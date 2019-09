V Hongkongu znovu vyrazily do ulic tisíce lidí. Policie nasadila vodní děla

V čínském Hongkongu opět vyrazily do ulic desítky tisíc lidí, aby dali komunistické vládě najevo, že si přejí zachovat co největší míru svých svobod, jako jsou svoboda slova, svoboda shromažďování a tak dále.

V Hongkongu stále není klid. Především mladí lidé začali v ulicích protestovat před několika měsíci kvůli extradičnímu zákonu, který by umožnil vydávat podezřelé osoby Hongkongu mimo jiné do Číny, s níž do té doby Hongkong neměl smluvně vyjasněno, jak by to mělo být s vydáváním podezřelých osob. Guvernérka Hongkongu Carrie Lam již oznámila, že byl zákon stažen, ale desítky tisíc lidí vycházejí do ulic dál. Nejinak tomu bylo i tuto neděli.

Demonstranty se pokusila rozehnat hongkongská policie. Podle agentury Reuters použila slzný plyn a vodní děla. Demonstranti házeli na strážce zákona cihly a zápalné láhve. Nejradikálnější demonstranti se pokusili zablokovat část města např. hořícími koši.

Obchody v ulicích zůstaly zavřené, několikaměsíční protesty si tak vybírají nemalou daň na místní ekonomice.

Demonstranti se dovolávají smlouvy uzavřené mezi Velkou Británií a komunistickou Čínou z roku 1984, že Hongkong bude poté, co se v roce 1997 vrátí pod čínskou správu, součástí komunistické země, ale budou tu panovat svobodnější podmínky než v jiných částech země. Obsah smlouvy lze podle agentury Reuters shrnout do hesla „jedna země, ale dva systémy“. Nespokojení obyvatelé Hongkongu tvrdí, že čínští komunisté tuto smlouvu zašlapávají do země, a žádají Velkou Británii, aby se zasadila o její plnění.

Čínská strana nejednou prohlásila, že situaci v Hongkongu považuje za vnitrostátní záležitost a nepřeje si, aby se v tomto sporu angažoval kdokoli zvenčí.

autor: mp