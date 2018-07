Už ji máme, špiona. Americká vláda obvinila mladou Rusku ze špionáže

Obviněná se jmenuje Maria Butina. Pochází ze Sibiře a do USA přišla na studentské vízum. Podle americké vlády však tajně spolupracovala s vládou ruskou, což Butina popřela. Ještě než odjela do Ameriky, tak podle BBC založila organizaci Right to Bear Arms (Právo nosit zbraně) a v USA prý měla kontakty v NRA (Národní asociaci pro zbraně), která v americkém kongresu lobbuje za práva držitelů zbraní.

Anketa Je dobře, že se Donald Trump snaží vyjít s Vladimirem Putinem, i když mu za to v USA nadávají? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 1847 lidí

Podle listu Washington Post dříve pracovala pro Alexandra Toršina, senátora Ruské federace. Ten se také často stýkal s organizací NRA a v dubnu ho americká vláda zařadila na seznam osob, které mají zákaz vstupu do USA a jejichž účty a majetek v USA byly obstaveny. Byl vyšetřován pro možné praní špinavých peněz a také, že měl skrze NRA umožnit Ruské federaci financovat volební kampaň Donalda Trumpa.

Podle BBC není tento případ spojen s vyšetřováním ovlivňování amerických voleb v roce 2016. Právník obviněné Rusky považuje celý případ za přemrštěný. Jeho klientka prý žádným agentem nebyla a nejsou žádné náznaky, že by chtěla ovlivňovat nebo podkopávat americké zákony. Navíc podle něj s vyšetřujícími orgány už měsíce spolupracuje.

Podle agenta Kevina Helsona z FBI měla Butina za úkol „zneužívat osobních vztahů s osobami činnými v americké politice v ruském zájmu“. Podle žalobce tak činila, aniž se registrovala na příslušných úřadech, což je podle amerického zákona nutné. Měla prý vytvořit zadní vrátka, kterými by Rusové mohli ovlivňovat americkou politiku.

Fotogalerie: - Trump for president

Rozkazy měla dostávat od vysoce postaveného činitele v Kremlu, se kterým prý komunikovala přes zprávy na Twitteru. Obsah jedné z těchto zpráv měl být: „Vaše politická hvězda už vyšla. Teď je důležité, abyste dosáhla zenitu a nevyhořela.“ Prezident Donald Trump dlouhodobě tvrdí, že Rusové volby neovlivňovali, protože k tomu neměli důvod. Butina se měla zúčastnit i jedné z akcí v rámci jeho kampaně a zeptat se Trumpa na vztah USA a Ruska. „S Putinem vycházíme dobře,“ měla znít Trumpova odpověď podle listu Washington Post.

Butina byla zadržena v neděli a nyní čeká na slyšení, které se má odehrát ve středu.

Celý článek ZDE:

autor: kas