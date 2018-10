Už mě to se*e. Duko, jděte do p*dele, vzkázal kardinálovi pražský kavárník, kandidát STAN

Kardinála Duku za jeho postoje kritizoval v minulosti například Tomáš Halík. Ten v dubnovém rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že kardinál Duka ve své vstřícnosti ke Klausovi a Zemanovi zašel příliš daleko, že se dal vlákat do pasti. A pokud se Klaus kamarádí s paní Le Penovou a jezdí do Německa agitovat pro neonacistickou stranu AfD a Zeman říká Putinovi, že novináři se mají likvidovat, a čínským soudruhům, že se od nich učí stabilizovat společnost, pak ten, kdo slíbil, že bude dobro nazývat dobrem a zlo zlem, musí dát zřetelně najevo kritický odstup od názorů takových lidí, ať jsou sebemocnější. Další, kdo Duku kritizoval, byl Martin C. Putna. Ten prohlásil, že se stydí za svého kardinála, když Duka odsloužil mši, kde se modlil za představitele českého státu, včetně Miloše Zemana.

Martin Kotas, majitel kavárny Mlýnská, kandiduje v blížících se komunálních volbách. „Martin Kotas už dlouho prokazuje, že Praha 1 mu není lhostejná. Je například spoluautorem petice za zrušení parkoviště na Malostranském náměstí a organizátorem společenského života nejen na Malé Straně. Jeho pohled na veřejný prostor a společenské dění je nám blízký a je pro nás velkou posilou,“ řekl lídr kandidátky a bývalý starosta Prahy 1 Petr Hejma za STAN. „Již léta se snažím kultivovat prostředí Prahy 1 formou kulturních a společenských akcí,“ doplnil k tomu Kotas.

Báseň s velice kulturním výrazivem zde přinášíme:

Ahoj,

jsem katolík

a to mě hodně váže,

ozvat se nahlas,

když někdo

„hovno“ káže...

Ahoj,

jsem katolík

a natolik mě sere,

že Dominiku Duko,

jděte už do prdele...

A tak rád vzpomínám

na Vaše „kázání“ u Jiljího

v roce 94.

Byl jste tam Vy,

já a kamarádi čtyři...

A bylo to hluboké a silné,

o to víc je teď

Vaše „dílo“ marně

smutné a marné...

Ahoj,

jsem katolík

a budu prosit Hospodina,

abychom byli dobří.

Tak jako za „Tomáška“

byla by úcta a „psina“.

Abychom byli dobří,

byl bych rád.

Kot

K básni doplnil v komentáři Kamil Ouvín ještě evangelickou variantu:

Ahoj, jsem evangelík

a to mě moc neváže

napsat potichu a tiše,

co nás nakonec sváže.

A tak rád vzpomínám

na kázání Kocába staršího u Salvátora.

A tak, když už je

na věčnosti,

budu prosit už jen milostivého Stvořitele,

ať dá lásku pokoj nám.

A katolíkům hodně štěstí a víc Halíků než Duků.

Salvátorské kostely jsou sic dva, ale pravda a láska je jen jedna.

A Martin Kotas, ať už vyhraje ty volby víkendové,

tož my pak všichni zapějeme jak Sváťa:

Say No to the Devil.

ok

autor: kas