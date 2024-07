Už se nehlásí nikdo. Ukrajinci se radši utopí, než by šli válčit

Na ukrajinské straně do armády nastupuje stále více trestanců v rámci nového zákona, který před časem podepsal tamní prezident Volodymyr Zelenskyj. Mezi ty, kteří nastoupí na frontu, patří i bývalý zloděj aut dvaatřicetiletý Bohdan Filoněnko. Je připraven vyrazit na frontu a změnit svůj život. Podle agentury Reuters, které dal vyjádření, zdůraznil, že se nechystá zemřít.

Podobně jako Filoněnko se zachovalo více než 3 000 bývalých vězňů, kteří se připojili k různým vojenským jednotkám, uvedla začátkem tohoto měsíce generální prokuratura. Ministr spravedlnosti Denys Maliuska v květnu uvedl, že nárok na nástup do armády může mít až 20 000 trestanců.

Osoby odsouzené za určité trestné činy, jako je vražda dvou nebo více lidí a sexuální zločiny, se však službou v armádě vykoupit nemohou.

Filoněnko agentuře Reuters prozradil, že jeho matka na něj po nástupu do armády byla hrdá. Prý dokonce plakala. „Když jsem jí konečně zavolal a poslal jí pár fotek, mamince to ulehčilo na duši.“

A co ho přimělo požádat o odchod z věznice a nástup do armády? Útoky Rusů proti civilistům v Kyjevě.

Podle nových pravidel budou vězni zbaveni zbývajících trestů, pokud souhlasí s tím, že budou až do konce války sloužit bez dovolené. Poté by jim bylo uděleno podmínečné propuštění.

Jenže mnozí Ukrajinci se chovají jinak než Filoněnko a raději, než by nastoupili do armády, prchají z Ukrajiny. Např. do Rumunska. A ve snaze vyhnout se smrtící kulce na frontě, zmaří svůj život v divoké hraniční řece.

Řeč je o pohraniční řece mezi Rumunskem a Ukrajinou Tisza, o které se na sociální síti X rozepsal šéf zahraničního oddělení zpravodajství CNN Prima News Matyáš Zrno.

„Tudy často utíkají muži, kteří prchají před vojenskou službou. Všude v oblasti jsou pohraničníci a důkladné kontroly. Přesto uprchlíků přibývá a s nimi i nešťastně utonulých,“ napsal Matyáš Zrno při pohledu na řeku obloženou na březích ostnatým drátem.

Zrno upozornil, že mobilizace nových sil je dnes na Ukrajině tématem číslo jedna a mnoha mužům, kteří by měli nastoupit do armády, se do zelného stejnokroje příliš nechce. Z více důvodů.

„Mobilizace je na Ukrajině problém a hlavní téma. Řeší ho všichni. Množina dobrovolníků, kteří se přihlásili sami, se už vyčerpala. Ale pozor – než se začne někdo Ukrajincům smát, proč nebojují – bylo jich až několik set tisíc! Jenže válka si žádá další... Ukrajina má ale své dobře známé strukturální problémy, a tak nevěří, že mobilizace bude fér. Všichni znají nějaký případ, kdy se někdo vyplatil, sehnal si falešné potvrzení, podplatil policii atd.,“ poznamenal.

Jedním dechem dodal, že čas od času na povrch vyplave zpráva o nekompetentních velitelích jednotek, kterým je lépe se vyhnout. Podle Matyáše Zrna jde někdy jen o šeptandu, jindy o pravdivé informace. Ukrajincům se zkrátka nechce umírat pod nekompetentními veliteli, případně jen s mizerným vybavením, s nímž lze jen těžko čelit Rusům často nehledícím na vlastní ztráty.

Američané přislíbili Ukrajině další balík pomoci.

Americké ministerstvo obrany (DoD) dne 29. července oznámilo poskytnutí bezpečnostní pomoci Ukrajině v hodnotě 200 milionů USD z autorizace balíčku Presidential Drawdown Authority (PDA) a dalšího balíčku v hodnotě 1,5 miliardy USD z fondů Ukrajinské iniciativy bezpečnostní pomoci.

„Ministerstvo obrany uvedlo, že balíček PDA bude obsahovat interceptory protivzdušné obrany, munici pro raketové a dělostřelecké systémy a protitankové zbraně. A dále, že balíček USAI obsahuje munici pro National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS), munici protivzdušné obrany krátkého a středního doletu, rakety protivzdušné obrany RIM-7, munici pro vysoce pohyblivé dělostřelecké raketové systémy (HIMARS),“ napsal washingtonský Institut pro studium války.

Ale v tuto chvíli stále platí, že Rusové na Ukrajině postupují. Sice po menších úsecích, ale tak jako tak kradou Ukrajině další a další metry dosud svobodného území.

Ukrajina po delší odmlce hlásí ruské útoky na frontě Huljajpole v Záporožské oblasti. Ukrajina 29. července uvedla, že ruské síly začaly po „dlouhé pauze“ útočit ve směru na Huljajpole v Záporožské oblasti, a to ze dvou různých směrů.

Ve své ranní zprávě z 29. července generální štáb ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že ruské síly pokračují ve svých pokusech vytlačit ukrajinské jednotky z pozic ve směru Orichiv a Huljajpole v Záporožské oblasti. Zpráva generálního štábu jmenovala bitvy u Malé Tokmachky, Huljajpole, Novodanylivky a Novoandriivky,“ napsal server Kyiv Independent.