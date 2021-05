V ČT začala VÁLKA. Dvořákův „vlastňák“. Žaluje Lipovskou, ale...

reklama

Anketa Považujete Srby za bratrský národ? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 4389 lidí

A přemožen pocitem vlastní důležitosti poté zaútočil na členku Rady ČT. „Jako soukromá osoba, jako člověk s dlouho budovanou profesní reputací, cítím nutnost bránit i svoji vlastní pověst a integritu v okamžiku, kdy je soustavně napadána. Jsem přesvědčen o tom, že veřejné aktivity radní Hany Lipovské v posledních týdnech překročily rámec působnosti člena Rady České televize a že se dostaly na úroveň osobních útoků i za hranici toho, co je možné považovat za normální a slušné. Na jejích soukromých profilech a v rámci jejích individuálních aktivit se objevují nepodložená a nepravdivá sdělení o mojí osobě, často spojující informace, které získala v rámci výkonu funkce v radě, s vlastními mystifikačními informacemi,“ prozradil generální ředitel ČT, že ho zajímají obsahy profilů radní, zatímco nad profily svých oveček z Kavčích hor dlouhodobě mává rukou.

Psali jsme: „Neuvěřitelný.“ Kroupa diskredituje všechny novináře, míní Kořanová. Udeřila i na opozici, kvůli ČT

Ředitel ČT vyzval radní, aby nepřihlíželi k názorům kolegyně

Pak přítomné seznámil s tím, že podle některých otevřených zdrojů byl Hanou Lipovskou dokonce do policejního protokolu označen jako osoba, která ji ohrožuje na životě. „To je nepřípustné. A ještě jednou to tady hlasitě odmítám. Zaujatost paní radní Hany Lipovské mou osobou jde tak daleko, že svá vystoupení a kroky neomezuje jen na půdu Rady České televize, ale dokonce sama pod hlavičkou rady oslovuje různé veřejné či jiné instituce, u nichž fakticky poškozuje moje jméno dezinterpretacemi a účelově tvořenými konstrukcemi, které neodpovídají skutečnosti. Není proto pro mě už možné, abych dokázal vystoupení paní radní Lipovské v rámci oficiálních zasedání Rady České televize vnímat jako nestranná, považuji je naopak za podjatá a apeluji na vás, abyste přihlíželi při svém jednání i k tomuto kontextu,“ vyzval Petr Dvořák jinými slovy, aby členové Rady ČT nebrali názory jedné z nich v potaz. Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 18.5.2021) Už jsem po očkování alespoň jednou dávkou 35% Nechám se očkovat 3% Nenechám se očkovat 59% Nevím 3% hlasovalo: 8598 lidí

Poté, co radním vysvětlil a doporučil, koho si nemají všímat, ve svém proslovu pokračoval. „Osobně jsem dokonce přesvědčen, že jednání radní paní Lipovské, jež se vymklo z režimu standardního fungování rady jakožto významného a důvěryhodného orgánu, narušuje důstojnost funkce Rady České televize. Od počátku jsem se snažil najít konstruktivní cestu k diskusi o výhradách, které proti mně paní Hana Lipovská vznášela. Nicméně toto se nepodařilo, a jak je zřejmé, výpady paní Lipovské vůči mně se stále stupňují. Po zvažování, které pro mě bylo náročné a nepříjemné, jsem se rozhodl učinit krok, který v dané situaci považuji za poslední možnost obrany. Přistoupil jsem k tomu, že jsem na paní radní Hanu Lipovskou podal oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu. A to zejména kvůli zmiňovanému obvinění, že ji ohrožuji na životě,“ prozradil generální ředitel své pohnutky.

Díky podanému trestnímu oznámení může nahlížet do spisů

Prý je pro něj tato událost tak významná, že ji nemůže pominout. „Pro úplnost dodávám, že mě tento krok netěší a že plně respektuji kontrolní činnost, kterou vykonávají členové Rady České televize, a je mi velmi líto, že jsme se museli ocitnout v takto nepříjemné situaci,“ rozlítostnil se Petr Dvořák, ale pak už pevným hlasem dodal, že by byl rád, kdyby toto prohlášení bylo součástí zápisu ze zasedání Rady ČT. Na jeho povídání pochopitelně musela Hana Lipovská zareagovat. „Pan generální ředitel mimo jiné řekl, že už vyčerpal všechny prostředky. Já se domnívám, že nevyčerpal. Vy jste, pane generální řediteli, doposud pořád ještě nezkusil – aspoň na chvíli – mluvit pravdu, což tu situaci poměrně dost ztěžuje,“ obrátila se radní na Petra Dvořáka.

Psali jsme: „To máme bombardovat bratry?“ Lži o Zemanovi, vzkaz od Havla. Svědectví z roku 1999 „Havel, pane Foldyno.“ „Já se musím smát.“ Boj o Srbsko. Moderátor ČT v akci „Reprezentuji smějící se bestie.“ Do boje o Radu ČT naskočil advokát, který si chce posvítit na hospodaření ČT. Budí hrůzu. U některých Jan Tománek: Ještě se nezavírá, ale z práce se vyhazuje. Občan mlčí. Umělci selhali, rodiče zklamali

Podotkla, že od začátku bylo jasné, že na ni bude podáno trestní oznámení. „Mimochodem jsem byla velmi dobře informovaná o tom, že se pan generální ředitel v doprovodu právníka dostavil na kriminální policii na oddělení extremismu a terorismu a chtěl vypovídat v téhle věci. Moji advokáti mě upozornili, že je to standardní postup, když se někdo snaží dostat do cizího vyšetřovacího spisu. Samozřejmě takovéto podání trestního oznámení může mít tři důvody. Buď je, jak říkají advokáti, happeningové, nebo má za cíl někoho dehonestovat, pošpinit, říct, že tady nemá co dělat, což bezpochyby může svůj účel splnit a splnilo by ho, kdyby to dělal někdo jiný než pan generální ředitel Dvořák, nebo může vést právě k nahlédnutí do spisů,“ upozornila Hana Lipovská.

Respekt a Česká televize společně uvedly lživé informace

Anketa Mělo by dětem být dovoleno sundat ve škole roušky? Ano 94% Ne 3% Nevím 3% hlasovalo: 5628 lidí

Konstatovat to, že by ji Petr Dvořák chtěl zavraždit, by podle ní mohl leda blázen. „Koneckonců když se podíváme na pana generálního ředitele, možná je špatný manažer, ale není masový vrah. To v žádném případě ne. Co je možná vážnější po tom všem, co se stalo, že se na mě obrátili právě policisté z kriminálky a říkali mi: ‚Prosím vás, vždyť my jsme tam byli, my víme, že je to lež. To je normální, že oni takhle lžou?‘ Já jsem odpověděla: ‚Podívejte, já ve své vlastní věci v žádném případě zasahovat nebudu, prostě Česká televize v mé věci lže, tak lže, já se bránit nebudu.‘ Na druhou stranu podal-li pan generální ředitel trestní oznámení, což je – myslím si – velmi dobré a je to správný krok, tak je potom otázka, zda toto trestní oznámení nerozšířit na redaktorku Svobodovou z Respektu, případně na pana Hynka a na zpravodajství České televize, kteří zmiňovali informace, které jsou absolutně nepravdivé, naprosto lživé,“ nadhodila Hana Lipovská.

Ředitel jako drezurní kůň, kterého vždy vede někdo na ohlávce

Připustila, že by pro ni osobně bylo velmi zajímavé zjistit, jaký byl důvod k tomu, že tyto informace byly vyfabulovány. „I když ona ta odpověď je vcelku jednoduchá. Poprvé po deseti letech začala tato konkrétní rada – jeden vedle druhého, a já si každého jednotlivého člena rady včetně těch, kteří mě třeba nemusejí mít rádi, vážím – dělat svou práci. A ta práce je strašlivě nepříjemná. Ono je to – s odpuštěním – vyklízení chlívu. A jsou tam věci nepříjemné a jsou tam věci bolavé. Já jsem se snažila s panem generálním ředitelem hledat řešení, pan generální ředitel si však místo toho jak na orloji zval jednotlivé radní a nasazoval na to, jak je ta Lipovská špatná, jak je ten Matocha špatný, a údajně leckterý radní dostával hory, doly, černý les, ale nic z toho,“ uvedla členka Rady ČT.

Zamyslela se i nad tím, jaké může být vyústění celé této záležitosti. „Možná trestní oznámení bude vyšetřováno, možná bude odloženo. Možná že mě Sněmovna odvolá. Je to úplně jedno. Nic to nezmění na tom, že to ukázalo, co všechno je špatně. Ne v České televizi. Česká televize ve své většině funguje, drtivá většina zaměstnanců funguje, drtivá většina lidí se snaží dělat dobře svou práci. Ale ukázala, co je špatné na managementu člověka, o němž před deseti lety novinář z týdeníku Ekonom – nikoli já, pane generální řediteli – napsal, že je drezurní kůň, kterého vždy vede někdo na ohlávce. Těším se na výsledek trestního oznámení. Já na vás pravděpodobně trestní oznámení podávat nebudu, i když pánbůh ví, že by bylo za co. Ale, prosím vás, zkuste opravdu jednou vyčerpat všechny prostředky. Zkuste tu pravdu,“ vyzvala Hana Lipovská.

Dvořák se rád omluví, pokud informace jeho ČT byly bludy

V reakci na to si Petr Dvořák zhluboka povzdychl a svěřil se, že se mu na vyřčené těžko odpovídá. „Opět jsme byli svědky toho, jakým způsobem dokáže paní radní Hana Lipovská manipulovat s fakty. Mě se její přístup hluboce dotýká. Musím říct, že pokud se ve veřejném prostoru objevuje informace o tom, že já jsem ten, který ji ohrožuje na životě, tak je to věc, která mi připadá neuvěřitelná. A dnes je situace taková, že paní radní Lipovská velmi dobře ví, co do toho protokolu na policii nadiktovala ve chvíli, kdy žádala o policejní ochranu. V dnešní situaci policie velmi dobře ví, co v tom protokolu je. A já očekávám, pokud budu pozván k podání vysvětlení, že i já budu vědět, co tam je. A pokud by ty informace z toho protokolu nesouhlasily s tím, co se v tom veřejném prostoru objevuje, rád se paní Haně Lipovské omluvím,“ ztrapnil se generální ředitel přiznáním, že sám neví, co radní do policejního protokolu řekla, ale i tak na ni za to podal trestní oznámení.

Psali jsme: Šéf ČT Dvořák: Dám trestní oznámení na Hanu Lipovskou Tolik útoků na Lipovskou! Duka zapojil Masaryka Josef Šlerka pro PL: Kritik ČT je okamurovec, obhájce havloid? Čas mluvit spolu. Hrozí smrtící rána demokracii Šarapatka a Kühn vyvolávají konflikty a hrotí jednání, ne Lipovská. A Dvořák... Šéf Rady ČT prozradil úplně vše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.