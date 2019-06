V čele Masarykovy univerzity by měl Beka vystřídat Bareš, schválila vláda

17.06.2019 21:40

Rektorem Masarykovy univerzity v Brně by se měl stát neurolog a děkan lékařské fakulty Martin Bareš, kterého v dubnu zvolil akademický senát. Dnes to schválila vláda, informoval o tom na webu tiskový odbor. Funkční období Bareše má začít 1. září a mělo by trvat do konce srpna 2023. Aby mohl do čela školy nastoupit, musí ho jmenovat prezident republiky. Žádný český prezident dosud kandidaturu rektora po schválení vládou nezamítl.