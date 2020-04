Už to jde i na děti: Zlé zprávy o koronaviru. Lékaři se varují navzájem

reklama

Mezi 15. březnem a 22. dubnem se do nemocnice dostalo 105 dětí. Z toho u 28 z nich jejich stav vyžadoval hospitalizaci. Co však může uklidnit, zatím nedošlo u mladých pacientů k žádnému úmrtí. Z těchto dvaceti osmi tři čtvrtiny byly „normálně" hospitalizovány, zatímco u jedné čtvrtiny čili sedmi případů musela nastoupit jednotka intenzivní péče. Alespoň tak data uvedla Roberta DeBiasiová, šéfka infekčního oddělení nemocnice.

Zároveň ale uklidňovala. „Rozhodně to neprobíhá tak jako u starších dospělých, to neříkám. Ale nezpomaluje to. Případy přibývají a přibývají a přijímáme nové pacienty každý den jak na lůžka, tak na intenzivní péči,“ pravila. Varovala, že i když nejsou děti zpravidla zasaženy zdaleka tak jako senioři, může se to stát a není to tak vzácné.

105 případů není statisticky mnoho, ale podle Washington Postu zapadají do trendu, který trápí specialisty na zdraví mládeže. Věkově prý pacienti v dětské nemocnici spadají od kojenců po 25 let a hospitalizaci vyžadují nejčastěji právě děti pod jeden rok nebo nad patnáct let. Na intenzivní péči jsou právě děti nad 15 let, uvedla DeBiasiová. Nebyla zjištěna žádná prevalence hochů či dívek v počtu zjištěných případů, ale více dívek bylo hospitalizováno, nicméně více hochů vyžadovalo intenzivní péči.

Jak známo, velkým faktorem u COVID-19 jsou další zdravotní závady či poruchy. Ze všech 105 zjištěných případů jich prý 40 až 43 % nějaké mělo. Což ale znamená, že zbytek byl „normální“. 70 % z těch, u kterých stav vyžadoval hospitalizaci, mělo nějakou poruchu. DeBiasiová dodala, že data budou muset být ještě zpracována, aby se zjistilo, proč v oblasti Washingtonu DC je více nemocných než na západním pobřeží Států. Teoretizovala, že by to mohlo být hustějším osídlením a také tím, že v oblastech žijí jiná etnika. Dodejme, že v oblasti Washingtonu DC a přilehlého Baltimoru žijí ve velké míře černoši.

Na dětech se virus také prý projevuje jinak než u dospělých. Experti americké vlády hlavní symptomy popsali jako horečku a suchý kašel, ale u dětí se prý projevuje hlavně průjmem. DeBiasiová uvedla, že jen polovina ze zjištěných koronavirově pozitivních pacientů měla oba příznaky, kašel i horečku. Prý je také těžší zjistit, zda má dítě průjem, protože rodiče se zaměřují hlavně na problémy s dýcháním.

Situaci komentoval také profesor pediatrie Univerzity v Minnesotě Schleiss, který řekl, že na rozdíl od „standardních“ zimních virů se koronavirus dostává do krve, a tak se může „dostat kamkoliv a udělat cokoliv“. Což ho činí zajímavějším a také nebezpečnějším. Dodal také, že děti jsou rizikový faktor, protože jen zřídka žijí samy, a přes ně se může virus dostat na další členy rodiny. „Už víme, že virus nerovnoměrně zasahuje afroamerické rodiny, a právě to jsou rodiny, kde může žít pospolu více generací nebo může být méně možností pro oddělení prostoru, takže jako pediatři si musíme uvědomit, že diagnóza dítěte je v podstatě diagnóza rodiny,“ pravil.

