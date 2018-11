Už je to tady. Kundera jako udavač, píše se u Šafra. Díky Babišovi bude mít Nohavica klid

Ostrá kritika se na českého premiéra Andreje Babiše valí za jeho nabídku, se kterou vyrukoval na světově nejúspěšnějšího a nejpřekládanějšího autora českého původu, spisovatele Milana Kunderu. S ním se v sobotu setkal při návštěvě ve Francii a přislíbil mu, že se zasadí o to, aby mu bylo navráceno české občanství, o něž přišel po emigraci z komunistického Československa koncem sedmdesátých let. „Otec vlasti Babiš nám chce vrátit Kunderu aneb Schůzka dvou velikánů, kteří udávali,“ ozývá se Šafrovo fórum.

Premiér Babiš o setkání s jedním s nejslavnějších spisovatelů na světě a jeho ženou Věrou hovořil jako o zážitku na celý život. Kunderu si podle svých slov velmi považuje už jen proto, že jeho sedmnáct románů bylo přeloženo do čtyřiceti jazyků. O tom, že jej Kundera pozval i s jeho manželkou na návštěvu jejich pařížského bytu, obeznámil své fanoušky na sociální síti Facebook.

Jak je Babišovým zvykem, nezapomněl postovat ani aktuální fotky z pařížské restaurace, kterou společně s literátem a svými ženami navštívili. A doplnil o popisek, že romány jako Nesnesitelná lehkost bytí, Směšné lásky nebo Život je jinde, znají po celém světě.

Premiér také oznámil, že Kunderovi neváhal pozvat do Česka, kde nebyli desítky let a rovnou mu nabídli navrácení českého občanství. „Pozval jsme je k nám do Česka, kde nebyli dvacet let a myslím, že by si české občanství, o které přišli po emigraci, zasloužili,“ dodal premiér. Kromě toho ještě zmínil, že Kundera jej má prý nastudovaného, neskutečně si rozuměli, je v kontaktu se spoustou lidí v Česku. Této legendě české, francouzské a světové literatury tak Babiš nezapomněl věnovat svoji knížku.

Pohoršené reakce uživatelů Facebooku, kteří na Babiše nasadili pořádnou kanonádu ve smyslu, že Kundera emigroval beztak právě kvůli takovým, jako je Babiš, či že si spolu pokecali dva udavači, na sebe nenechaly dlouho čekat. Podobně se k návštěvě vyjádřili i u Pavla Šafra na Fórum24.cz. „Babiš jakožto ochránce českého kulturního dědictví doufá, že budou napraveny staré křivdy a že se Kundera opět stane Čechem,“ napsal server a dodal, že velký světový spisovatel dává už však dlouhá léta najevo, že má blíž k Francii.

Zjevně právě proto mu podle Šafrovy redakce náš předseda vlády tak dobře rozumí. Oba jsou prý dlouhodobě smutní z kampaní, které proti nim údajně vedou zlá média. „Z kampaní, které hovoří hlavně o udávání lidí v letech komunistického režimu,“ píše fórum.

Na to se vrací Šafr trochu do historie, tedy časů, kdy Kundera přišel o české občanství po emigraci v roce 1979. V souvislosti s tím také Fórum24.cz připomíná, že v roce 2008 časopis Respekt přinesl informace o tom, že na základě spisovatelova udání v roce 1950 byl zatčen západní agent Miroslav Dvořáček, který byl poté odsouzen na dvacet let. Kundera to prý nikdy nepřiznal.

Babiš a Kundera mají ovšem podle fóra společného víc, než se zdá. „V České republice totiž žije značné množství lidí, kterým udavačská minulost těch dvou vůbec nevadí,“ píše ve svém článku s tím, že u Kundery proto, že „je náš“ a „proslavil nás ve světě“ a má na své straně hodná a vlastenecká média.

„Babiš prý podle záznamů udával rutinně a dlouhodobě, byl totiž agentem StB,“ píše Šafrova redakce s tím, že je to prý – navzdory jasným záznamům – zlovolná kampaň. Dodává, že i on má rovněž hlavně média na své straně. Rozdíl mezi závažností toho, když se na Babišovu spolupráci s StB přišlo a tím, jakou marginálii z toho největší česká média udělala dnes, je podle Šafra do očí bijící. V případě Kundery se v roce 2008 objevily desítky článků, které jej prý naprosto nesmyslně hájily.

A tak tu deset let po vypuknutí této „aféry“ máme prý odpověď, jestli je pravda, co píše Babiš na Faceboku: „neskutečně rozuměli, je v kontaktu se spoustou lidí v Česku a má mě“. Což můžeme podle serveru Fórum24.cz považovat „za takový roztomilý vzkaz všem, kteří se celá léta touhle směšnou obhajobou zaobírají“.

Někteří lidé se prostě nakonec vždycky potkají, protože se jejich cesty logicky protnou. „Otec vlasti Babiš nám přivede zpět ‚našeho‘ Kunderu. A to bez ohledu na to, kdo z nich koho udal. Nebo možná právě proto,“ napsalo na závěr Šafrovo Fórum24.

