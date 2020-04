A co právo na život? Zbořil drsně ke ,,koronavirovému" rozsudku proti Babišovi a spol. I k hercům

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA A co právo na život? „Soudce Výborný se snad nechal až příliš unést vědomím své nedotknutelnosti a vzal na sebe odpovědnost za možné následky svého rozhodnutí, které ale mohou být pro někoho osudové,“ komentuje aktuální dění politolog Zdeněk Zbořil. V souvislosti s debatami o původu viru zmiňuje, že tato válka informací bude možná nejen intenzivnější, ale hlavně nebezpečnější než koronavirus samotný. Věnuje se také jednomu lehkému napomenutí provincie z metropole nebo rozhodnutí ČSSD „pro“ Haška. Dává za pravdu Davidu Prachařovi: „Alespoň se ukázalo, komu a oč jde. Zda jen o ty miliony, nebo o ‚kulturu‘, a co si pod slovem kultura představuje.“

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odmítli, že by vláda udělala chybu, když část restriktivních opatření přeměnila z krizových rozhodnutí na opatření Ministerstva zdravotnictví. Některá mimořádná opatření ve čtvrtek zrušil soud jako nezákonná, podle něj měla vláda rozhodovat na základě krizového zákona. Podle ministryně financí Aleny Schillerové rozhodnutí soudu nebude mít vliv na případné spory o náhradu škody.

„Zdá se mi to dost jednoduché. Ještě na střední škole jsem měl předmět základy československého práva. Sice to bylo za minulého režimu, ale měli jsme profesory vyhozené tehdy z PrFUK a vystudované za první republiky. Ti nás učili, že právní formalismus nesmí být uplatňován na úkor spravedlnosti a opomíjení reality. Proto dnes všechna ta krásná slova o dodržování právních norem a lidských práv, která opomíjejí, že základním lidským právem je právo na život, ve mne budí různá podezření,“ komentuje Zbořil.

„A protože česká justice dnes není známá svým příliš velkým úsilím o nalezení spravedlnosti a některé soudní výroky lze podezírat, že slouží politickému aktivismu, nechce se mi ani věřit paní MF, že nedojde k žalobám těch, kteří se spoléhají na nekonečné soudní tahanice pro současný výkon soudní moci tak typické. Soudce Výborný se snad nechal až příliš unést vědomím své nedotknutelnosti a vzal na sebe odpovědnost za možné následky svého rozhodnutí, které ale mohou být pro někoho osudové,“ dodal.

Vládu kritizoval v souvislosti s rozhodnutím soudu i předseda Klubu angažovaných nestraníků František Laudát. „Řídí nás nemehla? – ano. Dokonce je to potvrzeno soudem. Bylo by to k smíchu, kdyby tihle hlupáci neohrožovali naši zemi chaosem. Zjevně největší nemehla od listopadu 1989: s čím kdo zachází, tím také schází,“ komentoval Laudát současné dění s tím, že nikdy po roce 1989 jsme nebyli k chaosu tak blízko. „Angažmá estrádníka na Ministerstvu zdravotnictví hrozí přerůst v největší ‚estrádu‘, jakou jsme už dlouho nezažili. Já jsem tuhle partu nevolil a odmítám nést podíl na náhradách škod, které způsobili,“ dodal na sociální síti.

„Aniž se chci dotknout pověsti pana Laudáta, i já se mohu připojit k těm, kteří kritizují většinu, nebo snad dokonce všechny jeho výroky a slova, kterými se nestydí prezentovat svou myšlenkovou velikost. Nemehla, hlupáci, estrádník na MZ to jsou jen nadávky, které sice neříkají nic o panu Adamu Vojtěchovi, ale hodně o panu Laudátovi. A pokud si myslí, že předchůdci současného ministra byli lepší, měl by se raději vrátit ke svým polovodičům, kterými se na svém CV léta vychloubá,“ podotýká Zbořil.

„Kalousek ve svém spravedlivém hněvu ještě zapomněl připomenout, že…“

V Partii na Primě na toto téma debatovala ministryně Jana Maláčová s expředsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem. Ta hned v úvodu hájila vládu, že soud sice zrušil čtyři nařízení Ministerstva zdravotnictví, ale vláda rozhodovala v čase pandemie věcně správně, jen na špatném nosiči. „Zachránili jsme tisíce životů a teď je třeba tuto situaci využít,“ zdůraznila Maláčová. Kalousek okamžitě Maláčové vyčetl, že teď vládě hrozí velké množství žalob. „Vláda se má chovat k občanům férově a musí jim říkat pravdu. ... Když někomu nařídím zavřít jeho provoz a nedovolím mu vydělávat ani korunu, tak musím také nést odpovědnost za tu následnou situaci,“ podotkl Kalousek. „Každá vláda by chybovala v této bezprecedentní situaci, ale ne každá vláda by podváděla a lhala svým občanům,“ vypálil.

„Miroslav Kalousek ve svém spravedlivém hněvu ještě zapomněl připomenout, že má tři revolvery, zřejmě ještě z dob, kdy působil na MO, a že je připraven, jak před týdnem oznámil, použít je k svržení současné vlády. Příště by mohl poradit souzeným a odsouzeným za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu aj., aby žalovali vládu a PČR, že je kontroluje. U člověka, který, jak se ukázalo před dvěma týdny, vědomě lhal, když informoval v PS občany ČR, že budou muset platit EU dotace Agrofertu, je to skoro jako řeči o provazu v domě oběšencově,“ komentuje politolog.

Padly i výzvy k odstoupení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „S ohledem na to, v jaké situaci se pan ministr ocitl, a mimochodem nikdo z jeho předchůdců něco podobného a v tak velkém rozsahu nezažil, myslím si, že jednal s nejlepším vědomím a svědomím. Poctivě, rozhodně a úspěšně dokázal čelit podlým a nehorázným útokům na svou osobu. Když víme, k jakým pokusům o trestnou činnost a odsouzeným skutkům ředitelů nemocnic a jejich managementu v minulosti došlo, je snadné spočítat, kdo všechno může mít zájem na jeho odvolání. Je to až nápadně podobné útokům na paní Marii Benešovou v minulém roce a jistě bude zajímavé, když někdo jen tak přes palec spočítá, kdo všechno autorem těchto výzev je,“ říká Zbořil.

Budoucnost může být mnohem dramatičtější

V pátek skončil zákaz volného pohybu osob, který v Česku kvůli epidemii nového koronaviru platil od 16. března. Lidé už se mohou pohybovat ve volném prostoru ve skupinách až deseti osob, a ne maximálně ve dvou jako dosud. Možné je také cestovat do zahraničí včetně dovolených. Postupně se otevírají obchody a provozovny.

„V žádném případě si nedovoluji vyjadřovat se k těmto zákazům a jejich rušení. Kdekdo o tom mluví a jen u některých skupin je snadné zjistit, o co jim vlastně jde. Jedenáct hejtmanů má jiný názor než pendleři na Domažlicku, herci vydělávající prostřednictvím agentur, obchodních společností než kamenných divadel nebo v ČT, majitelé cestovních kanceláří a funkcionáři sportovních oddílů a klubů atd. Je to vážné rozhodnutí, nejen politické a ekonomické, ale také z hlediska ochrany zdraví občanů ČR. Učinit jej nemůže bez obav ani suverénní soudce Městského soudu v Praze, ani člen opoziční strany v PČR nebo senátor bez jakékoliv odpovědnosti. Takové rozhodnutí musí být nejen správné, ale i moudré, protože může, ale nemusí být vzorem pro obdobnou budoucí situaci. A ta může být, pokud se světové mocnosti a pražští starostové zblázní, mnohem dramatičtější,“ hodnotí politolog.

Aktuálně nouzový stav platí do 30. dubna, o jeho prodloužení rozhodnou poslanci v úterý. A zda by měl být prodloužen, nebo ne? „To opravdu nevím a obávám se jen, aby nebyla použita metoda pokus – omyl. Ideální by byl společenský konsenzus, ale dobře víme, že u nás doma je to jako v té staré židovské anekdotě: Když se dva sejdou – stěžují si a naříkají, když jsou tři – pohádají se. A nezapomínejme, že v Praze, jak opět stojí za připomenutí, je největší výskyt mistrů světa a brouků Pytlíků na metr čtvereční,“ připomíná Zbořil.



Doktorka Soňa Peková ze soukromé laboratoře Tilia, které stát v počátcích koronavirové epidemie v Česku zakázal testovat, je přesvědčena, že koronavirus SARS-Cov-2 je v laboratoři uměle vytvořený virus. Podle Pekové je tento virus tak netypický a speciální, že nemohl vzniknout v přírodě. „Ten virus se chová divně, nevyvíjí dobrou imunitu, jsou známy případy reinfekce virem, jsem přesvědčena, že toto nevzniklo zásahem přírody,“ uvedla Peková v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Slyšel a četl jsem dvě velká interview paní dr. Pekové, která pokud si pamatuji, se zabývá genetickým inženýrstvím, a skoro bych chtěl říct, že jí věřím na slovo. Samozřejmě jako laik nemohu s jejími slovy souhlasit, nebo nesouhlasit, ale mám dojem, že se umí vyjadřovat jasně a srozumitelně a hlavně že nevynáší apodiktické soudy. Nejen umí pochybovat, ale dovoluje luxus přemýšlení a pochybování všem ostatním. A to je víc než mít jméno ověšené tituly a názvy možných i nemožných institucí,“ uvedl politolog.

Analytik Štěpán Kotrba čtenářům ParlamentníchListů.cz netvrdí, že virus SARS CoV-2 nutně vznikl laboratorně, nicméně na základě rešerše vědeckých časopisů předkládá zapadlá fakta, která i to mohou naznačovat. „Kdesi na počátku možná stály dva incidenty v rizikových provozech, kde se žádné incidenty stávat nemají a nesmějí. Čína poukázala na incident v americké vojenské laboratoři USAMRIID ve Fort Detrick v Marylandu, odkud prý unikl první kmen koronaviru.“ „Donald Trump obvinil na oplátku Čínu, že vyrobila koronavirus ve své Národní referenční laboratoři pro biologický výzkum ve Wu-chanu,“ píše Kotrba.

„Ano, je to tak, anebo to může být úplně jinak. Celý svět je dnes ve stadiu nedostatečně zpracovaných informací, kriticky posouzených a dovolujících alespoň z velké dálky docházet k nějakým analytickým závěrům. Nejenom zpravodajové, ale i prezidenti, předsedové vlád těch nejmocnějších států, o EU ani nemluvme, dokázali, že se umějí mýlit zcela zásadně. Je to způsobeno tím, že neumíme oddělit informace důležité od nedůležitých a že, naneštěstí, většinu světových médií zajímají zprávy až teatrálně dramatické než pravdivé,“ uvedl Zbořil.

„Téměř pokoutně se šíří po internetu vizuální informace z čínského desetimilionového Wu-chanu, a když se o nich někdo jen zmíní, spěchá komisařka EK označit je za čínskou propagandu. A zase – třeba to tak je, ale třeba také není. Nakonec možná bude tato válka informací nejen intenzivnější, ale hlavně nebezpečnější než koronavirus samotný.

Nedělejme si iluze, hlavy máme skoro všichni stejně velké, pán, nebo kmán, jenom někteří z nás si myslí, že jsou vševědoucí, a mají abnormálně zvětšené sebevědomí,“ dodal.

Návrh SPD na vyhlášení referenda o vystoupení z EU neprošel. Pro zařazení tohoto bodu bylo 28 poslanců, 93 proti, 69 poslanců se zdrželo, mimo jiné i předseda ČSSD Jan Hamáček. „Návrh nebyl přijat. Pevné zařazení nebudeme hlasovat,“ zaznělo po hlasování. Proti bylo například 25 poslanců ANO, 21 poslanců ODS a 17 poslanců Pirátů. Proti byli i lidovci, topkaři, sociální demokraté i poslanci STAN. Pro byli přítomní poslanci SPD a také KSČM.

„Bylo to jen symbolické gesto, protože za současné politické situace v ČR a EU bylo pro poslance koaličních stran nepřijatelné. Možná kdyby se blížily volby do PS PČR, mělo by to ještě nějaký jiný význam, protože by to ukázalo vůli občanů být, nebo nebýt v nějaké podobě součástí evropské integrace. Stejně prázdným gestem je zdržet se hlasovat, protože v EU si toho skoro nikdo nevšimne, ale některé strany jen zbytečně plýtvají energií, kterou by mohly vynaložit na úspěch svých kandidátů ve volbách do EP a nedivit se, kdo všechno byl v ČR do EP zvolen. Protože význam českých poslanců v EP degradoval na roli lobbistickou a referenční, mohlo by to mít sice velmi omezený, ale přece jen nějaký význam,“ podotýká Zbořil.

Hlasování komentoval na sociální síti i německý velvyslanec Christoph Israng. „Výsledek hlasování Sněmovny k referendu o vystoupení ČR z EU musí být impulzem, abychom své české partnery a přátele získali ještě více pro Evropu. Aktivní ČR v srdci Evropy je ku prospěchu nás všech,“ vzkázal.

„Co by mohl německý velvyslanec také říct jiného? Byly doby, kdy si nejeden německy mluvící politik myslel, že Praha by měla být centrem Svaté říše římské, a někdy se někomu i dnes zdá, že by na tento stav mohlo dojít,“ komentuje politolog.

To, že se k hlasování v Česku vyjadřuje německý velvyslanec, neušlo europoslanci ODS Janu Zahradilovi. Prý by také hlasoval proti referendu. Nicméně měl připomínku na sociální síti: „Ale skutečně se zrovna k tomuto hlasování české Sněmovny musí veřejně vyjadřovat německý velvyslanec? Jako jediný ze všech zemí EU? A ještě tam otagovat vládu, PS a MZV? Tweetuje snad český velvyslanec v Berlíně poznámky k nějakému hlasování Bundestagu, třeba o migrační politice? S tagem spolkového kancléřství?“

„Nejsem si jistý, zda nejde o nějaké nedorozumění. Ačkoli německá diplomacie se nedorozuměním, na rozdíl od té české, umí vyvarovat. Koho zajímá jazyk německé diplomacie, jistě pochopil, že to není nějaké „velmi vážné varování českých partnerů“. Ale takové lehké napomenutí provincie z metropole to přece jen je,“ říká Zbořil.

Pro Haška může znamenat i proti Chovancovi a spol.

Michal Hašek nabírá v sociální demokracii druhý dech. Poté, co se musel stáhnout do ústraní, se po sedmi letech stává volebním manažerem ČSSD pro krajské a senátní volby. Expremiér Jiří Paroubek, který si Haška i nadále váží, má za to, že Haška čeká sebevražedná mise.

„To jsem v posledních dnech nedokázal zaznamenat. Ale všiml jsem si některých pozoruhodných výroků Jiřího Paroubka v posledních týdnech, které mne přesvědčily, že starý bard cit pro českou politiku stále ještě má. I když si to Halina Pawlowská a někteří její přátelé už dávno nemyslí,“ uvedl politolog.



„Odhadovat chování vedení ČSSD je tradičně obtížné, dnes skoro nemožné, ale vypadá to, že Jan Hamáček proplouvá mezi mimořádně nebezpečnými peřejemi ohrožujícími samotnou existenci ČSSD úspěšně. A pokud se rozhodl ‚pro‘ Haška, může to být také ‚proti‘ Chovancovi a celému politickému okolí obou těchto mužů v ČSSD s minulostí,“ dodal.

Řada členů ČSSD z tohoto oznámení nemá radost. Ozval se Michal Šmarda či Petr Dolínek, který pohrozil odchodem z poslaneckého klubu ČSSD. „Sociálním demokratem jsem dlouho a hodlám jím zůstat. Nejsem ale připraven spolupracovat s klubem, který by takovou nominaci podpořil. To by byl krok zpátky,“ podotkl Petr Dolínek. Jeho slova přinesl server iDNES.cz. „Navíc jsem se z krajů dozvěděl, že někteří nezávislí kandidáti hodlají kvůli osobě Michala Haška naše kandidátky opustit, což by byla škoda,“ dodal. Podle senátora Jiřího Dienstbiera „se někdo musel úplně zbláznit“.

„Kdo ví, třeba situace v ČSSD, ačkoliv to z venku tak nevypadá, je natolik vážná, že by této straně prospělo, kdyby ji opustili všichni tři pánové, kteří se zde tak přísně vyjadřují. Ale na druhé straně, co by to bylo za ČSSD, kdyby se v ní takovými silnými slovy šetřilo?“ komentuje Zbořil.

Opět o sobě dává vědět Mikuláš Minář, a to na videu s názvem „Jdu se projít“ na twitterovém účtu iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Je mu ze situace smutno, konstatuje, že rouška není náhubek, a nechápe, proč je v jeden den něco vládou přijato, druhý pozměněno a třetí den zrušeno. Nerozumí tomu, „proč se klaníme Číně, která způsobila svým lháním a tutláním celosvětovou pandemii“. Ekonomická pomoc je podle jeho slov „ušitá na míru velkým hráčům“. „Já už to potřebuji jít rozdýchat na čerstvý vzduch... proto půjdu ve středu 29. dubna v 18.00 hodin na procházku do Letenských sadů. Vezmu si s sebou transparent, na který napíšu otázku, která mě nejvíce pálí. Vezmu si samozřejmě také roušku a budu udržovat bezpečnou vzdálenost, ale nebudu mlčet,“ nabádá Minář. Ty, kteří se chtějí přidat, ať se budou nacházet kdekoli, vyzývá, aby se v ten samý den vyfotili se svou otázkou, která je pálí a na kterou jim vláda dluží odpověď. „Všechny tyto otázky pak sebereme a od vlády na ně budeme vyžadovat odpovědi,“ uzavřel s tím, že pokud vláda do jednoho měsíce nedá odpovědi, vystaví jí vyúčtování.

„Nevím, zda pan Minář svá slova dodrží a půjde se projít. Třeba mu to pomůže ‚porozumět‘ tomu, čemu jiní rozumějí jinak než on. Snad by také mohl vysvětlit, co myslí tím zúčtováním s vládou. Bude to jen účtenka? Snad také ví nejen z právní praxe právníků, že za vyžádané odpovědi na otázky se platí. Někdy doslova penězi, někdy opovržením. Ale třeba mu německý jáhen pomůže nalézt nějakou odpověď,“ komentuje Zbořil.

Verbální útoky divadelního podnikatele pana Lichtenberga na ministra kultury

Herec David Prachař vzbudil rozruch svým vyjádřením v Událostech, komentářích, když uvedl: „To nevíme, to je tajemství. Celá kultura je tajemství. Ale chci jenom podotknout, že Oldřich Nový zkrachoval, Vlasta Burian zkrachoval a stát není od toho, aby ty bolestínský umělce podporoval a neustále se omlouval, proč jim nedává tolik a tolik peněz. Svobodu máme, jakou si uděláme a budeme mít. Jenom bych se slušně přimlouval za slušný umělce, kterých jsou mraky, který neřvou, nevykřikujou, který se neprojevujou nějak hekticky a nechtěj hned miliony a miliardy. Nejsou nijak podvedení, ani se tak necejtěj,“ řekl herec.

„Pan Prachař má pravdu v tom, že zejména malá divadla rychle vznikají a stejně rychle zanikají a že zanechávají určitou stopu v kulturním prostředí, ve kterém působila. A někdy to prostě nejde, i když jsou sponzoři, kvalitní ansámbl, ale diváci nechtějí chodit na Shakespeara ani Na tý louce zelený. „Věčný“ Semafor nebo S+H v Dejvicích jsou výjimkami, ale kdo neví, jaké úsilí vyžaduje tuto věčnost neustále oživovat a měnit její povahu, neví, o čem mluví. Nešťastné verbální útoky divadelního podnikatele pana Lichtenberga na MK Zaorálka byly z těch ‚neslušných‘, ale alespoň ukázaly, komu a oč jde. Zda jen o ty miliony, nebo o ‚kulturu‘, a co si pod slovem kultura představuje,“ komentuje Zbořil.

Herec a ředitel soukromého Divadla Na Jezerce s.r.o. Jan Hrušínský se na webu Forum24.cz vyjádřil k – podle jeho slov – nepravdivému výroku herce Davida Prachaře v pořadu Události, komentáře na ČT24. Vadí mu, že Prachař se vyjádřil o tom, že v minulosti zkrachovali například i herci a divadelní podnikatelé Oldřich Nový nebo Vlasta Burian. Podle jeho slov totiž Nový nezkrachoval, ale vláda Klementa Gottwalda mu v roce 1948 soukromé podnikání zakázala. „Zrovna tak Vlasta Burian nezkrachoval proto, že se mu nedařilo vést soukromé divadlo, ale proto, že nacisté koncem války divadla zavřeli a v květnu 1945 se před vchod Burianova divadla postavilo několik českých herců s páskou revoluční gardy na ruce a s puškou na rameni a Vlastu Buriana do jeho divadla, které si přivlastnili a nazvali Divadlem kolektivní tvorby, nepustili,“ sdělil Hrušínský.

„Asi to tak bylo, ale kdo si tehdy myslel, že je slušný a neslušný herec a divadelní podnikatel? S páskou RG určitou dobu řádili mnozí, nejen v Praze, ale i v celé republice. Barrandovští lynčovali režiséra Svitáka hned za rohem v Bartolomějské v květnu 1945, do divadel a k filmu se vraceli lidé, kteří byli oběťmi protektorátní perzekuce a kromě nich, a zejména po roce 1948, se k nim přidávali i oportunisté, kteří se stávali národními umělci a užívali si výhod nového režimu. Příběh Vinohradského divadla změněného na Divadlo Československé armády, ve kterém ‚řádili‘ pozdější disidenti, je další smutnou kapitolou, kterou psali čeští herci a herečky,“ podotýká Zbořil.

„Příběh je to vlastně nekonečný a nevím, zda věci prospěje právě v této době o takových věcech diskutovat. Ale možná že ano a že se ještě leccos zajímavého a nejen o pražské divadelní minulosti dozvíme,“ uzavírá Zdeněk Zbořil dnešní Rozjezd.



