V Čechách se bát viru nemusíme? Hlavní hygienička uklidňuje paniku

Nákazu novým typem koronaviru potvrdilo v úterý Německo a podezření se objevila i v dalších sousedních zemích, na Slovensku a v Rakousku. Hlavní hygienička Eva Gottvaldová v rozhovoru pro server iDNES.cz říká, že k obavám u nás není důvod.

„V Čechách se bát určitě nemusíme. Je však potřeba mít zdravý respekt. Je tu celá řada aspektů, které o koronaviru ještě nevíme. Riziko rozšíření viru do světa je velké. Nakaženého člověka v Německu lékaři nyní zpovídají a zjišťují informace. U nás něco podobného v případě nákazy dělají krajské hygienické stanice. To je hlavní opatření a platí pro jakoukoliv nemoc. Je to drobná detektivní práce, kdy se nakažený člověk musí vyzpovídat a stát musí přijmout náležitá opatření," uklidňuje situaci Gottvaldová.

O novém koronaviru se toho podle Gottvaldové zatím ví velmi málo. „Momentálně neznáme zdroj viru, nevíme, jaká je míra jeho přenosu. Nevíme ani, nakolik závažné to onemocnění je. Proto zatím nemůžeme přijmout nějaká zásadnější opatření. Je tu příliš mnoho neznámých,“ tvrdí s tím, že v Číně možná dochází k určitému zadržování informací. „Ale to jsou jen spekulace,“ dodává.

Je známo, že onemocnění je virové a jeho zdroj pochází ze živočišné říše. „V Číně mají lidé užší kohabitaci se zvířaty. To je pro přenos viru lepší prostředí. Důležité je znát konkrétní zdroj, aby se nemoc mohla zkoumat, my jej však neznáme,“ říká Gottvaldová a dodává, že podle spekulací může koronavirus pocházet z netopýrů – kaloňů.

Gottvaldová pochválila Čínu za to, že téměř okamžitě poskytla vědcům genetickou informaci původního onemocnění, což přispěje k rychlé výrobě vakcíny. „Ale je to opravdu nová věc. Uběhla zatím krátká doba na to, aby vědci mohli zjistit něco více,“ říká.

V Číně se v minulosti objevil i jiný typ koronaviru, SARS, a podle Gottvaldové to může být způsobeno jinými hygienickými zvyklostmi v zemi. „I u nás si ale mnoho lidí nemyje ruce, například po použití toalety. Stejně tak si mnoho lidí při kýchání sice dává ruku před ústa, ale potom se v metru chytne tyče. Je třeba si uvědomit, že v Čechách jsme na prahu chřipkové epidemie a obecně bychom měli dodržovat ‚pravidla slušného chování‘ – mytí rukou a podobně,“ radí hygienička, ale opět dodává, že panika z nákazy koronavirem u nás není namístě.

Úmrtnost nového viru je podle ní stejná jako u chřipky a postihuje hlavně starší lidi, kteří už mají jiné onemocnění. „Když dochází k úmrtí, velmi často má člověk také kardiovaskulární onemocnění, obezitu, onemocnění plic a podobně. Zatím se zdá, že to tak může být i v případě koronaviru,“ uklidňuje Gottvaldová, že pro zdravého člověka není nákaza smrtící.

Čína se teď podle ní dostane načas do mezinárodní karantény. „Diskutuje se o tom, jak ještě více omezit leteckou dopravu. Onemocnění má poměrně velkou inkubační dobu, může to být od jednoho do 14 dnů. Identifikace pasažérů vám tak vždy nemusí pomoct, nemoc může propuknout za delší dobu. Je důležité, aby lidé, kteří se necítí dobře a byli v lokalitě, kde se onemocnění vyskytuje, na to lékaře upozornili,“ radí Gottvaldová.

Na Slovensku ani v Rakousku se podezření na nakažení koronavirem nepotvrdila a stejně tomu bylo u několika podezřelých v České republice. Nový typ viru se rozšířil z Čínského Wu-Chanu a v Číně již na jeho následky zemřelo na 130 lidí. Nákazu hlásí dalších šest tisíc pacientů. Mimo Čínu zatím žádné oběti nejsou.

