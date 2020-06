V ČT jsou malé platy. Zvýšit! znělo na demonstraci. A zle o Xaverovi a Lipovské

Včera odpoledne proběhla na Hradčanském náměstí demonstrace iniciativy Masaryk. Z akce existuje téměř dvouhodinový záznam. A jedno ze žhavých témat byla Česká televize a nedávno proběhlá volba do Rady ČT. Mluvil například předseda Českého filmového a televizního svazu FITES, který dal letos Xaverovi Kyselý citron. Stěžoval si, že v ČT jsou malé platy. A navrhoval, aby se Česko inspirovalo v Bavorsku. Do ekonomky Lipovské se pak pro změnu navezl senátor Smoljak.

Akce začala zpěvem písně "Jednou budem dál". Pak už projevy odstartoval Ray Baseley, jeden z pořadatelů akce a mluvčích iniciativy, který se opíral jak do Babiše, tak do Zemana. Dotkl se i zvolení nových členů Rady ČT: "Českou televizi zasáhlo zvolení nových zástupců do její rady. A kvůli tomu jsme dnes také tady."

Pak už hovořil další organizátor Fedor Bruoth, který se tématu ČT věnoval podrobněji a také se trefoval do Babiše a Zemana za údajnou proruskost. "Všichni ti, které jsem zmínil, svorně pracují na tom, aby ovládli Českou televizi, aby ji ochočili a dali jí náhubek. Ale to jim nesmíme dovolit. Chtějí z ní udělat hlásnou troubu momentálních mocipánů. To nechceme a to také nedovolíme."

Následně se mikrofonu chopil dokumentarista Martin Vadas a i on se dotkl tématu. "Byla zmíněna situace České televize. Chtěl bych ji dát do souvislosti, nejde jen o ty tři, kteří reprezentují, jak to řekla paní Němcová 'fašisticko-komunistickou strukturu v Poslanecké sněmovně'. Ale jde o celkovou situaci České televize. Žádný podnik v České republice a ani žádný zaměstnanec nepracuje za peníze roku 2008. Jen Česká televize a Český rozhlas. Poslanci si to pro sebe vyřešili tak, že sobě a dalším ústavním činitelům zvýšili platy více než dvakrát za tu dobu. Domnívám se, že to ohrožuje výkonnost veřejné služby. Zadarmo se to dlouhodobě kvalitně dělat nedá. A já si myslím, že veřejná služba musí být kvalitní, aby měla své opodstatnění. Aby nás informovala nezávisle. Aby si ji nikdo nemohl uplatit. Aby ji nikdo nemohl ovlivnit ve svůj prospěch. Potřebujeme nezávislou Českou televizi, nezávislý Český rozhlas," řekl Vadas a dočkal se potlesku. Dodejme, že právě to, že není známo, jaké mají její zaměstnanci platy, je jedním z častých bodů kritiky ČT.

Vadas pak pokračoval: "Myslím si, že o programu České televize a Českého rozhlasu by se nemělo rozhodovat ve Sněmovně ani v Senátu. Myslím si, že politici by měli převzít osvědčený bavorský model. Vzpomeňte si, jak Bavorsko funguje, připomeňte si, jaké v Bavorsku mají důchody a platy, a tam se snažme přiblížit. Opisujme správně, opisujme dobré texty, opisujme dobré zákony."



Mluvil i o zasahování politiků. "Ta ingerence politické scény je zjevná, i když třeba není přímá. Ale atmosféra, kterou kolem sebe vytvářejí vláda České republiky a prezidentská kancelář i s panem prezidentem ovlivňují média. Ta média mají strach a v tomto strachu pracují. Dovolím si připomenout, jakým způsobem zpravodajství České televize referovalo o zvolení těchto třech 'no names' osob, které v profesi nikdo nezná a nikdo dobře nehodnotí."

Pak se věnoval přímo Xaverovi Veselému: "Člověkem, který má dohlížet na fungování veřejné služby, se stal držitel Kyselého citronu Trilobitu, udělovaného u příležitosti Trilobita nezávislou porotou Českého filmového a televizního svazu FITES, kterého jsem předsedou. Ta porota posoudila jeho výkon, moderátorský, a řekla, že toto nelze. Ten pán pracuje pro Český rozhlas. Ta normalizace postupuje a je to velice nebezpečné." Na závěr dodal, že nechtějí služebnou ČT a ČRo. "Chceme, aby média veřejné služby nastavovala politické scéně zrcadlo a upozorňovala na nebezpečí, která v této situaci hrozí. Některá už tady byla zmíněna."

Že "svoboda médií je v ohrožení" mínil i Pavel Svoboda, neúspěšný lidovecký kandidát na europoslance. Hovořil i senátor David Smoljak, který naopak Českou televizi označil jako vítěze koronavirové krize, protože údajně i pochybovače přesvědčila, že její veřejná služba je nenahraditelná. "Byla to právě ČT, která zastoupila tu zmatečně jednající vládu, která v jednu chvíli něco vyhlásila, v druhou to odvolala. Byla to právě ČT, která v tu chvíli byla schopná přenášet ty informace srozumitelným a klidným tónem, aniž by zvyšovala napětí ve společnosti. A jak se jim za to vláda odvděčila? Zatímco v prvním kole poslala do rad kandidáty, kteří se vyjadřovali kriticky k České televizi, což je v pořádku, do druhého kola už vyslala rovnou kandidáty, kteří samu podstatu České televize začali zpochybňovat," stýskal si Smoljak.

"Chápete ten paradox, že někdo zvolí do Rady ČT člověka, který říká, že nechápe smysl existence té služby, nevidí její potřebu? Dovedete si představit, že by do dozorčí rady nějaké instituce nastoupil člověk, který by řekl, že vůbec nechápe, co ta instituce dělá a proč tu je? Dovedete si představit, že by ho tam někdo mohl zvolit? S jakým úmyslem? Rozhodně ne s dobrým," opřel se Smoljak pro změnu do Lipovské. "Mimochodem, tato kandidátka dostala nejvíc hlasů ze všech kandidujících v Poslanecké sněmovně. To svědčí samo o sobě o tom, jakými úmysly byla ta většina v Poslanecké sněmovně vedena," vytýkal senátor poslancům.

