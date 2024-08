Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 3% Nechci 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 635 lidí

Analytik předně zmiňuje nedávné masivní údery drony a střelami na Kyjev a další oblasti. Je poněkud skeptický k prohlášením, že se jednalo o největší nálet této války, ale bude zřejmě v prvních pěti. Cílem byly evidentně rozvodné stanice, zejména ty s kapacitou 750 kV, které se opravují a nahrazují mnohem hůř než ty menší. Nejvýznamnější zásah byl dle něho v Kyjevské vodní elektrárně. Po útoku následoval okamžitý výpadek proudu, některé televizní stanice prý ztratily proud přímo při vysílání.

Zatímco většina lidí si myslela, že se jedná o pomstu za vpád do kurské oblasti, mluvčí prezidenta Putina Dimitrij Peskov uvedl, že na odvetných akcích proti Ukrajině za tento vpád se ještě pracuje. Což naznačuje, že útoky na ukrajinskou rozvodnou síť byly plánované dlouho dopředu a jednalo se o připravované podzimní ničení energetické infrastruktury, o kterém se již mluvilo dříve. Jeden z ukrajinských představitelů tuto myšlenku sdílel i na sociální síti X, tedy že tyto útoky jsou plánovány týdny, někdy i měsíce, a rozvědné operace a průzkum pravděpodobně začaly ještě před vpádem na ruské území.

„Bude zajímavé sledovat, kolik lidí na Ukrajině příští rok zůstane, protože podle nové zprávy o SIM kartách už došlo ke katastrofickému pádu úrovně populace,“ uvedl. Bývalý premiér Ukrajiny v letech 2010 až 2014 totiž uvedl, že podle nezveřejněných dat je na Ukrajině 16 milionů aktivních uživatelů mobilních telefonů a 25 milionů aktivních SIM karet. Z toho odvozuje, že na Ukrajině zbývá pouze 18 až 19 milionů lidí.

