Už se to vymklo kontrole! Činitel, který nás přijímal do EU, odsoudil postoje Západu vůči Rusku

Verheugen v posledních dnech hned několikrát vyzval k uklidnění emocí a zachování diplomatických vztahů s Ruskem. Nejprve poskytl rozhovor německému deníku Augsburger Allgemeine, kde mj. připomněl vystoupení Vladimira Putina v Bundestagu v roce 2001. „Stále na to musím myslet. Ruský prezident si tehdy za svá slova o vzájemné spolupráci vysloužil potlesk. Ale dnes na sebe obě strany jen útočí. A to je chyba. Existuje mnoho problémů, na jejichž řešení musíme spolupracovat.“

Podle Verheugena není možné ze všeho špatného hned obviňovat Rusko. „Měli bychom se za každé situace držet faktů,“ uvedl někdejší vysoký úředník EU v rozhovoru pro německý deník a vyjádřil se také na téma sankcí. „Myslím si, že sankce neměly a ani v budoucnosti nebudou mít požadovaný účinek. Měli bychom se místo těchto kroků zaměřit na politiku, prostřednictvím které by došlo ke snížení napětí.“

Ještě ostřeji se k tématu Vergehugen vyjádřil při svém vystoupení ve veřejnoprávní televizi ZDF, kde mimo jiné hovořil o začátku vážné mezinárodní krize. „Stojíme na začátku eskalace napětí, které se již vymklo kontrole. Způsob, jakým britská vláda vystupuje proti Rusku a stejně tak postoje Spojených států, to vlastně již není jen eskalace, ale přímo začátek mezinárodní krize,“ uvedl bývalý evropský komisař a dodal, že k obvinění Ruska stále chybí důkazy.

Verheugen především zpochybňuje úlohu zpravodajských služeb v celém případu. „Nějak moc se nyní spoléháme na zpravodajce. Přitom to není tak dávno, kdy právě na základě falešných důkazů britská i americká vláda lhaly o existenci jaderných zbraních v Iráku, což následně vedlo k invazi do země a sesazení Saddáma Husajna. Hlavní slovo při obviňování Ruska má nyní Boris Johnson, který přitom vědomě lhal v kampani před Brexitem. Skutečně je právě on tak věrohodným?“ táže se Verheugen, který v letech 1999 až 2004 působil jako komisař pro rozšíření EU, a byl tedy jedním z hlavních představitelů Evropské unie, kteří se podíleli na přístupových rozhovorech s Českou republikou.

Bývalý evropský komisař dále v ZDF tvrdil, že spolupráce s Ruskem je rozhodně možná. „Vím to ze svých vlastních zkušenosti. S ruským prezidentem jsem hovořil několikrát. Proto je nutné opustit současný konfrontační tón a vrátit se zpátky k jednacímu stolu. V minulosti jsme při oboustranných jednání řešení našli a můžeme toho dosáhout i tentokrát. Konstruktivní spolupráce je možná a samozřejmě také žádoucí.“

