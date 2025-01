V Rakousku váznou jednání o vládě

Stávající šéf rakouských svobodných sice jedná o nové vládě, ale prozatím naráží především na neochotu některých politiků spolupracovat právě s ním jako s budoucím kancléřem. Server Kronen Zeitung upozornil, že dosavadní rakouský lidovecký ministr zahraničí Alexander Schallenberg pod Kicklem odmítá pokračovat na svém postu a rezignuje. „Stojí si za svými předchozími prohlášeními, dozvěděl se server listu Kronen Zeitung, když chtěl zjistit, zda Schallenberg trvá na tom, že pod Herbertm Kickelm ministrem nebude.

Jenže se zdá, že na překážky Kickl nenaráží jen u lidovců, nýbrž také ve vlastní straně.

Ke Kicklovi do vlády se podle listu Kronen Zeitung nehrne ani Norbert Hoffer, někdejší kandidát Svobodné strany Rakouska na prezidenta. Svou roli vidí v zemském parlamentu v Burgenlandu a do centrální vlády ve Vídni nespěchá.

„Moje místo je v Burgenlandu. … Byl jsem ministrem dopravy. Mohu říct jen tolik, že ve Vídni to může být velmi únavné. Tady v Burgenlandu je všechno mnohem přátelštější a já se na práci tady moc těším,“ uvedl Hoffer. Chce proto co nejrychleji rezignovat na mandát poslance ve Vídni.

Svou případnou kandidaturu na příštího prezidenta Rakouska však nevyloučil.

Kickl převzal vedení strany právě po Hofferovi a podle Kronen Zeitung není tajemstvím, že tito dva politici nejsou právě nejlepšími kamarády. Skutečností však je, že pod Kicklovým vedením kráčejí svobodní od úspěchu k úspěchu.

Mezitím pokračují jednání o sestavení koalice a lidovci už naznačili, kde vidí potenciální problémy. Na jedné straně je to prý možné vměšování Ruska do rakouských věcí a na straně druhé uchování vlivu Rakouska v EU. Christian Stocker prohlásil za lidovce, že Rakousko by mělo zůstat suverénní zemí. Bez ohledu na to, co by si přálo např. Rusko.

