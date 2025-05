Slíbil, neudělal. „Podtrhlo mu to nohy.“ Znalec k odstřelu Součka. V pozadí Moravec

„Tak nám odstřelili Jana Součka,“ začíná Petr Žantovský po švejkovsku zcela očekávatelné první téma tohoto vydání Týdne v médiích. Součkovo odcházení bylo podle mediálního analytika rychlé a uspěchané. Ze všech stran se hrnuly znepokojující informace o jeho osobě a titíž lidé, kteří ho předloni do funkce vybrali jako jedinou možnou alternativu vůči dlouholetému řediteli Petru Dvořákovi, který podle Žantovského v televizi zakonzervoval způsob myšlení, zděděný „po slavné neslavné spacákové revoluci“, teď Součka odvolali.

Žantovský připomíná, že Václav Moravec už jednou z Otázek Václava Moravce natruc odešel, než ho tehdejší ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal přesvědčil k návratu. „Oblažil ho pravděpodobně, ale do toho my nevidíme, nějakými výrazně zvýšenými honoráři, kohortou dramaturgů a asistentů, a vytvořil z něj v podstatě televizi v televizi,“ říká Žantovský, který to označuje za obrovskou chybu jinak velmi rozumného a vyváženého ředitele zpravodajství. „Václav Moravec není etalon profesionality a je tam příšerně okoukaný jako tvář, že tam už dávno neměl být. Celou dobu prezentuje jen jedny názory, a to ty svoje. Všechny ostatní názory utlumuje, nebo vůbec nepřipouští ke stolu,“ dodává Žantovský. Probíhající spor v ČT podle něj není sporem o Součka, ale o Moravce. „Uvědomme si, že Václav Moravec není Larry King. Není to žádný z těch velkých a věhlasných moderátorů, kteří si mohli do studia pozvat kohokoli až po amerického prezidenta, a přesto dokázali klást nejen velmi přímé, ale také zábavné a dobře sledovatelné otázky. Moravec žádné otázky nepokládá. Moravec konstatuje své teze a z nich pak konstruuje jakousi víceméně řečnickou otázku a předpokládá odpověď, která přijde. Je to, s prominutím, špatný novinář,“ hodnotí práci nejvýraznější tváře České televize mediální odborník. Vzpomíná, že Moravec byl v mládí talentovaným novinářem, ze kterého se postupem času stala „jen busta sebe sama“.

Kritické názory na Moravce se podle Žantovského v části společnosti nenosí. „Jak nám předvedl Jakub Železný, který se přihlásil o funkci generálního ředitele. To je další takový velmi zdatný obráběč reality, který své osobní preference vpouštěl do svých televizních výstupů tak dlouho, až z nich musel být odejit, nebo odešel na základě dohody. Nevím, schoval se v Historii.cs, ale samozřejmě vyčkává na pravou příležitost, aby naskočil na toho řídicího koně,“ říká mediální odborník o další výrazné postavě České televize. Jakub Železný tento týden zopakoval svůj záměr kandidovat na pozici generálního ředitele ČT. „Železný nám sděluje, že když někdo sáhne na Václava Moravce, tedy obrazně, tak že on, Jakub Železný, poleze na barikády. Tomu říkám opravdu dospělé a rozumné vyjádření kandidáta na post ředitele ČT. Kandidáta, kterému už není dvacet, jako když začínal v Českém rozhlase, a byl talentovaný a sympatický. Avšak má za sebou to všechno, co za sebou má, dobré i špatné, a dnes je to v podstatě jen takový chumel nervů. Všimněte si jeho dikce, jeho volby slov. To jsou všechno projevy člověka, který je nikoli úplně stabilní,“ hodnotí Žantovský mediální vystupování kandidáta na čerstvě uvolněný nejvyšší post v ČT. Rázně odmítá, že by zrovna Železnému mělo být svěřeno zhruba 10 miliard korun ročně.

Scénáře, kdy by se novým generálním ředitele ČT stal Jakub Železný, se Petr Žantovský děsí. ČT by přestal sledovat úplně. „Dnes ji jen s velkým sebezapřením sleduji, protože mě zajímá z profesního hlediska. Pak už mě nebude zajímat ani tak, protože pak už si dovedu všechny maléry toho vývoje představit,“ dodává. Na závěr chce mediální odborník v této souvislosti vypíchnout jeden článek, který podle něj přesně vystihuje, o co v České televizi jde, šlo, a ještě půjde. Jeho autorem je Martin Zvěřina, šéf komentářového oddělení Lidovky.cz. Komentář má název Souček je pryč. Ale Českou televizi předvolební řež teprve čeká. Zvěřina podle Žantovského jako jediný z mainstreamového světa správně konstatuje, že Souček od samého začátku vadil pro svou nepředvídatelnost, přicházel s nápady a některé, které byly v rozporu s dosavadními kánony ČT, také realizoval.

Zvěřina také připomněl výrok Karla Schwarzenberga z doby televizní krize o tom, že televize patří těm, kteří tam pracují. „To byla nejhorší věta, která mohla Českou televizi vůbec potkat. Protože dala takovou porci pýchy a nadřazenosti těm jednotlivým zaměstnancům, kteří se považují za ony ‚lepšolidi‘ podle Zemana, že mají nárok, dokonce jsou snad povoláni k tomu řídit a vést všechny ostatní občany a stanovovat jim jejich názorové registry,“ podotýká Žantovský. Podle něj to odporuje platným zákonům a Česká televize to dělat nesmí. Zvěřinův komentář také vypichuje skutečnost, že krátká doba, která nás dělí od voleb, je pro ČT v podstatě vražedná, protože v období do voleb nemůže Rada ČT, zvláště pak ve svém současném složení, zvolit do čela veřejnoprávní televize žádnou výraznou osobnost. „Bude to pravděpodobně nějaká plastelína, hmota, ze které se bude hníst jakási kulička, která bude mít roli sněhové koule. Pustíte ji po stráni dolů a ona bude nabalovat příznivce, nebo bude mít za cíl získávat názorové souputníky ve svých divácích. Určitě nebude otevírát žádná problematická témata. Určitě nebude kritizovat stávající vládní koalici, ačkoli ta si o to sama říká od rána do večera,“ odhaduje Žantovský budoucí vývoj kolem ČT. Můžeme prý čekat, že budoucí ředitel se bude snažit přizpůsobit a bude konformní: „Myslím si, že i to bude jedním z mnoha dalších důvodů k velké revizi přemýšlení o té instituci, a možná dokonce i o jejím zrušení. Jestli o toto radním a jejich politickým našeptavačům šlo, tak jsou o krok dál.“

Unijní newspeak, co nás přijde draho

„Až vás zase bude někdo přesvědčovat, že díky členství v Evropské unii u nás panuje demokracie, tak si prosím přečtěte článek ze Seznam Zpráv, které přetiskly text ČTK a opatřily titulkem Brusel žaluje pět zemí EU včetně Česka za nedostatečné provádění nařízení DSA,“ vyzývá Petr Žantovský čtenáře ParlamentníchListů.cz. Toto unijní nařízení, které se překládá jako Nařízení o digitálních službách (z originálu Digital Services Act), stanovuje, že provozovatelé digitálních služeb mají určité povinnosti, například, aby, jak článek uvádí, „dělali víc pro boj s nezákonným obsahem a riziky pro veřejnou bezpečnost. Musejí také více dbát na soukromí uživatelů, jinak jim hrozí vysoké pokuty“.

Jak Petr Žantovský doplňuje, unijní nařízení bude vymáháno a Česko pravděpodobně čekají nějaké sankce. „Čekejme další peníze odevzdané Bruselu za nic. Za žádnou službu, za žádnou pomoc, za žádnou ochranu. Za nic, za nula. Za to, že si ti komisaři vytvořili jakousi vlastní normu, kterou teď vymáhají. Je to už poněkolikáté v poslední době a začíná se stávat nepříjemnou tradicí, že Evropská unie si tímhle způsobem futruje vlastní kapsy. Co s těmi penězi potom dělá, jestli je projídá na nekonečných summitech, nebo za ně pořizuje něco jiného, nevím. Nezajímá mě to, jen jako občan velmi silně protestuji proti tomu, abychom se na tom finančně podíleli,“ komentuje věc mediální odborník. Zatím se ale na případnou pokutu chtě nechtě budeme skládat všichni. Petr Žantovský klade otázku, jak dlouho to lidé budou ochotni trpět. „Ve svém okolí vidím čím dál více lidí, kteří se stěhují co nejdál od Česka. Řekl bych, že po těch emigračních vlnách 1948 a 1968 se bude v příštích dějinách mluvit o emigrační vlně z našich stávajících let. Lidé odcházejí zejména do Jižní Ameriky, protože je tam mnohem více demokracie než úředníků a mnohem více svobody než nesvobody. Má to svoji logiku a krom toho je tam většinou také hezčí počasí,“ dělá Žantovský odlehčenou tečku za vážným tématem.

Sraz proruské sekty ve Sněmovně, nebo jen další fake news?

Dnešní Týden v médiích končí článkem Kristiny Cirokové na Seznam Zprávách, který Petr Žantovský ohodnotil jako „mimořádně odporný“. Článek s názvem Poslanec otevřel dveře Sněmovny proruské sektě. „Nemohu je kádrovat,“ říká podle Žantovského navozuje dojem, že nějaká proruská sekta nebo náboženská společnost provozovala v prostorách Poslanecké sněmovny nějaké rituální činnosti či agitace. Petr Žantovský byl akci, která je v textu zmíněna, osobně přítomen, a proto nabízí čtenářům ParlamentníchListů.cz vlastní pohled na to, co se ve Sněmovně odehrálo. „Nic takového se tam nedělo. Byla to naprosto standardní tematická konference, jakých se tam děje značné množství. Byl jsem tam na konferenci o médiích, byla tam konference o Green Dealu, o životním prostředí a tak dále. Titulek článku je v podstatě zavádějící a dramatizující, který v nás má probudit, a ještě s výrazem ‚proruská‘, narativ, že tady šlo o nějakou agitaci tohoto druhu. Neodpovídá to pravdě,“ namítá Žantovský a na pomoc si bere pozvánku na akci. Na té stojí, že konference s názvem „Role médií ve vytváření copycat efektu masových střeleb“ a s podtitulem „Návrhy na zlepšení mediální kultury v České republice“, proběhla za účasti respektovaných odborníků z novinářské branže včetně ředitele zpravodajství a publicistiky ČT Petra Mrzeny nebo Libuše Šmuclerové, která kandiduje na uvolněné místo generálního ředitele veřejnoprávní televize.

Na konferenci se hovořilo o tragické střelbě na FF UK v prosinci 2023 a o tom, jak by se média měla chovat při informování o takových nešťastných událostech tak, aby nedávala podnět k onomu napodobovacímu, tedy „copycat“ efektu, jak se děje třeba v USA. Této údajné akce údajně proruské sekty se účastnili i další zajímaví lidé, namítá Petr Žantovský. Namátkou předsedkyně Asociace školní psychologie ČR Jana Zapletalová, nebo australský pedagog Michael Jetter, který se ke konferenci připojil přes telemost a posluchačům přednesl řadu námětů, které by mohly posloužit k omezení „šiřitelské“ funkce médií v takto nešťastných záležitostech.

„Čili tvrdit o takto významně obsazeném a velmi odborně fundovaném setkání, že to je nějaká agitační akce proruských sekt, je nehoráznost a absolutně neodpovídá významu. A kromě jiného to také pošlapává památku zesnulých na Filozofické fakultě. Protože právě tato událost byla startovacím momentem, proč pan poslanec Stanislav Berkovec (ANO) svolal tuto konferenci, která měla velmi věcné výsledky. Nevím tedy, proč má nějaká Ciroková ze Seznam Zpráv potřebu každého, o kom píše, pošpinit. Minimálně v tomto případě pošpinila pana poslance Berkovce a paní poslankyni Novákovou (KDU-ČSL), kteří se podíleli na organizaci téhle akce. Ukázala přesně, co by média dělat neměla. Pokud se ptáme, jak média nemají vypadat, tak si prosím příště přečtěme tento článek,“ říká na adresu práce Kristiny Cirokové Petr Žantovský, který na zmíněném semináři vystoupil také, s přednáškou na téma „Média a jejich postoj ke zlu a k násilí“.