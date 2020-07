Útoky z 11. září: Někdo v USA podivně kšeftoval, říká Jan Schneider. Vážná podezření

reklama

Schneider jako příklad prostředí, ve kterém jsou hojně používány dezinformace, uvedl burzy. A muže, kterému se na ovlivnění podařilo vydělat. „Zdárným příkladem je pan Soros, který kdysi ovlivnil kurz britské libry, a vydělal na tom nevím kolik miliard. To je ovlivnění vzájemných kurzů," řekl.

A zmínil, že se něco podobného údajně dělo i před jedenáctým zářím 2001. „Tehdy se velice čile obchodovalo s akciemi, a někdo se zbavoval akcií dvou leteckých společností, které byly do nine eleven zapleteny, a dokonce i pojišťoven, u nichž byly tyto společnosti pojištěny,“ popsal Schneider a dodal, že se jedná o doložená fakta. Ale komise, která má v USA na starosti cenné papíry, to nevyhodnotila jako insider trading.

„Protože do toho nebyl zapleten pachatel útoků, za kterého byl považován Usáma bin Ládin. A ten nebyl prokazatelně spojen s akcemi na burze, takže to uzavřeli, že o insider trading nejde. Nicméně existují indicie o tom, že burza a chování účastníků bylo ovlivněno zvenku,“ mínil analytik a dodal opět, že se jedná o záznamy doložené fakta.

„Tady máte archivy burzovních pohybů na burze, a to se dá těžko oddiskutovat. Proto se o tom moc nemluví, protože to znamená, že tato věc je ukázána v trošku jiném světle, než by dezinformátoři chtěli. Tady je dezinformace totožná s pozicí státu a vyšetřovacích orgánů,“ upozornil. Moderátorka se pak otázala, proč se těmito fakty nezabývají novináři a vědci. „Je to napsáno a publikováno. Těchto studií existuje dost, akorát jsou zavaleny tunami hnoje,“ opáčil Schneider a dodal, že pojem pejorativním vyznění pojmu „konspirační teorie“ je dílem zpravodajských služeb. „Ty se takto chrání, a vyhnou se tak zbytečným debatám. Oni to odpálkují a řeknou: Vy jste konspirační teoretik.“

Pak přidal definici dezinformace, která ho napadla na jedné bezpečnostní konferenci, že dezinformace je příliš dokonalá: „Dezinformace jde po srsti člověku, nevzbuzuje žádné zbytečné otázky, a dokonce by se dalo říct, že odpovídá na něco, na co se člověk vůbec neptal, něco vám podsouvá, nabízí vám rozšířit vědomí, vidění, aniž byste se musela nějak moc namáhat. Souzní to s něčím, co jste si už myslela, takže je to jakýsi implantát, který nebolí, je velmi příjemný.“

Podle Schneidera by za přinášení dezinformací měla vláda vyměnit ředitele zpravodajské služby a říci: „Ne, ne, vy tady nejste od toho, abyste nám nosili příjemné zprávy. To si tady vyrábíme přes naše PR.“

„Zpravodajská služba, jak říkal nebožtík Miroslav Polreich, je tady od toho, aby říkala své vládě pravdu. To znamená, že zpravodajská služba nosí špatné zprávy, nosí je včas a správnému adresátovi – a jenom ty, které jsou prověřené. To je teorie,“ uvedl bývalý pracovník BIS.

Jako další příklad úspěšně použitých dezoinformací použil válku v Iráku. „Iráčan Ahmad Šalabí poskytl Američanům několik falešných záminek pro napadení Iráku,“ řekl Schneider a vyjmenovával tzv. Pražskou stopu setkání Muhammada Atty, nakonec vyvrácené jaderné irácké akvizice v Nigeru a informace, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení. „Takže Ahmad Šalabí Američany zásoboval falešnými informacemi, ke kterým bylo mnoho amerických zpravodajců velmi skeptických, ale vládě byly předávány zprávy, ve kterých převažovalo, že Saddám Husajn musí být sundán a režim změněn. Takže to byla ze strany zpravodajských služeb obrovská dezinformační kampaň vůči vlastní vládě,“ shrnul Jan Schneider. Dodal, že vláda možná i věděla, že se jednalo o dezinformace, ale stejně chtěla na Irák zaútočit.

„Proto si to vykládám tak, že důvodem americké hysterie proti Íránu bylo, že se Íránu podařilo zmanipulovat Spojené státy tak, že porazily jejich tradičního nepřítele, aniž by tam Íránci vstoupili vlastní nohou. Takže Irák je rozbitý. Jestli to bylo ku prospěchu celého regionu, je otázka, ale Amerika byla rozhodnutá do Iráku vlétnout, takže Íránci asi této tendenci jenom pomohli tím, že to zmanipulovali,“ řekl.

Řeč šla také o dezinformacích původem z Ruska. A Schneider uvedl, že skoro žádnou ruskou dezinformaci nezná. A Kociánová připomenula, jak často se mluví o ovlivňování voleb či o dezinformačních kampaních proti EU a NATO. O těchto řečech neměl bezpečnostní analytik valné mínění. Podle něho nemusejí NATO Rusové rozkládat, když se rozkládá samo, a EU prokázala, jak je „užitečná“ při koronakrizi.

„Tedy Rusové v tomto nemusí vůbec nic dělat, pouze stačí, když budou poukazovat na rozpor mezi praxí NATO a zakládající smlouvou. Ale to není dezinformace. Nicméně je to nazýváno jako dezinformační kampaň, která má rozložit NATO,“ poukázal na to, že mezi státy NATO není definována povinnost si navzájem pomáhat.

A pokud jde o ovlivňování voleb, Schneider mínil, že toho se dopustili Američané, když byl v roce 1996 v Rusku zvolen Boris Jelcin, ačkoliv měl před pár týdny v průzkumech údajně jen 6 %. „Americké zpravodajské služby se pyšní tím, cituji profesora Bostonské univerzity Ladislava Bittmana, žádného ruského trolla, že Rusové sice podnikali propagandistické operace, ale americké měly vždy vyšší cíle, a byly mnohem mohutnější. A panu Bittmanovi bychom snad mohli věřit. Spojené státy se přímo podílely na zvolení prezidentů, přímo ovlivňovaly volby, to vše je známo z archivů, takže za jednu z dezinformací můžeme pokládat to, že se o tom nemluví,“ shrnul.

