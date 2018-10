V Přerově se rýsuje koalice ANO, ODS a KDU-ČSL s TOP 09

V Přerově se po komunálních volbách rýsuje koalice vítězného hnutí ANO s ODS, která skončila na druhém místě, a s koalicí KDU-ČSL a TOP 09. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu by tak získali těsnou většinu – 16 mandátů.

Hnutí ANO, které má mandátů deset, si v povolebním vyjednávání nárokuje pro svého lídra Petra Měřínského funkci primátora. ČTK to dnes řekl Petr Vrána z vyjednávacího týmu ANO.

Zástupci hnutí ANO začali s vyjednáváním už v sobotu odpoledne, pokračovali v neděli. „Jednali jsme už téměř se všemi subjekty. Nyní jsme vyjednávání zúžili na vyjednávání subjektů ANO, ODS a sdružení KDU-ČSL a TOP 09. Jednání dále pokračují. Jednáme společně, budeme řešit posty, personální věci, na mnoha věcech ještě není shoda. Pokud jednání nezkrachují, mohla by toto být budoucí platforma koalice,“ uvedl Vrána, který hnutí vedl před čtyřmi lety.

ANO získalo 24,3 procenta hlasů. Druhá skončila ODS s 15,2 procenta a šesti mandáty. Koalice lidovců a TOP 09 by do vedení města přispěla dvěma mandáty. Vrána zatím k nárokům hnutí a počtu křesel v jedenáctičlenné radě nechtěl říct nic bližšího. „Říkali jsme, že pokud ANO vyhraje volby, budeme požadovat post primátora, což se stalo. Jednání budou ještě dnes a v úterý pokračovat. Své požadavky jsme ještě neřekli svým koaličním partnerům, takže to chceme říci první jim,“ doplnil Vrána.

Do zastupitelstva se probojovalo také sdružení Společně pro Přerov s 11,47 procenta hlasů, které dosud radnici vládlo a mělo i primátora. Do voleb šlo společně s Piráty a získalo čtyři mandáty. Čtvrté skončilo sdružení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí, které získalo 10,81 procenta hlasů a čtyři mandáty a které bylo v minulém období součástí koalice. I s těmi hnutí ANO jednalo, na podobě koalice už se zřejmě podílet nebudou. „Pokud bude shoda na personáliích v rámci nově vzniklých zastupitelských klubů a jednání nezkrachují, udělali bychom v pátek tiskovou konferenci,“ dodal Vrána.

Do opozice se v případě dohodnutí koalice dostanou kromě Prosperity a Společně pro Přerov také komunisté, kteří získali za 9,33 procenta hlasů čtyři zastupitele. Šestá je SPD se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo hnutí STAN se dvěma zastupiteli. Voleb se účastnilo 38,95 procenta voličů.

Před čtyřmi lety získalo hnutí ANO 21,99 procenta voličů a devět mandátů, primátora však hnutí nakonec přenechalo Společně pro Přerov, které získalo osm mandátů za 20,07 procenta hlasů. Třetí skončili komunisté s 11,72 procenta a pěti mandáty. K volebním urnám tehdy přišlo v Přerově 37,98 procenta voličů. Koalici tvořilo Společně pro Přerov s hnutím ANO, Nezávislými a se sdružením Za prosperitu Přerova a jeho místních částí. Koalice se nakonec rozpadla, když smlouvu vypověděli Nezávislí a Prosperita.

