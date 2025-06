Fiala (SPD): Role notáře je další sporné místo příběhu

Vážené kolegyně, kolegové,

tato kauza opravdu akceleruje ne den ze dne, ale z hodiny na hodinu, někdy i z minuty na minutu tak, jak český tisk přináší nové zprávy. Koneckonců, já tady mám na prvních asi dvou stranách přesně to, co tady řekla paní Alena Schillerová, předsedkyně klubu hnutí ANO, ale ty zprávy samozřejmě pokračují, tak vám zkusím říct, co je tady dál.

Jmenuje se to notář z Brna. Ani v registru smluv, do kterého se povinně zveřejňují smlouvy uzavřené subjekty veřejného sektoru, žádný kontakt se znalcem není. Na rozdíl od smlouvy s notářem, který mu u převodu bitcoinů také asistoval, a ministerstvo mu za to zaplatilo 150 000. Podle portálu iDNES je navíc taková odměna za podobný úkon vyšší, než by musela být. Role notáře je další sporné místo příběhu, byť Blažek nejprve tvrdil, že jeho přítomnost zaručuje transparentnost celé akce.

Podle zjištění serveru iRozhlas notář Mika při samotném otevírání peněženky fyzicky přítomen nebyl. To už víme ze včerejška. Místo toho mu právě znalec Berger předal snímek obrazovky s údajem o počtu bitcoinů, který byl pořízen po otevření peněženky za přítomnosti Tomáše Jiřikovského a jeho advokáta Kárima Titze. Notář tedy pouze zaznamenal předložený důkaz do notářského zápisu ze 7. března 2025, aniž by osobně dohlížel na proces otvírání peněženky.

Důležitá věc je, že znalec si vymínil, že pokud se toho má zúčastnit, dostane počítač zapečetěný Policií České republiky tak, aby nemohl být již předtím otevřený, sdělil dále Blažek webu Info. Jak je ale nyní již známo, peněženka nebyla poprvé otevřena při onom setkání, ale odešly z ní dvě platby v řádu miliard korun. "To, že k otevření té techniky a zjištění stavu peněženky došlo dřív, než jsme se k tomu dostavili, to je zřejmé." Uvedl končící náměstek pro Info. "Všechny děje se odehrály předtím, než jsme přišli."

Já k tomu nemám dál co dodat. Prostě je tam tolik věcí, které nemají logiku, které se staly proti zákonu, které se stát neměly. Myslím si, že je naprosto správné, že i hnutí SPD se připojilo k hnutí ANO a bude se snažit vyvolat hlasování o nedůvěře této vládě. Tato vláda prostě už by tady dávno neměla být. Nemá důvěru, nemá důvěru Sněmovny - zatím tedy ano - nebude mít důvěru Sněmovny, ale hlavně nemá důvěru občanů České republiky.

