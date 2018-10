V Plzni soudí muže, který vyhrožoval terorem v Pákistánu

Vyhrožoval teroristickými činy v Pákistánu, pokud nepropustí na svobodu Češku, která byla zadržena na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Chtěl zadržené pomoci, útoky nemyslel vážně, řekl dnes u soudu.

Cizinec, který pracoval v továrně v Plzni, si podle žalobce nejdřív nechal internetovým překladačem přeložit z bulharštiny do angličtiny text. Z pokoje plzeňské ubytovny ho pak poslal do Pákistánu tamnímu internetovému deníku a satelitní televizi. Napsal, že pokud Pákistán nepropustí do 48 hodin zadržovanou Češku, o níž média psala jako o Tereze, a neposadí ji do letadla, odehrají se v Pákistánu teroristické útoky. Na mysli měl podle žalobce bombu. Do textu uvedl i své telefonní číslo, na němž ho měla Češka po propuštění kontaktovat.

Ivanov se přiznal. Popřel ale, že by chtěl skutečně spáchat nějaký teroristický čin. „Bylo to impulzivní jednání,“ řekl u soudu. Jeho jedinou motivací prý byla snaha pomoci zadržované Češce. Se ženou se podle svého tvrzení seznámil přes sociální sítě, loni se asi třikrát setkali a měl s ní prý také pohlavní styk. Řekla mu, že odjíždí do Belgie, ale pak ho na sociálních sítích zablokovala. Dozvěděl se o ní až z médií, když byla zadržena s drogami v Pákistánu. U soudu řekl, že svými výhružkami chtěl dosáhnout toho, aby byla žena souzena v Čechách. Chtěl také, aby se mu na jeho telefon ozvali lidé, kteří Češku do pašování drog zatáhli. Nikoho konkrétního ale neznal, nevěděl ani nic o Pákistánu. Chtěl prý jen nějak pomoci.

Vzkaz, který letos v lednu pákistánská média obdržela, se objevil na jejich webu, později se informace přenesla do Česka, kde ji převzalo několik médií.

Psali jsme: Hamáček v OSN: Anexe Krymu byla chyba. Dějiny nás učí, že... Pane prezidente, kde mají hranici havloidi a kavárenská žumpa? NATO je teroristická organizace, já je poznal, rozbalil to na náměstí vojenský veterán Zeman varoval před terorem v Evropě, jako 11. září v USA. Překvapil zprávami o návštěvách v Německu a včera v Lánech FOTO Další demonstrace „u Marxe“ v Chemnitz. Ovládl ji host z Izraele, kterému teroristé zavraždili dceru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp