VPR Group, s.r.o. Bohužel ale nepředkládá důkazy. Příspěvky se zato hemží různými soudy a vytváří zdání, že osoba s přezdívkou „Pan úředník“ odkrývá jakési dříve neznámé politické zákulisí. Jak je vidno na veřejně dostupných statistikách, některé z těchto příspěvků se dostaly k vyšším tisícovkám lidí.

Jeden z příspěvků osoby vystupující pod pseudonymem „Pan úředník“ snižuje profesní odbornost Pavla Růžičky a zpochybňuje jeho vojenské zkušenosti. „Hrdě o sobě tvrdí, že sloužil v Armádě ČR, ale nejdál to dotáhl na kontrolora hasičáků. Prostě takovej dráček Soptík, z kterého má bezpečnostní komunita legraci,“ tvrdí anonym.

Pavel Růžička se proto rozhodl své jméno bránit a na neznámého pachatele podal trestní oznámení. V dokumentu, jehož celé znění ParlamentníListy.cz získaly, se píše, že poslanec Růžička se v souvislosti se svou činností místopředsedy sněmovního výboru pro obranu podílí na kontrolní činnosti výboru ve vztahu ke spolupráci AČR s konkrétními fyzickými a právnickými osobami na poli bojového využití bojových dronů. „Uvedená činnost je zásadní, neboť se s ní pojí nejen podezření z porušení obecně závazných předpisů vztahujících se k vymezení vzájemné spolupráce AČR se soukromým sektorem, ale zcela zjevně také riziko vlivu (ať už přímého, či nepřímého prostřednictvím informačního a faktického předstihu) na budoucí zakázky AČR směřující k pořízení UAV,“ píše se v textu trestního oznámení. Dále Růžičkův advokát Gawron upozorňuje na předpoklad, že „AČR bude v blízké a střední budoucnosti v návaznosti na vyhodnocení poznatků z války Ruské federace proti Ukrajině pořizovat UAV v hodnotě miliard, potenciálně až desítek miliard korun“. Jde tedy co do hlediska významu i objemu finančních prostředků o mimořádně významnou záležitost. Právě proto může být Růžička cílem očerňovací kampaně.

„Zcela zjevně v důsledku této činnosti jakožto člena a místopředsedy výboru pro obranu se poškozený stal terčem dehonestační kampaně. Je přitom nepochybné, že cílem této dehonestační kampaně je nejen prostřednictvím nepravdivých údajů značnou měrou ohrozit vážnost poškozeného u spoluobčanů a způsobit poškozenému vážnou újmu, ale především odradit poškozeného od výkonu jeho ústavní role jakožto člena kontrolního orgánu moci zákonodárné vůči moci výkonné a vůči AČR," argumentuje se v trestním oznámení.

Růžička již v rámci trestního oznámení některé pomluvy vyvrací. Ke své minulosti uvádí, že absolvoval Vojenskou střední odbornou školu v Martině, dále VŠB-TU Ostrava, obor požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V roce 1988 nastoupil profesní dráhu u armády jako výzbrojář v hodnosti rotmistra. Po reorganizaci v roce 1993 se stal náčelníkem požární ochrany posádky Tábor. O rok později byl přiřazen k Hlavnímu úřadu civilní ochrany ČR jakožto vedoucí starší důstojník. V roce 2000 byl přiřazen k Úřadu kontroly bezpečnosti výcviku a letů jakožto vedoucí starší důstojník a následně jako vedoucí oddělení požárního dozoru. V roce 2005 se účastnil mírové operace MNF(I) v Iráku. V roce 2009 odchází po 21 letech služby do zálohy. Je držitelem medailí za službu v Armádě ČR, včetně medailí za službu v zahraničí. „Lživá tvrzení osoby vystupující pod přezdívkou ‚Pan úředník‘ jsou nejenže způsobilá značnou mírou ohrozit vážnost poškozeného u občanů, ale zcela zjevně jsou k tomuto cíli zamýšlena. Tato lživá tvrzení přitom v zásadě nijak nesouvisejí s výkonem politické funkce poškozeným, jsou zaměřena výhradně na osobní a profesní čest poškozeného, resp. na základě nepravdivých tvrzení poškozeného ponižují navzdory jeho více než dvacetileté službě vlasti,“ uvádí Růžička skrze svého právníka v textu trestního oznámení.

Podle advokáta Gawrona tak došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy. Zajímavá je formulace, která se nachází hned v následujícím odstavci. „Poškozený se dále domnívá, že pachatel těchto útoků nejedná izolovaně, a považuje za pravděpodobné, že vedle samotné osoby píšící jednotlivé pomluvy je na útocích účastna i další osoba v pozici organizátora, případně návodce či pomocníka.“

ParlamentníListy.cz se proto zeptaly na názor i poslance Růžičky. „Jedná se o účelové zastrašení a já se můžu jen domnívat, jestli to pramení z toho, že se ptám na věci ohledně spolku Nemesis, jakým způsobem dělají výcvik v armádě, jestli když je garantem toho spolku náčelník generálního štábu (Karel Řehka), jestli tam nevzniká nějaká protekce. Bude se připravovat výběrové řízení na drony, jestli tam může být nějaké propojení,“ uvedl Růžička.

Zastrašování skrze dehonestaci armádních zkušeností a podnikání má podle něj jasný původ i cíl. „Já jsem si stoprocentně jistý, že to pramení z práce poslance, zastrašit ho, udělat na něj ‚ty ty ty, už se v tom nevrtej, už se neptej‘, což jsem já neudělal, protože jsem podal další dvě interpelace jak na ministra financí (Zbyňka Stanjuru), tak na ministra průmyslu a obchodu (Jozefa Síkelu), abych se dozvěděl, zda skutečně ten spolek vyvezl na Ukrajinu a dovezl z Číny to, co deklaruje. Jestli je skutečně s financemi z té sbírky nakládáno tak, jak je deklarováno,“ dodal poslanec hnutí ANO.

Zda má Růžičkovo trestní oznámení šanci na úspěch, se ParlamentníListy.cz zeptaly advokáta Radka Suchého. Ten uvedl, že trestní oznámení má i svá úskalí. „Jednak policejní orgán musí prověřit skutečnosti v trestním oznámení uvedené, především pak, zda takovým jednáním byly naplněny všechny znaky skutkové podstaty trestného činu pomluvy, či zda se spíše jedná o přestupek. Mezi tyto znaky ale patří i osoba případného pachatele, a to je na sociálních sítích, pokud se jedná o falešný nebo anonymní profil, velmi složité ztotožnit autora nějakých dehonestujících článků. Mnohdy to i závisí na ochotě a zájmu policejního orgánu takovou osobu zjišťovat a ztotožnit, a obvykle to končí odložením věci,“ uvedl Suchý.

Tím ale problémy nekončí. „Nutno říci, že i v případě ztotožnění osoby autora článků není ještě jisté, že věc skončí obviněním takové osoby, ať již z přestupku nebo trestného činu. Záleží totiž na intenzitě zásahu do právem chráněných zájmů. Nebudu se vyjadřovat, jak se dnes v těchto věcech uplatňuje dvojí metr dle toho, kdo je poškozený, nebo kdo je pachatel. Pavel Novotný je příklad za všechny. Ale policie u takových jednání mnohdy uplatní tzv. subsidiaritu trestní represe, kdy odkáže poškozeného na civilní řízení, tzn. aby se domáhal ochrany svých osobnostních práv žalobou u civilního soudu,“ vysvětlil advokát. „Valného významu takové oznámení nemá, ale chápu, že tím pan poslanec spíše chtěl dát najevo, že odmítá dehonestující výroky vůči jeho osobě a to až tak, že se obrátí na orgány činné v trestním řízení,“ uzavřel věc.

Celé znění trestního oznámení přikládáme zde: