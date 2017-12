V obcích na západě Čech, kde pracuje víc cizinců, dostanou navíc peníze na posílení policie

V postižených obcích kraje v okolí industriálních zón rostou počty přestupků a trestných činů cizinců. Továrny v regionu se podle Bernarda dlouhodobě bez cizinců neobejdou.

„Peníze budou vyčleněné z krajského programu na havarijní stavy a neobvyklé potřeby, kde bude příští rok 20 milionů korun, více než loni. Část peněz dáme oblastem nejvíce postiženým velkým počtem agenturních zaměstnanců pracujících v průmyslových lokalitách,“ uvedl hejtman. Podle něj by se měly malé obce spojit s většími, kde už městská policie funguje. „Tam se posílí počet strážníků, kteří by pak více dbali na pořádek hlavně kolem ubytoven agenturních pracovníků,“ řekl. Peníze lze využít na nábor, vybavení a náklady na strážníky.

Starostové by chtěli, aby strážníci přibývali spíše ve větších městech a obcích a k nim pak zajížděli smluvně jako placená služba. Městský strážník stojí obec asi půl milionu korun ročně. Kraj by mohl poskytnout asi polovinu částky. Podle Davida Chovance z ministerstva vnitra by se na tom ministerstvo mohlo také podílet.

Na začátku příštího roku chce mít kraj jasno také v tom, jaké změny požadují obce v legislativě související se zaměstnáváním cizinců. Bude požadovat více povinností podniků a pracovních agentur. „V Německu a Francii si agentury daleko více hlídají a regulují je,“ uvedl hejtman. Kraj by chtěl dosáhnout toho, aby zaměstnavatelé v ČR byli společensky odpovědní a uzavírali smlouvy jen s těmi agenturami práce, které firmám předloží adresy pobytu cizinců, budou garantovat jejich zdravotní stav a v případě ztráty práce se o ně budou nejméně tři měsíce starat nebo zajistí jejich návrat do země, odkud přišli.

Psali jsme: Černochová (ODS): Rozpočet ministerstva vnitra postrádá bezpečnostní vizi Ministr vnitra chce vrátit zpět útvar, který zrušil Ivan Langer. A vychválil Roberta Šlachtu Zeman prý dělá hybridní kampaň. Angažovaní nestraníci jej za to chtějí popotahovat Eva Drahošová: Nikdo by neměl být sám, a na Vánoce už vůbec ne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp